［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ］



現在放送中のTVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」でエンディングテーマを担当するReoNaが、ニューシングル「R.I.P.」(TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】EDテーマ」)を記念して、abemaTVにて“ReoNaニューシングル「R.I.P.」発売記念スペシャル特番 in ABEMA”を11/14(火)に放送することが決定した！



この特番には、TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」でアーミヤ役を演じる黒沢ともよ、そしてチェン役を演じる石上静香のゲスト出演が決定！



さらに番組内ではフロストノヴァ役を務める高垣彩陽とReoNaとのスペシャル対談が実現。“アークナイツ”、“音楽”、“未来”など様々なテーマで語り合う。番組視聴者にはReoNaと高垣彩陽ふたりのサインが入った貴重な色紙のプレゼント企画も。

そしてReoNaが新曲「R.I.P.」をスタジオでパフォーマンス予定！



■特番概要



＜タイトル＞

ReoNaニューシングル「R.I.P.」発売記念スペシャル特番 in ABEMA



＜放送チャンネル＞ アニメLIVEチャンネル

＜番組URL＞ https://abema.tv/channels/anime-live/slots/CtL4vQeWNu2cu5

＜放送日時＞ 11月14日(火)20:00～21:30

＜出演者＞ ReoNa

＜ゲスト＞ 黒沢ともよ(アーミヤ役)、石上静香(チェン役)

＜MC＞ 加東岳史

＜SP対談ゲスト＞ 高垣彩陽(フロストノヴァ役) ※VTR出演



ReoNaは、2024年春よりデビュー5周年を迎えたReoNaの全国ワンマンツアー『ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー”』を開催することも発表。

公式ファンクラブ“ふあんくらぶ”会員限定で最速チケット先行受付中。





■全国ツアー情報

『ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー”』

5/18（土）戸田市文化会館（埼玉）OPEN 17:00 / START 18:00

5/19（日）戸田市文化会館（埼玉）OPEN 16:00 / START 17:00

6/8（土）NHK大阪ホール（大阪）OPEN 17:00 / START 18:00

6/9（日）NHK大阪ホール（大阪）OPEN 16:00 / START 17:00

6/15（土）BLUE LIVE HIROSHIMA（広島）OPEN 17:00 / START 18:00

6/16（日）高松 festhalle（香川）OPEN 17:00 / START 18:00

6/21（金）SENDAI GIGS（宮城）OPEN 18:00 / START 19:00

6/23（日）サッポロファクトリーホール（北海道）OPEN 17:00 / START 18:00

7/6（土）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（愛知）OPEN 17:00 / START 18:00

