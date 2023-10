[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



Uruの楽曲「それを愛と呼ぶなら」のライブ映像がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。





「それを愛と呼ぶなら」は、今年2月にリリースされたニューアルバム「コントラスト」に収録された楽曲で、ドラマ『マイファミリー』(TBS系)の主題歌として2022年4月に配信され、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数が1億回を突破した人気楽曲。



今回公開されたライブは、アルバム「コントラスト」を引っ提げて4月より全国12都市13公演で実施してきたホールツアー『Uru Tour 2023「contrast」』のツアーファイナル公演となる8月12日にLINE CUBE SHIBUYAで開催した映像で、このライブの模様が、今週日曜の10月29日にWOWOWプラス(スカパー!BS252ch)にて放送されることが決定している。



【ライブ映像】

Uru 『それを愛と呼ぶなら』 LIVE “Uru Tour 2023「contrast」” on WOWOWプラス

URL:https://youtu.be/dFC3Qorbvgo



【オンエア情報】

WOWOWプラス(スカパー!BS252ch)

Uru Tour 2023「contrast」

2023年10月29日(日)21:00

詳細:https://bit.ly/3Ql2Twi



【楽曲情報】

Uru Single「それを愛と呼ぶなら」

DL&ST https://smar.lnk.to/lmzU1J

CD購入 https://smar.lnk.to/fbimsa



【最新シングル情報】

New Single

「心得/紙一重」 2023.6.7 Release

CD購入 http://smar.lnk.to/wsUOtJ

配信URL http://smar.lnk.to/hjtJvI



「心得」 フジテレビ系月9ドラマ『風間公親-教場0-』主題歌

配信URL https://smar.lnk.to/v6zEhO



「紙一重」 TVアニメ「地獄楽」エンディングテーマ

配信URL https://smar.lnk.to/0HMQ2YWN

■「心得」 MUSIC VIDEO

https://youtu.be/tHcrAUllIxU





■「紙一重」 MUSIC VIDEO

https://youtu.be/x60xR0TEQ88



■「心得/紙一重」 Single digest

https://youtu.be/5OxCfKGXjXo



■Uru 『心得/紙一重』 Radio

https://youtu.be/VFrEbVbV9qw



■『それを愛と呼ぶなら - From THE FIRST TAKE』

配信URL https://smar.lnk.to/MK9L0x



■『振り子 - From THE FIRST TAKE』

配信URL https://smar.lnk.to/C6O3Ow







2023.6.7 Release

ドラマ盤[CD+BD] ¥2,500(tax in) AICL-4373~4

特別BOX仕様

[CD]

1.心得

2.紙一重

3.それを愛と呼ぶなら - From THE FIRST TAKE

4.振り子 - From THE FIRST TAKE

5.心得 -instrumental-

6.紙一重 -instrumental-

[BD]

1.そばにいるよMUSIC VIDEO

2.恋MUSIC VIDEO

3.脱・借りてきた猫症候群MUSIC VIDEO

4.Artist Photo Making Movie







アニメ盤[CD+BD] ¥2,000(tax in) AICL-4375~6

デジパック特別仕様

[CD]

1.紙一重

2.心得

3.それを愛と呼ぶなら - From THE FIRST TAKE

4.振り子 - From THE FIRST TAKE

5.紙一重 -instrumental-

6.心得 -instrumental-

[BD]

1.TVアニメ「地獄楽」Ending Movie<Non Credit>



