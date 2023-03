[GMOインターネットグループ]

全国一律料金の配送方法に宅急便を追加



GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎 以下、GMOペパボ)が運営する国内最大(※1)のハンドメイドマーケット「minne byGMOペパボ」(URL:https://minne.com/)は、『らくらくミンネコパック』の内容を2023年3月28日(火)に拡充いたしました。今回の拡充における主な変更内容は以下の通りです。



(1)作家・ブランド(販売者)による匿名配送の選択が可能に

(2)全国一律料金(宅急便はサイズ別)の配送方法に宅急便(60サイズ~200サイズ)を追加









(※1)ハンドメイド作品の販売を主軸とする主要なハンドメイドマーケット運営会社2社の作家・ブランド数と作品数に関するIR資料公表数値及びサイト公表数値を比較。2023年1月13日時点、GMOペパボ調べ。







【『らくらくミンネコパック』内容拡充の背景】



「minne byGMOペパボ」は、86万(※2)を超える作家・ブランドによるファッション・家具・インテリア・ベビー用品・フードなど幅広いジャンルのハンドメイド・クラフト作品が1,616万点以上(※2)販売・展示されているマーケットです。

「minne byGMOペパボ」では、利用者に安心安全な取引を行っていただけるよう、作家・ブランド(販売者)と購入者間の直接の金銭取引が不要なエスクロー決済を採用しているほか、荷物追跡・補償付の配送サービス『らくらくミンネコパック』の提供を行っています。また近年では、個人事業者の「特定商取引法に基づく表記」において、所在地・連絡先の非公開を可能にするなど、作家・ブランドの個人情報を守り、個人の作家・ブランドが安心して取引を行えるサービス運営に取り組んでいます。

この度「minne byGMOペパボ」では、作家・ブランドがこれまで以上に安心して作品を販売できるプラットフォームとなるべく、作家・ブランドから多くの要望が寄せられていた匿名配送に対応するなど、『らくらくミンネコパック』の内容を拡充することといたしました。



(※2)2023年2月末時点





【『らくらくミンネコパック』拡充内容詳細】



1.作家・ブランド(販売者)による匿名配送の選択が可能に

「minne byGMOペパボ」で作品を販売する作家・ブランドは、『らくらくミンネコパック』を利用して作品を発送する際に、配送料金+50円(税込)で匿名配送を選択できるようになります。匿名配送を選択することで、購入者に作家・ブランドの個人名や住所などの個人情報を公開することなく作品の販売が可能になります。

2.全国一律料金(宅急便はサイズ別)の配送方法に宅急便を追加

これまで『らくらくミンネコパック』では、「ネコポス」(※3)と「宅急便コンパクト」(※4)に対応しておりましたが、新たに「宅急便(60サイズ~200サイズ)」への対応を始めます。これにより作家・ブランドは、配送先の地域に関わらず、サイズ別全国一律料金(※5)で大小様々な作品を発送することが可能になります。また、「ネコポス」による配送料金を従来の金額から変更します。



(※3)ヤマト運輸が提供する小さな荷物を宅急便同様のお届け日数で郵便受けなどに投函するサービス。

https://business.kuronekoyamato.co.jp/service/lineup/nekoposu/index.html

(※4)ヤマト運輸が提供する60サイズよりも小さな荷物を手軽かつお得に送れるサービス。ご利用には専用資材の購入が必要となります。

https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/send/services/compact/

(※5)荷物のサイズによって料金が異なります。詳細は価格表からご確認いただけます。

価格表:https://minne.com/kuronekoyamato



▲設定画面イメージ







【『らくらくミンネコパック』について(URL:https://minne.com/kuronekoyamato)】



『らくらくミンネコパック』は、全国一律料金(宅急便はサイズ別)で、荷物追跡・補償付にて作品を発送いただけます。作品が購入された後、会員メニューに表示される2次元コードをヤマト運輸営業所、もしくはファミリーマートにて提示するだけで専用の送り状が自動で印刷されるため、送り状の準備や記入といった配送準備を簡略化することができます。また、『らくらくミンネコパック』をご利用の場合、「minne byGMOペパボ」からの作品売上振り込み時に送料を相殺してお支払いするため、事前に送料を負担する必要がありません。





以上





【GMOペパボ株式会社】(URL:https://pepabo.com/)

会社名 GMOペパボ株式会社(東証プライム 証券コード:3633)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 佐藤 健太郎

事業内容 ■ホスティング事業

■EC支援事業

■ハンドメイド事業

■金融支援事業

資本金 2億6,222万円



【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円



Copyright (C) 2023 GMO Pepabo, Inc. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/28-17:46)