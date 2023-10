[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



Hana Hopeが11月29日にリリースするニューシングル「消えるまで」収録内容の詳細が発表された。



今作はHana Hopeにとって初のパッケージとなるシングル。表題曲の「消えるまで」は、現在オンエア中のTVアニメ「はめつのおうこく」オープニングテーマに決定している新曲で、HYBE LABELS JAPANとプロデューサー契約を果たしたUTAが作曲と編曲を手掛けた楽曲。



この「消えるまで」に加えて、ゴンドウトモヒコが作曲・編曲し、先週よりスタートした「モネ 連作の情景」展覧会のイメージソングに決定している「たゆたう」と、田中隼人がアレンジを手掛けた「Fate/Grand Order」のMemorial Movie 2023テーマソングとしても国内外で話題を呼んだ「flowers(English version)」、さらには、Hana Hope自身が作詞・作曲を担当した「leave me blind」の全4曲が収録される。



さらにこのシングルは、アーティスト盤(初回生産限定盤)と、アニメ盤(期間生産限定盤)の2形態でリリースされ、アーティスト盤は24Pのフォトブック付き紙ジャケット仕様、アニメ盤はTVアニメ「はめつのおうこく」描き下ろしイラストジャケットのデジパック仕様に加えて、ノンクレジット・オープニングムービーが収録される。

今回の収録内容発表に加えて、アニメ盤のジャケットが公開された。「はめつのおうこく」主人公のアドニスが印象的なアニメファン必見のアートワークに仕上がっている。



また、Hana Hopeは、12月14日に渋谷duo MUSIC EXCHANGEでメジャーデビュー後初のワンマンライブ『Hana Hope 2023 : The new chapter』の開催も決定しており、チケットの先行予約が実施中。

なお、ワンマン公演に先駆けて、11月3日(金・祝)にはBiKN Shibuyaにも出演がアナウンスされている。



7月30日にリリースしたメジャーデビューシングル「flowers」が、「Fate/Grand Order」Memorial Movie 2023テーマソングに抜擢されデビュー当日には幕張メッセで大観衆を前にパフォーマンスした事でも話題を呼んだHana Hope。

ニューシングル「消えるまで」のTVアニメ「はめつのおうこく」オープニングテーマで更なる注目を集めることが期待される。



【リリース情報】

Hana Hope

New Single「消えるまで」

2023.11.29 Release

TVアニメ「はめつのおうこく」オープニングテーマ



2023.10.7 先行配信

配信リンク:https://smar.lnk.to/MTGDwjWN



[初回生産限定盤(CD+PHOTOBOOK)] AICL-4470~1 ¥2,000(税込)

[期間生産限定盤(CD+BD)] AICL-4472~3 2,000円(税込)



<両形態共通収録曲>

1.消えるまで

2.たゆたう

3.flowers (English version)

4.leave me blind



<アニメ盤特典映像>

アニメ「はめつのおうこく」ノンクレジット・オープニングムービー



■店頭特典

Amazon.co.jp:各形態柄メガジャケ

楽天ブックス:ポストカード

セブンネットショッピング:アクリルチャームミニキーホルダー

アニメイト:ましかくブロマイド

応援店:B3ポスター

※応援店対象は追ってご案内いたします

予約リンク:https://smar.lnk.to/4fJIsY



【ミュージックビデオ情報】

Hana Hope - 消えるまで

https://youtu.be/wiY2wyVYyWI



【ライブ情報】

Hana Hope 2023 : The new chapter

2023年12月14日(木) 18:00 OPEN / 19:00 START

東京 渋谷duo MUSIC EXCHANGE

■チケット料金

早割チケット 自由¥4,000(税込・D代別)

一般チケット 自由¥5,000(税込・D代別)

学割U18チケット 自由¥3,000(税込・D代別)

<予約先行>

各プレイガイド先行(一般チケット,学割U18チケット販売) :10/25(水)~

一般発売:11/11(土)10:00~

問合せ:HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jp



【アニメ情報】





TVアニメ「はめつのおうこく」

10月6日(金)よりMBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム”枠ほかにて放送開始!

MBS:10月6日より 毎週金曜日 25:53~(※初回放送のみ25:58~)

TBS:10月6日より 毎週金曜日 25:53~(※初回放送のみ25:58~)

BS-TBS:10月6日より 毎週金曜日 26:30~

AT-X:10月7日より 毎週土曜日 23:30~

【リピート放送】毎週火曜日 29:30~/毎週土曜日 8:30~

※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。



◆メインスタッフ

原作:yoruhashi(マッグガーデン「月刊コミックガーデン」「MAGCOMI」連載)

監督:元永慶太郎

シリーズ構成:鴻野貴光

キャラクターデザイン:加藤裕美

プロップデザイン:村山章子

銃器デザイン:松田未来

美術監督:栫ヒロツグ(鹿児島ラメカヒリム)

美術設定:山口大悟郎(鹿児島ラメカヒリム)、三浦 智(鹿児島ラメカヒリム)

色彩設計:松山愛子(颱風グラフィックス)

2Dワークス:矢崎宏幸

CG監督:遠藤 誠(トライスラッシュ)

撮影監督:今泉秀樹(颱風グラフィックス)

編集:木村祥明

音響監督:えびなやすのり

音楽:櫻井美希、兼松 衆、中村巴奈重

音楽制作:日音

アニメーション制作:横浜アニメーションラボ

◆キャスト

アドニス:石川界人

ドロカ:和氣あず未

クロエ:白石涼子

ヤマト:日野 聡

ユキ:遠野ひかる

シロウサギ:谷山紀章



◆オープニングテーマ「消えるまで」/Hana Hope

<Hana Hopeコメント>

『はめつのおうこく』オープニングテーマを担当することができて光栄です。

ユニークな登場人物は、幸福・絶望・愛・憎悪と波乱万丈な物語を展開。

このハラハラドキドキの世界を「消えるまで」の歌で表現し、少しでも多くのリスナーを惹き込めることができたら嬉しいです。



アニメ公式サイト https://hametsu-anime.com/

アニメ公式X(旧Twitter) https://twitter.com/hametsu_anime

ハッシュタグ #はめつのおうこく #はめつ



■アニメPV第2弾

https://www.youtube.com/watch?v=UOtC17c8Xaw



■TVアニメ「はめつのおうこく」ノンクレジットOP

https://youtu.be/2BYj_xynh8o?feature=shared



【Hana Hopeプロフィール】

2006年東京都生まれの17歳。

YMO結成40周年を記念したトリビュートコンサートをきっかけにシンガーとしての活動をスタート。

高橋幸宏、TOWA TEI、ROTH BART BARONなど多くのミュージシャンとの共演を果たす。

2020年レコーディングスタジオ・音響ハウスの映画「Melody-Go-Round」に出演、テーマソングのボーカルを担当。

2021年には細田守監督の映画『竜とそばかすの姫』で声優としてもデビュー。

2022年より自身のリリースを開始し、2023年3月にファーストアルバム「HUES」をリリース。

7月30日にソニーミュージックより「Fate/Grand Order」Memorial Movie 2023テーマソング「flowers」でメジャーデビューしたばかり。



【Hana Hope information】

https://lit.link/hanahope



