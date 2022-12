[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社ムービックはアクションアドベンチャーゲーム『絶体絶命都市』より、新商品のキャラクターグッズを全国アニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等にて発売いたします。





現代の街で災害に遭遇した主人公がいかに生き抜くかを描いたアクションアドベンチャーゲーム『絶体絶命都市』。発売から20周年を迎えたロングセラー作品の新商品が登場いたします。



20周年を迎えたアクションアドベンチャーゲーム『絶体絶命都市』より、新商品が発売決定!蓄光ロゴラバーキーホルダーやアクリルジオラマセット、本作に登場する報都新聞社のグッズをイメージしたファン必見の商品など、盛りだくさん!



さらに、防災グッズの株式会社LA・PITAとコラボした防災セットが登場!防災安全協会推奨の非常持ち出しリュックやダイナモライトなど、いざという時の必須アイテムに加え、作品オリジナルのタオルやミニ巾着袋がセットになった9点セットです。



防災セットの受注期間は2022年12月12日から2023年1月15日まで!全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売にてご予約受付中!



■ご予約:https://www.movic.jp/shop/r/r101455



■商品情報(発売:ムービック)

【商品名】蓄光ロゴラバーキーホルダー

【価格】880円(税込)

【発売日】2023年3月頃発売予定





【商品名】アクリルジオラマセット

【価格】1,980円(税込)

【発売日】2023年3月頃発売予定



【商品名】報都新聞社 社員セット

【価格】2,750円(税込)

【セット内容】ボールペン、アクリル名札バッジ、ネックストラップ、クリアファイル

【発売日】2023年3月頃発売予定



【商品名】防災セット

【価格】14,300円(税込)

【セット内容】非常持ち出しリュック SHELTER、ミニ巾着袋、タオル、スマホ対応 ダイナモライト、ウォーターバッグ Motte(R)、レスキューシート、エイドチーム2、トイレONE(R) 3枚入、マスク

【受注期間】2022年12月12日~1月15日まで

【発売日】2023年4月頃発売予定









※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■権利表記:(C) Granzella Inc. All rights reserved.

■絶体絶命都市オフィシャルウェブサイト:https://www.zettai-zetsumei.jp/

■ムービック:https://www.movic.jp



