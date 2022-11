[ヴィレッジヴァンガード]

疾走感がたまらない!





株式会社コスパより【ソニックフロンティア】の新作アイテムがリリース。

ヴィレッジヴァンガードオンラインにて予約販売を開始いたしました。









2022年11月8日にセガから発売されたゲームソフト『ソニックフロンティア』。

ゲームの世界観をそのままアイテムにしました。

是非この機会に、ソニックのアイテムを手に入れてみてはいかがでしょうか。



-------------------------



商品販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/18530/?utm_source=press



-------------------------



△▼商品紹介▼△





ソニックフロンティア 両面フルグラフィックTシャツ(S/M/L/XL) 各6,600 円(税込)











『ソニックフロンティア』のパッケージデザインが両面フルグラフィックTシャツになりました。

新しいソニックを全身で楽しめます。





・前後、袖、首まわりまで、全面にプリントが入ったフルグラフィックTシャツ。

・ポリエステルならではの、あざやかな発色と、精密なディティールが楽しめます。

・速乾性が高く、サラっとした着心地です。

・シワになりにくく、色落ちにも強い、光沢を抑えたポリエステル生地を使用しています。





ソニックフロンティア ビッグシルエットロングスリーブTシャツ WHITE(L/XL) 各4,620 円(税込)











『ソニックフロンテイア』の世界観に合わせてカスタマイズされたロングスリーブTシャツです。

いつもと違うフューチャーなソニックが楽しめます。



・4面にプリントを施した、一枚で様になるこだわりのデザインです。

・インナーとして着用し、袖のプリントを見せるのもアリ!

・スタイリッシュな着こなしや、一般的なサイズよりもゆったりと着用したいという方におすすめです。





ソニックフロンティア ビッグシルエットTシャツ(WHITE L/XL・BLACK L/XL) 3,850 円(税込)











こちらも『ソニックフロンテイア』の世界観に合わせてカスタマイズされたソニックTシャツです。



・袖には『ソニックフロンテイア』のシンボルマーク入り。

・ビックシルエットに合わせたこだわりの大判プリント。

・モノトーンで着やすいながらも、しっかりと『ソニックフロンティア』の世界観を表現!

・サイズバランスにこだわった、ゆったりした印象と抜け感がポイントのビッグシルエットです。





ソニックフロンティア 強化ガラスiPhoneケース(7・8・SE(第2世代)共用/X・Xs共用/XR・11共用/12・12Pro共用/13専用) 各2,750 円(税込)











硬度9Hの強化ガラス使用しています。

奥行のあるプリントが楽しめる、ソニックフロンティアのiPhoneケースです。



サイズは5タイプから選べます。

・ストラップホール付き。







ソニックフロンティア アクリルマルチキーホルダー 各880 円(税込)











『ソニックフロンテイア』の世界観に合わせてカスタマイズされたアクリルキーホルダーです。

付属のパーツを付け替えて、様々な用途で楽しめます。

【キーホルダー/ストラップ/イヤホンジャック/ファスナーマスコット】



-------------------------



商品販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/18530/?utm_source=press



------------------------



△▼商品情報▼△

・ソニックフロンティア 両面フルグラフィックTシャツ(S/M/L/XL)

価格:各6,600 円(税込)

サイズ目安:

XLサイズ

(約)身丈79cm / 身幅63cm

Lサイズ

(約)身丈75cm / 身幅58cm

Mサイズ

(約)身丈71cm / 身幅55cm

Sサイズ

(約)身丈67cm / 身幅52cm

素材:ポリエステル100%

お届け予定日:2023年3月下旬~4月上旬発送予定



・ソニックフロンティア ビッグシルエットロングスリーブTシャツ WHITE(L/XL)

価格:各4,620 円(税込)

サイズ目安:

XLサイズ

(約)身丈78cm / 身幅71cm / 袖丈61cm

Lサイズ

(約)身丈76cm / 身幅68cm / 袖丈59cm

素材:綿100%

お届け予定日:2023年2月中旬~下旬発送予定



・ソニックフロンティア ビッグシルエットTシャツ(WHITE L/XL・BLACK L/XL)

価格:3,850 円(税込)

サイズ目安:

XLサイズ

(約)身丈77cm / 身幅64cm / 袖丈27cm

Lサイズ

(約)身丈73cm / 身幅61cm / 袖丈25cm

素材:綿100%

お届け予定日:2023年2月中旬~下旬発送予定



・ソニックフロンティア 強化ガラスiPhoneケース(7・8・SE(第2世代)共用/X・Xs共用/XR・11共用/12・12Pro共用/13専用)

価格:各2,750 円(税込)

サイズ:サイズは5タイプ

(13専用サイズ、12・12Pro共用サイズ、XR・11共用サイズ、X・Xs共用サイズ、7・8・SE(第2世代)共用サイズ)

素材:パネル面:強化ガラス バンパー部分:TPU

お届け予定日:2023年2月中旬~下旬発送予定



・ソニックフロンティア アクリルマルチキーホルダー

価格:各880 円(税込)

サイズ目安:

(約)縦8cm×横6.6cm

素材:アクリル製

お届け予定日:2023年2月中旬~下旬発送予定



-------------------------



(C)SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark

Office. SEGA, the SEGA logo and SONIC FRONTIERS are registered trademarks

or trademarks of SEGA CORPORATION.



-------------------------



ヴィレッジヴァンガードオンライン

http://vvstore.jp/?utm_source=press



【twitter】

https://twitter.com/vgvd



【Facebook】

http://www.facebook.com/VillageVanguardOnline



【instagram】

http://instagram.com/village_vanguard



-------------------------



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-11:46)