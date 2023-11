[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



ネクライトーキーの新曲「bloom」が、Netflixアニメシリーズ「スコット・ピルグリム テイクス・オフ」オープニングテーマに決定、デジタルシングルとして11月18日にリリースされる事が決定した。



「スコット・ピルグリム テイクス・オフ」は、これまでに実写映画化やゲーム化など多様なメディアミックスが展開され世界的大ヒットを記録するグラフィック・ノベルを原作に、原作者のブライアン・リー・オマリーとベンデイビッド・グラビンスキーがエグゼクティブプロデューサー、脚本、共同ショーランナーを担当し、『ベイビー・ドライバー』、『ラストナイト・イン・ソーホー』で知られる映画監督のエドガー・ライトがエグゼクティブプロデューサーを担当。アニメーション制作は「DEVILMAN crybaby」やアニー賞にノミネートされた『犬王』を手がけた日本のサイエンスSARUがタッグを組み、精鋭クリエイターが集いアニメシリーズ化される作品。



オープニングテーマ「bloom」は、ネクライトーキーにとってNetflix作品、および海外作品での主題歌担当は初となる新曲。作詞・作曲を手掛けたギターの朝日は<原作の漫画と実写版の映画、意外と雰囲気が違うんですよね。映画のテンポの良さに比べて漫画は退廃的というか、どちらも違うベクトルで自分の中に深く刺さるものでした。そのどれからも受け取ったものをできるだけ今回のアニメ主題歌に落とし込みたかったので、内省的な歌詞は原作を、歪んだベースの音は劇中バンドを、キュートなシンセサイザーの音は映画であったゲーム的演出をイメージしてます。初めてこのアニメのオープニングを目撃した人が「良いじゃん!」って思ってもらえるように全力を尽くしました。『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』、よろしくお願いします。>とコメントしている。



あわせて、「bloom」のアートワークも公開された。芽吹くように咲いた手が印象的なイラストで、今回もボーカル・ギターのもっさがイラストとデザインを手掛けている。



日本時間11月17日17時よりNetflixにて世界独占配信されるアニメのスタートを受けて、当日24時=11月18日0時より楽曲配信がスタートする。なお、今回の発表とともにアニメのオープニングムービーが公開されているので、アニメサイズの「bloom」を映像とともにチェックして欲しい。



ネクライトーキーは8月にリリースしたEP「踊れ!ランバダ」を引っ提げて、9月から11月にかけて全国15カ所を巡る全国ツアー「ゴーゴートーキーズ! 2023秋」を開催中で各地での熱狂的なライブを繰り広げる中、ツアーでの新曲披露にも期待が高まる。



【新曲情報】

ネクライトーキー

Digital Single「bloom」

2023.11.18 Release



OP映像

URL:https://www.youtube.com/watch?v=QKvNcDaoYpA



【アニメ情報】

Netflixシリーズ「スコット・ピルグリム テイクス・オフ」

11月17日(金)17時よりNetflixにて世界独占配信

形式 / 話数:アニメ / 全8話



出演: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Satya Bhabha, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill, Aubrey Plaza, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Johnny Simmons, Mark Webber, Mae Whitman, Ellen Wong

エグゼクティブプロデューサー/脚本家/共同ショーランナー: ブライアン・リー・オマリー&ベンデイビッド・グラビンスキー

エグゼクティブプロデューサー: Marc Platt (Marc Platt Productions), Jared LeBoff (Marc Platt Productions), Adam Siegel (Marc Platt Productions); Michael Bacall; Edgar Wright (Complete Fiction), Nira Park (Complete Fiction);チェ・ウニョン(サイエンスSARU)

監督: アベル・ゴンゴラ(サイエンスSARU)

音楽: Anamanaguchi ( Scott Pilgrim vs. the World: The Game ) によるオリジナル曲。スコア:Anamanaguchi ( Scott Pilgrim vs. the World: The Game ) & Joseph Trapanese ( Straight Outta Compton )

アニメーション制作:サイエンスSARU( DEVILMAN crybaby、映像研には手を出すな!、平家物語、犬王)

スタジオ: UCP、ユニバーサルスタジオグループ

キャラクターデザイン:半田修平 石山正修 西垣庄子

美術監督:小谷隆之

色彩設計:橋本賢 今野成美

撮影監督:伊藤ひかり 関谷能弘

編集:柳圭介

音響監督:木村絵理子

副監督:藤倉拓也

オープニング・テーマ:ネクライトーキー「bloom」

アニメーションプロデューサー:崎田康平



<作品タイトルページ>

https://www.netflix.com/jp/title/81153115

<公式アカウント>

Netflix X(旧Twitter):@netflix @NetflixAnime @NetflixGeeked @NetflixJP

サイエンスSARU X :@sciencesaru

※配信日時は都合により変更となる可能性があります。

<コピーライト>

(C)️2023 Universal Content Productions LLC



【最新リリース】

ネクライトーキー

「ランバダ・ワンダラン」

2023年7月19日配信リリース

配信リンク https://smar.lnk.to/6XXBCaWN



New EP「踊れ!ランバダ」

2023年8月16日リリース

¥1500+税 AICL-4402

CD購入リンク:https://smar.lnk.to/UnQ5V1



<収録曲>

M1.ランバダ・ワンダラン

M2.優しくなれたなら

M3.今日はカレーの日

M4.あべこべ



【MV情報】

■ネクライトーキーMV「ランバダ・ワンダラン」

https://youtu.be/uE6WUR6UX9w?si=7i0G96pNHN8KZhJ0



■ネクライトーキーMV「あべこべ」

https://youtu.be/3wnlCHl_JVA



【ネクライトーキー info】

WEB https://necrytalkie.jp

YouTube https://www.youtube.com/c/NecryTalkieOfficial

Instagram https://www.instagram.com/necry_talkie_official

Twitter https://twitter.com/Talkie_official

TikTok https://www.tiktok.com/@necrytalkie_official

Vo&Gt もっさ https://twitter.com/higasizumu

Gt 朝日 https://twitter.com/ishi_furo

Ba 藤田 https://twitter.com/conpolifujita

Key 中村郁香 https://twitter.com/papaiyayaka

Dr カズマ・タケイ https://twitter.com/chikuika