7/14（日）福岡国際会議場（福岡）OPEN 17:00 / START 18:00

7/15（月・祝）鹿児島 CAPARVO HALL（鹿児島）OPEN 17:15 / START 18:00



全席指定/全自由 ￥8,200（税込）

※一部、ドリンク代別途

※6歳以上チケット必要

※未就学児童入場不可



ReoNaオフィシャルファンクラブ「ふあんくらぶ」

ご入会はこちら→ https://reonafc.com/



ふあんくらぶ 最速チケット先行

ご応募はこちら→ https://reonafc.com/5thTOUR_ticket/



■リリース情報

ReoNa

8th Single

「R.I.P.」

（TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」EDテーマ）

2023.11.15(水) CD発売



「R.I.P.」先行配信中

▶ https://reona.lnk.to/RIP



「R.I.P.」CD予約・購入はコチラ

▶ https://reona.lnk.to/R.I.P._pkg



「R.I.P.」Music Video

▶ https://www.youtube.com/watch?v=c0r6H89FWrs



＜発売形態＞



●初回生産限定盤（CD＋DVD）VVCL 2350-51 ￥1,800＋税（税込 ￥1,980）

☆「R.I.P.」Music Video・「VITA -The Days-」Music Video収録DVD同梱

☆撮り下ろしフォトブック同梱

☆トールケースサイズ三方背スリーブケース仕様



●通常盤（CD）VVCL 2352 ￥1,200＋税（税込 ￥1,320）



●期間生産限定盤（CD＋DVD）VVCL 2353-54 ￥1,600＋税（税込 ￥1,760）

☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】描きおろしイラスト使用ミニポスター

☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】描きおろしイラスト使用三方背ケース付

☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】ノンクレジットエンディング映像収録DVD同梱



＜CD収録内容＞

M1.「R.I.P.」

作詞：ハヤシケイ(LIVE LAB.) 作曲：毛蟹(LIVE LAB.) 編曲：毛蟹(LIVE LAB.) ブラスアレンジ：宮野幸子(SHANGRI-LA INC.)

M2.「地球が一枚の板だったら」

作詞：傘村トータ(LIVE LAB.) 作曲：傘村トータ(LIVE LAB.) 編曲：小松一也

M3.「VITA -The Days-」（初回・通常盤）

作詞：毛蟹(LIVE LAB.)、ReoNa 作曲：毛蟹(LIVE LAB.) 編曲：宮野幸子(SHANGRI-LA INC.)

M3.「原作者」（期間盤）

作詞：毛蟹(LIVE LAB.) 作曲：毛蟹(LIVE LAB.) 編曲：毛蟹(LIVE LAB.)

M4.「R.I.P.」-Instrumental-（初回・通常盤）

M4.「R.I.P.」-TV ver-（期間盤）



■CD店舗購入特典情報

☆オリジナル特典：ReoNa絵柄オリジナルポストカード



・「ポストカード」のReoNa絵柄は各法人別絵柄となります。

・全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

・CD1枚購入につき1つ、購入特典をお渡しいたします。

・対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。



＜対象商品＞

2023年11月15日(水)発売 ReoNa 「R.I.P.」



初回生産限定盤[CD+DVD] VVCL-2350～2351 税込￥1,980

初回仕様限定盤[CD] VVCL-2352 税込￥1,320

期間生産限定盤[CD＋DVD] VVCL-2353~2354 税込￥1,760



＜対象店舗＞

■Sony Music Shop

■ANIPLEX+

■全国アニメイト（通販含む）

■ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）

■WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）

■HMV（一部店舗除く） / HMVオンライン

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）およびTSUTAYAオンラインショッピング

■とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）

■ソフマップ・アニメガ(一部店舗を除く)

■玉光堂／バンダレコード／ライオン堂／イケヤミュージック

■楽天ブックス

■セブンネットショッピング

■「ふあんくらぶ」会員



■ReoNa応援店

※対象店舗は追ってお知らせいたします。



■Amazon.co.jp：メガジャケ

※Amazonではオリジナルポストカードの運用はございませんのでご了承ください。



■ReoNa Acoustic Live Tour “ふあんぷらぐど2023” 開催！

10月20日(金)からファンクラブ会員限定となるアコースティックライブツアー「ReoNa Acoustic Live Tour “ふあんぷらぐど2023”」開催！



“ふあんぷらぐど2023”



●2023年10月20日（金）三井住友海上しらかわホール 18:00 OPEN／19:00 START

【問】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00～18:00）

http://www.sundayfolk.com/

●2023年10月27日（金）品川インターシティホール 18:00 OPEN／19:00 START

【問】ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 （平日12:00～18:00）

https://www.red-hot.ne.jp/

●2023年11月2日（木）福岡DRUM LOGOS 18:00 OPEN／19:00 START

【問】キョードー西日本 0570-09-2424(月曜～土曜 11:00-15:00 / 日・祝 休み)

