ヒトリエがデジタルシングル「ジャガーノート」を全国ツアーがスタートする11月8日にリリースする事が決定。

リリースに先駆けて11月4日オンエアのFM802「802 Palette」にてオンエア解禁されることが発表された。



新曲「ジャガーノート」は、ボーカル・ギターのシノダが作詞・作曲を担当。「初めてエレキギターに電気を通したときの、あのぶっ飛んだ感覚」をこの曲に込めており、体中に電気が走るような衝撃と衝動を疾走感溢れるサウンドに落とし込んでいる。シノダらしいアイロニックな歌詞にも注目。

あわせて楽曲同様にイラスト、デザインもシノダが手掛けたアートワークも公開された。



この「ジャガーノート」が、11月4日にFM802「802 Palette」にて全国初オンエアが決定。リリースを前にフルサイズで音源を共有出来る貴重な機会をお聞き逃しなく。



この新曲リリースとともに11月8日からオールタイムな選曲でお送りする全国ツアー【HITORI-ESCAPE TOUR 2023】もいよいよスタート。「ジャガーノート」の披露にも期待が高まる。



⦅シノダ コメント⦆

ジャガーノートとは

「誰にも止めることのできない巨大な力」「圧倒的破壊力」を意味する言葉で

それはつまりエレキギターを握った時に生じる正体不明の無敵感であり、

メチャメチャに歪ませたそれを掻き鳴らした瞬間のインパクトであり、

そもそもジャガーというエレキギターがこの世にあり、

それを使ってレコーディングした曲でもあり、

ジャケ絵も、女の子とエレキギターを融合させてみっか、と思って描いてるうちに気づいたらジャガーと融合させてしまっていたのもあり、

それって要は"ジャガーの音"ってことですか笑

などとは絶対に言ってはいけないのである。

圧倒的破壊力をナメてはいけない。

"ジャガーノート"この曲にこれほど相応しい言葉は無いのである。



【リリース情報】

ヒトリエ Digital Single

「ジャガーノート」

2023年11月8日発売



【番組情報】

FM802「802 Palette」

11月4日(土)25:00~29:00 (深夜1時~5時)オンエア

DJ:豊田穂乃花

番組ハッシュタグ:#ハチパレ

https://funky802.com/site/blog/1625



【ライブ情報】

■HITORI-ESCAPE TOUR 2023

11月8日(水)京都 磔磔

11月9日(木)京都 磔磔

11月14日(火)東京 渋谷 CLUB QUATTRO

11月16日(木)福岡 DRUM Be-1

11月21日(火)兵庫 神戸 VARIT

11月24日(金)東京 下北沢 Shangri-La

11月29日(水)宮城 仙台 Darwin

12月1日(金)石川 金沢AZ

12月8日(金)大阪 梅田 Shangri-La

12月9日(土)大阪 梅田 Shangri-La

12月11日(月)静岡 静岡 UMBER

12月15日(金)香川 高松 DiME

12月16日(土)広島 SIX ONE Live STAR

12月19日(火)愛知 名古屋 CLUB QUATTRO

12月24日(日)北海道 札幌 SPiCE

チケット料金

自由席¥5,000税込(ドリンク代別)

チケット情報https://eplus.jp/hitorie/



■シノダ(ヒトリエ)47都道府県弾き語りツアー「シノ鉄」

10月20日(金)石川 金沢AZ

10月31日(火)愛知 CLUB ROCK'N'ROLL

11月27日(月)東京 下北沢ERA

12月23日(土)北海道 ミュージックショップ 音楽処

1月13日(土) 福岡 ROOMS

1月14日(日) 長崎 Studio DO!

1月16日(火) 熊本 tsukimi

1月28日(日) 千葉 稲毛 K'S DREAM

2月9日(金)埼玉 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心VJ-3

2月10日(土)栃木 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2

and more・・・(他公演は随時お知らせ致します)

チケット料金

自由席¥4,500税込(ドリンク代別)

スタンディング公演(名古屋公演のみ) ¥4,000税込(ドリンク代別)

チケット情報: https://eplus.jp/shinoda-hitorie/



【ヒトリエオフィシャルinfo.】

WEB http://www.hitorie.jp

Twitter https://twitter.com/hitorieJP

Facebook https://www.facebook.com/hitorie.jp

LINE ID:@hitorie URL:https://line.me/R/ti/p/%40hitorie

モバイルサイト「HITORI-ATELIER」 http://hitorie.com



