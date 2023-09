[株式会社カプコン]

【カプコン直営店舗関連情報】



株式会社カプコンは、カプコンタイトルグッズを多数取り扱ったカプコン直営店舗にて、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』と『ポプテピピック』のコラボレーション商品を発売いたします。







■大川ぶくぶ先生らしさ満載の『モンスターハンターライズ:サンブレイク』コラボイラストが、グッズとなって登場!



大川ぶくぶ先生による『モンスターハンターライズ:サンブレイク』と『ポプテピピック』の世界感が融合した、ツッコミどころ満載のイラストを特別に描き下ろしていただき、「カプコンストア」や全国のカプコン直営アミューズメント店舗にて商品展開をいたします。



カプコン直営店舗である「カプコンストア」をはじめ、おうちで遊べるカプコンのクレーンゲームサイト「カプとれ」や全国アミューズメント施設で商品を手に入れることができますので、是非この機会をお見逃しなく!







■商品情報(商品名/税込価格)

1.「クリアファイル」(トレーディング) 660円

2.「アクリルキーホルダー」(トレーディング) 990円

3.「付箋セット」 1,540円

4.「ジョッキA」 3,300円

5.「ジョッキB」 3,300円

6.「ハンドタオル(ウツシ教官)」 1,650円

7.「ハンドタオル(ガルク660Z)」 1,650円

8.「ロングTシャツ(ニャンター復活)」 5,500円

9.「ロングTシャツ(クエスト失敗)」 5,500円

10.「ロングTシャツ(一狩りいこうぜ!)」 5,500円

11.「ロングTシャツ(しっぽ切って)」 5,500円



■発売日

2023年9月8日(金)



■取扱店舗

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・CAPCOM STORE&CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)

・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)

2023年9月4日(月)12時より取り扱い開始

https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/







■カプコン直営アミューズメント店舗にも、実用的な「Tシャツ」と「ビッグタオル」が登場!





□商品情報

・「モンスターハンターライズ:サンブレイク×ポプテピピック Tシャツ」(全6種)

・「モンスターハンターライズ:サンブレイク×ポプテピピック ビッグタオル」(全3種)



□発売日

【オンライン(カプとれ)】:2023年9月4日(月)12時~

【店頭展開】:2023年9月8日(金)



□展開場所

・「カプコンネットキャッチャー カプとれ」

https://capcom-netcatcher.com/

・全国のカプコン直営アミューズメント店舗

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html#region0



【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※発売日は変更になる場合がございます。

※コラボ商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。





■CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)店舗概要■



・住所 :東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 6F

・公式サイト :https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html



■CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)店舗概要■



・住所 :大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋PARCO 6F

・公式サイト :https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html



■CAPCOM STORE&CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)店舗概要■



・住所 :大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店 13F

・公式サイト :https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html



■「カプコンネットキャッチャー カプとれ」 店舗概要■





・公式サイト :https://capcom-netcatcher.com/



■カプコン直営アミューズメント施設 店舗概要■



・店舗一覧 :https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html#region0





(C)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-13:16)