［株式会社アニメイトホールディングス］



考察要素満載“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツの『華Doll*』（読み：ハナドール）。

体内に特殊な花の種を埋め込まれ、「完璧なアイドル」を人工的に作り出すプロジェクト：通称【華人形プロジェクト】に人生を捧げる少年達「Anthos*（アントス）」「Loulou*di（ルルディ）」を中心に、彼らの成長と人生を描いたストーリーが、ドラマパートと楽曲収録のCDシリーズで展開していくSFディストピア作品です。



先日、2023年3月16日より《アニメイト池袋本店 アニメイトシアター》の杮落とし公演として『華Doll*』の舞台化を発表しました。この度、「華Doll* THE STAGE -Another Universe-」に登場するアイドルユニット「Anthos」6名を演じる出演キャストと新ビジュアルが到着。12月15日～20日にわたり一人ずつ解禁しています！



本日12月16日に発表される2人目のメンバーは【影河凌駕 役・三島 涼（みしま りょう）さん】です。









影河凌駕

KAGEKAWA RYOGA

Birthday：8/31 ／ Age：24 ／ Height：183cm／In charge：筋肉担当

※プロフィールは『華Doll*』1st season時点の情報です。



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三島 涼（みしま りょう）

ゼスト所属

1994年3月25日生まれ／出身地：大阪府／血液型：O型

【主な出演作品】

映画「HiGH&LOW THE WORST」／テレビ東京 ドラマ「晩酌の流儀」／テレビ朝日 ドラマ「女子高生の無駄づかい」／舞台「フラガール - dance for smile -」

【公式Twitter】

https://twitter.com/ryo_mishima

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今後、告知などは公式HP（https://hanadoll-stage.com）、ツイッター（@hanadollstage）にて行いますので、是非フォローして情報をご確認ください。

またTwitterでツイートいただく際は「#華ST」を積極的にご使用いただけますと幸いです。





【公演情報】





場所：アニメイトシアター 東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F

タイトル：華Doll* THE STAGE -Another Universe-

開催期間：2023年3月16日～3月26日

チケット料金：8,700円（税込）

公式サイト：https://hanadoll-stage.com

公式Twitter：@hanadollstage





【原作HP/SNS紹介】

■天霧プロダクション『華Doll*』公式サイト

https://www.hana-doll.com/

■天霧プロダクション『華Doll*』公式Twitter

@Amagiri_Prod

■Anthos*メンバー公式Twitter

@Anthos_twt

■天霧プロダクション『華Doll*』YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCxAHYHVXlnenUHmGzt4HOTA/playlists?app=desktop

■『華Doll*』公式Instagram

@amagiri_production

■『華Doll*』公式TikTok

@amagiri_production





■「アニメイト池袋本店」特設サイト

https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/



(C)HANA-ST.AU



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