[ヴィレッジヴァンガード]

世界中で大人気のこざる「おさるのジョージ」とその仲間たちのオリジナルグッズの数々を12月2日(金)より全国のヴィレッジヴァンガードで一斉発売!ノベルティキャンペーンも開始!







株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長:白川篤典)では、2022年12月2日(金)より、全国のヴィレッジヴァンガード店舗にて、「おさるのジョージ」フェアを開催いたします。



好奇心旺盛な「おさるのジョージ」とその仲間たちが、ヴィレッジヴァンガードに大集合!ここでしか出会えない限定のアイテムや、人気のアイテムも盛り沢山でご用意しております。ノベルティキャンペーンも実施しますので、ぜひチェックしてみてください!



▼詳細はこちら

https://www.village-v.co.jp/news/item/14702





展開商品



【ヴィレッジヴァンガード限定商品】

■フレンズデニムトートバッグ:¥3,520(税込)





POP UP SHOP「おさるのジョージひろば」限定で販売していたフレンズデニムトートがリニューアルして再登場!



■前髪クリップ(ジョージとハンドリー/ジョージとニョッキ):各¥770(税込)





POP UP SHOP「おさるのジョージひろば」限定で販売していた前髪クリップが大好評につき登場!



■ジョージフレンズトレーディングチャーム(7種+シークレット1種):¥660(税込)





小さめチャームでポーチやネックストラップにぶら下げやすいよ!どのキャラクターが出るかはお楽しみ♪



■ジョージフレンズ缶マグネット(7種+シークレット1種):¥572(税込)





ジョージと仲間たちがマグネットになって登場!いろんなところに貼り付けちゃおう♪



【人気商品】

■ジョージぬいぐるみ S:¥1,760(税込)

■ジョージぬいぐるみ M:¥2,530(税込)

■ジョージぬいぐるみ L :¥3,850(税込)







人気のぬいぐるみは、お好きなサイズを選んでね!



(C) & (R) UCS LLC and HC LLC



ノベルティキャンペーン







おさるのジョージ商品(書籍・DVD含む)税込み3,300円以上お買い上げで「ミニ巾着(全5種)」を1個プレゼント!

※ランダムで1個のお渡しとなります。

※1会計1個までとなります。予めご了承ください。



販売日・販売店舗



2022年12月2日(金)より順次開始



店舗詳細はこちらに最新情報を記載しております。

https://www.village-v.co.jp/news/item/14702



※地域によって発売が遅れる場合がございます。

※店舗によって取り扱い商品が異なる場合がございます。

※お探しの商品がある場合、詳細ページよりお近くの店舗を検索していただき、直接お問い合わせください。



各種URL



■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

-----------------------------------

■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

http://vvstore.jp/?utm_source=press

-----------------------------------

■ヴィレッジヴァンガード公式twitter

https://twitter.com/vv__official

■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram

https://www.instagram.com/villagevanguard_official

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL:0120-911-790 (11:00-19:00 無休)



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-20:16)