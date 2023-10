[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

指原莉乃プロデュースのアイドルグループ=LOVE。2017年9月のメジャーデビューから、今年6周年を迎え、その6周年を記念したコンサート「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」のDAY2公演が、本日、さいたまスーパーアリーナで開催された。コンサートは、自身初のさいたまスーパーアリーナで2日間開催され、約28,000人を動員し過去最大規模となった。昨日に続き、Huluストアで生配信も行われる中、大勢のファンが来場した。



コンサートの冒頭では、初日に引き続き2日目もオーケストラの生演奏をバックにスペシャルなパフォーマンスが披露された。公演の幕開けを華々しく飾ったデビュー曲「=LOVE」をはじめ、連続で披露された2曲のクリスマスソング「僕らの制服クリスマス」「The 5th」もこの日ならではの特別仕様になり、メンバーの伸びやかな歌声とストリングスの優雅な音色が会場を包み込む。また=LOVEは十字の花道、円形の舞台が高くせり上がるセンターステージ、花道を渡った先にあるサブステージ、さらには会場内を巡るトロッコからも歌声を届け、アリーナ席もスタンド席も、広々としたさいたまスーパーアリーナ全体にまんべんなく盛り上がりを生み出していった。



ユニット曲のコーナーでは初日同様にファンにとって予想外の展開が用意された。野口衣織のソロ曲である歌謡曲調のナンバー「拝啓 貴方様」を赤いドレス姿の諸橋沙夏が歌い始めると、客席からは大きな歓声が。諸橋は野口とはまた趣が異なる大人びた歌い方、表情で観客を虜にした。場内が大人びたクールな空気に染まったかと思えば、続いて登場した大谷映美里は自身の“推しキャラ”であるシナモロールをステージ上に迎え、「Sweetest girl」でキュートにコラボ。いつもはシリアスな曲を歌うイメージが強い佐々木舞香と野口の“いかりんぐ”コンビも「わたし、魔法使い」でアイドルらしさ全開のパフォーマンスを見せ、そのギャップで客席のテンションをより一層高めた。



次のブロックで披露されたのは、11月29日にリリースされる15thシングルの表題曲「ラストノートしか知らない」。初日公演でお披露目されたこの曲では、=LOVEの最年少メンバーである齋藤樹愛羅がシングル表題曲初のセンターを務めている。艶やかな金髪姿の樹愛羅を中心に、メンバー全員でしっとりとした歌声に情感を込め、切ない恋愛ソングをじっくりと聴かせた。



ライブのラストスパートでは、この日も生バンドがステージに加わり、ギター、ベース、ドラム、キーボードの迫力あるサウンドが=LOVEの歌とダンスをがっちりと支える。メンバーは客席をパワフルに煽り、メンバー全員が順に他己紹介し合う「ヒロインズ」などを矢継ぎ早に歌唱した。「この空がトリガー」はキーボードのソロで静かに曲がスタートするという、会場のエモーショナルなムードを際立てる構成に。「探せ ダイヤモンドリリー」ではファンが響かせるクラップによって大きな一体感が生み出された。そして、高松瞳の「ここにあるすべてが私たちにとって宝物であり、終わらない青春です!」という言葉をきっかけに披露された「青春”サブリミナル”」でライブ本編は締めくくられた。



アンコールでは佐々木の「7年目も私たちに恋慕ってね!」という呼びかけを合図に、ラストナンバー「夏祭り恋慕う」を歌った=LOVE。メンバーが締めの挨拶を始めようとすると、特報映像がスクリーンに映し出され、2024年2月から4月にかけて初の=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」が行われることが発表された。



メンバーも会場のファンも驚きと歓喜の声を上げる中、リーダー山本杏奈の「こんなに大事な発表があったあとに、このまま終わりたくなくない!? 私、スタッフさんに怒られても知らない! リーダー特権使っちゃうんだから!」という言葉を受け、=LOVEは最後にもう1曲歌うことに。2日間の「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」をフィナーレへ導いた楽曲は、グループの始まりの曲「=LOVE」。デビューで幕を開け、デビュー曲で幕を閉じるという展開に会場のボルテージは最高潮に達し、メンバーは歌を通して6年間の感謝の気持ちを目いっぱい伝えた。