http://www.kyodo-west.co.jp/

●2023年11月10日（金）なんばHatch 18:00 OPEN／19:00 START

【問】夢番地 06-6341-3525（平日12:00～17:00）

http://www.yumebanchi.jp/



★追加公演

●2024/1/19(金) KT Zepp Yokohama 18:00 OPEN／19:00 SART

問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション

https://www.red-hot.ne.jp/



全席指定 ￥7,800(税込) ※一部、ドリンク代別





■プロフィール

絶望系アニソンシンガー。

陰のある少女らしいルックスながら、繊細で深い、少年の様な歌を歌うシンガー。

テレビアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」にて劇中歌アーティスト・神崎エルザの歌唱を担当し、“神崎エルザ starring ReoNa”として2018年7月にミニアルバム「ELZA」をリリース。2018年8月にReoNa名義でテレビアニメ「ハッピーシュガーライフ」のエンディングテーマを表題曲とした1stシングル「SWEET HURT」をリリースしてソロデビューした。

2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館 ～3.6 day 逃げて逢おうね～」を開催。チケットは即日完売。

武道館公演の2日後には2nd フルアルバム「HUMAN」をリリース。

アルバム「HUMAN」をひっさげた全国7都市を巡るコンサートツアー「ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2023 “HUMAN”」を開催中。

2023年5月15日からNHK「みんなのうた」4-5月にかけて放送中の「地球が一枚の板だったら」が配信開始。

2023年8月29日にメジャーデビュー5周年を迎え、翌8月30日に日本武道館でのライブをパッケージ化した『ReoNa ONE-MAN Concert 2023「ピルグリム」at日本武道館 ～3.6 day 逃げて逢おうね～』をリリースする。



ReoNa OFFICIAL SITE

▶ https://www.reona-reona.com/



ReoNa Links

▶ https://ReoNa.lnk.to/artistpage



■TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」概要



(C) 2017 HYPERGRYPH. All rights reserved.



最新アニメPVはコチラ

▶ https://youtu.be/rLEIlBtFYN0



アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】

▶ 作品名読み：「アークナイツ ペリッシュ イン フロスト」



▼放送

テレビ東京 2023年10月6日（金）25:23～

テレビ大阪 2023年10月6日（金）26:10～

BS11 2023年10月8日（日）23:30～

アニマックス 2023年11月4日（土）22:30～

※放送日時は変更になる場合がございます。



▼配信（本PV内では一部PFの掲載を省略することがあります。）

※掲載時、改行の代わりに「／」や「・」で区切っていただいて構いません

下記の配信サイトにて、2023年10月7日(土)10:00以降、順次配信開始

ABEMA

dアニメストア

dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストア for Prime Video

U-NEXT

アニメ放題

DMM TV

Amazon Prime Video

Lemino

auスマートパスプレミアム

J:COMオンデマンド

TELASA

milplus

Hulu

FODプレミアム

FODチャンネル for Prime Video

Google Play

YouTube

HAPPY!動画

ニコニコチャンネル

バンダイチャンネル

ビデオマーケット

music.jp

ふらっと動画



▼スタッフ

原作：Hypergryph / Studio Montagne

キャラクター原案：唯@W

監督：渡邉 祐記

副監督：西川 将貴

シリーズ構成：Yostar Pictures

アニメキャラクターデザイン：高藤 彩

プロップデザイン：若山 温

美術監督：大西 穣（ビック・スタジオ）

美術設定：坂本 竜（ビック・スタジオ）

色彩設計：後藤 恵子

撮影監督：棚田 耕平

編集：重村 建吾

アニメーションプロデューサー：畑 岳央

音響監督：渡邉 祐記

音楽：林 ゆうき

音楽制作：レジェンドア/ 懐刀

制作：Yostar Pictures

製作：Hypergryph Studio Montagne/ Yostar/ Yostar Pictures



▼キャスト

ドクター：甲斐田 ゆき

アーミヤ：黒沢 ともよ

フロストノヴァ：高垣 彩陽

チェン：石上 静香

その他



HP

▶ https://arknights-anime.jp/



X (Twitter)

▶ @ArknightsStaff



ハッシュタグ

▶ #アークナイツ #冬隠帰路



Youtube

▶ https://www.youtube.com/@ArknightsStaff_JP



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/04-17:46）