考察要素満載“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツの『華Doll*』(読み:ハナドール)。

体内に特殊な花の種を埋め込まれ、「完璧なアイドル」を人工的に作り出すプロジェクト:通称【華人形プロジェクト】に人生を捧げる少年達「Anthos*(アントス)」「Loulou*di(ルルディ)」を中心に、彼らの成長と人生を描いたストーリーが、ドラマパートと楽曲収録のCDシリーズで展開していくSFディストピア作品です。



先日、2023年3月16日より《アニメイト池袋本店 アニメイトシアター》の杮落とし公演として『華Doll*』の舞台化を発表しました。この度、「華Doll* THE STAGE -Another Universe-」に登場するアイドルユニット「Anthos」6名を演じる出演キャストと新ビジュアルが到着。12月15日~20日にわたり一人ずつ解禁しています!



本日12月17日に発表される3人目のメンバーは【チセ役・徳井太一(とくい たいち)さん】です。









チセ

CHISE (SHORAI CHITOSE)

Birthday:1/2 / Age:20 / Height:181cm/In charge:ビジュアル担当

※プロフィールは『華Doll*』1st season時点の情報です。



------

徳井太一(とくい たいち)

スターダストプロモーション所属

2002年5月7日生まれ/出身地:東京都/血液型:O型

【主な出演作品】

舞台 たやのりょう一座 第11公演「飛龍伝」/舞台 The Smoke Shelter プロデュース#1「ホロウ・サマー・アイル」 井堂幸人 役/クリエイティブユニット[ソフトボイルド]「和道ノ阿修羅」 佐倉沙螺 役/2.5次元ダンスライブ「VAZZROCK STAGE」 白瀬優馬 役

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/taichitokui_official/

------



今後、告知などは公式HP(https://hanadoll-stage.com)、ツイッター(@hanadollstage)にて行いますので、是非フォローして情報をご確認ください。

またTwitterでツイートいただく際は「#華ST」を積極的にご使用いただけますと幸いです。





【公演情報】







場所:アニメイトシアター 東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F

タイトル:華Doll* THE STAGE -Another Universe-

開催期間:2023年3月16日~3月26日

チケット料金:8,700円(税込)

公式サイト:https://hanadoll-stage.com

公式Twitter:@hanadollstage





【原作HP/SNS紹介】

■天霧プロダクション『華Doll*』公式サイト

https://www.hana-doll.com/

■天霧プロダクション『華Doll*』公式Twitter

@Amagiri_Prod

■Anthos*メンバー公式Twitter

@Anthos_twt

■天霧プロダクション『華Doll*』YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCxAHYHVXlnenUHmGzt4HOTA/playlists?app=desktop

■『華Doll*』公式Instagram

@amagiri_production

■『華Doll*』公式TikTok

@amagiri_production





■「アニメイト池袋本店」特設サイト

https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/





(C)HANA-ST.AU