なお、本日のDAYS公演終演後には、2日間にわたって開催された「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」のセットリストがプレイリストにて公開されている。ぜひコンサートの余韻に浸りながら、各種配信サービスにてお楽しみいただきたい。

また、要項に沿って応募することで、素敵な賞品がもらえる新曲「ラストノートしか知らない」のLINE MUSICキャンペーン開催も発表されているので、併せてチェックしてほしい。





★10/19(木)

「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」DAY2 @さいたまスーパーアリーナ

〈SETLIST〉

1. =LOVE

2. 僕らの制服クリスマス

3. The 5th

4. Want you!Want you!

5. 「君と私の歌」

6. お姫様にしてよ!

MC

7. ラブロケ (大場花菜、音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、高松瞳、瀧脇笙古、山本杏奈)

8. 拝啓 貴方様 (諸橋沙夏)

9. Sweetest girl (大谷映美里、シナモロール)

10. わたし、魔法使い (佐々木舞香、野口衣織)

11. ラストノートしか知らない ※11/29(水)発売 15thシングル表題曲

12. CAMEO

13. 祝祭

14. あの子コンプレックス

15. Junkies

16. いらない ツインテール

17. Oh!Darling

18. ヒロインズ

19. ナツマトぺ

20. この空がトリガー

21. 探せ ダイヤモンドリリー

MC

22. 青春“サブリミナル”





〈ENCORE〉

1. 「部活中に目が合うなって思ってたんだ」

2. だからとて

3. ラブクリエイト

4. MC

5. 夏祭り恋慕う

6. =LOVE



★=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」

2月3日(土) 兵庫県・神戸ワールド記念ホール

3月2日(土) 東京都・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ

3月23日(土) 愛知県・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

4月13日(土) 東京都・有明アリーナ

4月14日(日) 東京都・有明アリーナ





★新曲「ラストノートしか知らない」Music Video

https://youtu.be/C8WMX7dEH7Y



『ラストノートしか知らない』

作詞:指原莉乃

作曲:塚田耕平

編曲:湯浅 篤

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Reocorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

Director:中山佳香 (koe Inc.)

choreographer:shoji(s**t kingz)

Producer:三池智之(north river)

Production Producer:渡辺洋朗、トルシエ(PARADE Tokyo)



★新曲「ラストノートしか知らない」先行配信中!

https://equallove.lnk.to/lastnoteshikashiranai





★=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERTのセットリストを公開!

10月18・19日に開催された、=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERTのセットリストをプレイリストにして公開!各種配信サービスでお楽しみください!





▼=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT

DAY1:https://equallove.lnk.to/6thAnniversaryConcert_DAY1

DAY2:https://equallove.lnk.to/6thAnniversaryConcert_DAY2





★=LOVE 15th Single「ラストノートしか知らない」LINE MUSICキャンペーン実施決定!

明日10月20日(金)より、=LOVE 15th Single 表題曲「ラストノートしか知らない」の先行配信を記念してLINE MUSICキャンペーンを実施致します!LINE MUSICで「ラストノートしか知らない」をたくさん聴いてくださった方に、回数に応じて応募特典をプレゼント!今回はフレグランス付きのメンバーソロカードが特典に追加されています!ぜひ奮ってご参加ください!







▼「ラストノートしか知らない」を聴く

https://equallove.lnk.to/lastnoteshikashiranai_LM







LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはコチラ

https://www.sonymusic.co.jp/event/103509







<キャンペーン期間>

2023/10/20(金)配信開始~2023/11/3(金) 23:59





※詳細はHPをチェックください。







★11月29日(水)発売 =LOVE 15thシングル「ラストノートしか知らない」商品概要





カップリング曲のタイトル、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせ致します。





★プロフィール



指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」でメジャーデビュー。これまでに14作のシングルをリリースし、すべてオリコン 週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」、14thシングル「ナツマトぺ」はオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。7月19日(水)に発売した14thシングル「ナツマトぺ」は、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を記録し見事1位を獲得。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

10月18日(水)、19日(木)の2日間、過去最大規模となるさいたまスーパーアリーナにて「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催。





オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式X https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A



