「青のすみか」にてストリーミング累計再生数1億回を突破したキタニタツヤのNew Album「ROUNDABOUT」の収録曲情報が解禁された。





ヨルシカのサポートメンバーとしての活動や、関ジャニ∞や星街すいせい、WEST.といった様々なアーティストへの楽曲提供など、自身名義のソロ活動以外でも注目を集めるキタニタツヤが、来年1月10日発売となるNew Album「ROUNDABOUT」の収録曲情報を解禁した。









収録曲はストリーミング累計再生数1億回を突破したTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」やTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』オープニングテーマ「スカー」をはじめ、「ナイトルーティーン feat. suis from ヨルシカ」のセルフカバー「ナイトルーティーン (cover)」、2021年にリリース後Spotifyを中心に徐々にバイラルを起こしていた楽曲「キュートアグレッション」待望のフルサイズバージョンなど全10曲。アルバムリードトラック「私が明日死ぬなら」「Moontheif」など新曲も多数収録される。初回盤に付属するBlu-rayには昨年LINE CUBE SHIBUYAにて行われた「LIVE IN CLUB UNREALITY Vol.2」の模様が収められる。









また、今回の発表に合わせてCD購入者特典の絵柄も公開。「ROUNDABOUT」からインスパイアされたアルバムロゴ全20種類の特製缶バッジなど様々な特典が用意されているので、ぜひチェックしてみてほしい。





キタニタツヤは現在、自身最大の公演数となる全国17か所を回るTour “UNFADED BLUE“を敢行中。チケットは全公演ソールドアウトしているほか、追加公演として東名阪ホールを回る“UNFADED BLUE (Re-colored)”の実施も発表している。





▼2024年1月10日発売 「ROUNDABOUT」▼

CD予約: https://tatsuyakitani.lnk.to/ROUNDABOUT

「青のすみか」Music Video: https://youtu.be/zuoVd2QNxJo

「スカー」 Music Video:https://youtu.be/pb_fwnVamdI





【初回生産限定盤】 SRCL-12716~8 / ¥8,140 (税込)

CD+BD / アナログJK仕様





【通常盤初回仕様】 SRCL-12719 / ¥3,520 (税込)

CD only





【CD】

1. 私が明日死ぬなら

2. 青のすみか

3. Moonthief

4. キュートアグレッション

5. 化け猫

6. 月光 (feat. はるまきごはん)

7. 旅にでも出よっか

8. ナイトルーティーン (cover)

9. スカー

10. 大人になっても





【BD】(初回盤のみ)

LIVE IN CLUB UNREALITY Vol.2 at LINE CUBE SHIBUYA 2022.12.02





▼2023年7月19日発売 キタニタツヤ「青のすみか」▼

特設ページ: https://lit.link/WhereOurBlueIs

CD購入: https://tatsuyakitani.lnk.to/WhereOurBlueIs

TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」ノンクレジットOPムービー: https://youtu.be/gcgKUcJKxIs

「素敵なしゅうまつを!」 Music Video: https://youtu.be/By7IfhoAyqA

「ラブソング (cover)」Music Video: https://youtu.be/xdzhW7a9I





【初回生産限定盤】 SRCL-12546~7 / ¥5,500 (税込)

CD+BD / アナログJK仕様

封入特典: アニメ描き下ろしジャケットサイズカード





【通常盤】 SRCL-12548 / ¥1,980 (税込)

CD only





【CD】

M1. 青のすみか

M2. 素敵なしゅうまつを!

M3. ラブソング (cover)

M4. 青のすみか - Instrumental





【BD】(初回盤のみ)

■One Man Tour “UNKNOT / REKNOT” Live at Zepp DiverCity(TOKYO) 2022.10.15





▼キタニタツヤ Japan Tour "UNFADED BLUE"▼

9月22日 (金)東京 恵比寿 LIQUIDROOM

9月30日 (土)大阪 梅田 CLUB QUATTRO

10月1日(日)愛知 名古屋 CLUB QUATTRO

10月7日(土)福岡 DRUM LOGOS

10月8日(日)熊本 B.9 V1

10月14日(土)北海道 札幌 PENNY LANE24

10月21日(土)香川 高松 オリーブホール

10月22日(日)愛媛 松山 WstudioRED

10月28日(土)宮城 仙台 Rensa

10月29日(日)福島 郡山 HIPSHOT JAPAN

11月4日(土) 長野 CLUB JUNK BOX

11月5日(日)新潟 NEXS NIIGATA

11月9日(木) 京都 FANJ

11月11日(土)広島 CLUB QUATTRO

11月12日(日)岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

11月18日(土)岐阜 club-G

11月19日(日)兵庫 神戸 Harbor Studio





▼キタニタツヤ Japan Tour “UNFADED BLUE (Re-colored)”▼

2024年1月11日(木) 東京 NHKホール

2024年1月12日(金) 大阪 オリックス劇場

2024年1月14日(日) 愛知 名古屋市公会堂





チケット代 ¥6,300(税込)





▼キタニタツヤ オフィシャルファンクラブ ”CLUB UNREALITY”▼

https://tatsuyakitani.com/clubunreality/



▼キタニタツヤ Profile▼



2014年頃からネット上に楽曲を公開し始め、2017年より高い楽曲センスが買われ作家として楽曲提供をしながらソロ活動も行う。ヨルシカのサポートメンバーとしての活動やWEST., 星街すいせいといった多くのアーティストへの楽曲提供などジャンルを越境し活躍を続け、携わった音源のYouTube総再生回数は10億回以上。キタニタツヤ名義としても、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』オープニングテーマ「スカー」の提供や、Eveやindigo la Endとのコラボレーションなど話題の絶えない活動を続ける。

2023年7月、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース。配信開始初日でデジタルチャート23冠を達成し、現在ストリーミング累計再生数1億回を突破するなど今最も注目すべきアーティストの一人となっている。





Official HP : https://tatsuyakitani.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCgP3GbgbuVzAhlctGU5yuPA

Instagram : https://www.instagram.com/inunohone

Staff Instagram : https://instagram.com/tatsuyakitani2

Twitter : https://twitter.com/TatsuyaKitani

Staff Twitter : https://twitter.com/TatsuyaKitani2

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSKe513q/



