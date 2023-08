[株式会社カプコン]





「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』にて、Year1追加キャラクター第2弾「A.K.I.」が9月27日(水)より参戦! 毒手と蛇拳のコンビネーションでトリッキーな技を繰り出す「A.K.I.」のプレイ動画を配信中! 先生(シェンション)を慕うあまり、先生の命令を遂行する為なら、相手に高速の毒手を叩き込み、外と内の両側から破壊していってしまう…。そんな彼女の魅力をたっぷりご紹介!



「A.K.I.」ゲームプレイトレイラーはこちら



「ストリートファイター」シリーズで完全オリジナルの新キャラクター「A.K.I.」は、師匠である「F.A.N.G」を喜ばせる事に生きがいを感じ、蛇行した人生を歩んでいる。シャドルーの残党を調査するよう命じられた彼女は、任務を通じて、いつの間にか毒に魅せられ、その力を振るうことに無上の喜びを覚えるようになる。



【開発メンバーのコメント(「A.K.I.」キャラクターデザイン)】

「A.K.I.」は他のキャラクターよりさらに多くのメンバーのアイデアが入ったキャラで、沢山のアイデアを一つにまとめつつデザインをブラッシュアップして行きました。



キャラ設定が「F.A.N.Gの弟子で色白の少女」ファイトスタイルが「毒手+蛇拳」とのことだったので、毒がある白蛇を「A.K.I.」のコンセプトとしてデザインを進めることにしました。蛇革のチャイナドレスはブラックマンバのように黒く美しく、動いたときの艶が禍々しく見えるような素材感で。蛇柄は「A.K.I.」の胸からお腹の部分に蛇腹模様が来るようにして、「A.K.I.」自体が蛇の体と一体化して見えるようにデザインしています。また袖のシースルー部分や背中の開き方など露出はあるものの下品に見えないように気を付けました。



特徴的な髪型はデザイン班以外からのアイデアで、暗殺者の記号「笠」を髪型に落とし込んだものが採用されました。そちらを元に目元の隠れ方や全体のシルエットを調整してデザインを完成させました。真横から見たときに襟足のシルエットと目の隠れ方が美しく見えるようにこだわっています。顔については当初「分かり易く可愛い顔」で提案しましたがより彼女の個性を際立たせる為、議論を重ねていく中で、怪しさと美しさが際立つ顔をイメージしてデザインしました。地味にこだわったのは唇の形と口元のほくろです。また素の顔と笑顔のギャップにも注目頂きたいです。



毒爪のデザインに関してはアーマーリングから着想を得て、「A.K.I.」の細く長い指を強調するようなシルエットとアクセサリーにも武器にも見えるバランスを意識して制作しました。伸縮構造や爪パーツがバラバラになり蛇腹剣のように伸びるなどのギミックが必要だったため、ファンタジーでも説得力のあるデザインに落とし込むのに苦労しました。また通常時と縮小時、それぞれに良さがあるシルエットになるようにこだわりました。



【開発メンバーのコメント(「A.K.I.」バトル性能)】

「A.K.I.」は爪状の武器や毒を使う、リーチの長い技やトリッキーな動きが特徴のキャラクターです。特定の攻撃をヒットさせると相手を毒状態にでき、接近戦よりも中~遠距離戦が得意です。『ストリートファイターV』の毒手使い「F.A.N.G」のように、相手を毒状態にすると時間の経過で体力が一定量減少し続けます。毒状態は「A.K.I.」自身がダメージを受けるか、一定時間が経過すると効果が消えます。「A.K.I.」の必殺技は、少し癖がある特徴的な技が揃っています。



遠距離からは爪を伸ばして攻撃する弱版「蛇頭鞭(じゃとうべん)」でけん制し、当たった相手を毒状態にします。更に、「A.K.I.」の最大の特徴として、毒状態の相手に再度特定の攻撃をヒットさせると、「毒破裂(どくはれつ)」という効果が発動します。毒破裂発生時は毒状態が解除されるものの、ダメージの増加や挙動の変化が生じるので、コンボを伸ばしたり、ヒット後の状況が良くなったり、追撃が可能になったりするという大きなメリットがあります。相手に毒を付与しつつ、のらりくらりと立ち回り、遠距離でじっくりと戦うか、「毒破裂」を利用した大ダメージのコンボを狙うのか。バトルの状況やプレイヤーの個性に応じて、幅広い動きができます



彼女の飛び道具「紫煙砲(しえんほう)」は、前方に弾速の遅い毒の泡を飛ばし、それを盾にして攻め立てることができます。更に、「紫煙追(しえんつい)」で紫煙砲を炸裂させれば、毒の攻撃範囲が広がり、動こうとした相手に当たりやすくなります。



また、「紫泡泉(しほうせん)」を使って目の前に毒のフィールドを設置することができ、触れた相手は毒状態になるので、相手にプレッシャーを与えていくと良いでしょう。



獲物の見えない角度から攻め寄る蛇の様に、「凶襲突(きょうしゅうとつ)」で前方に跳び上がり、落下しながら連続して突きを繰り出します。「蛇軽功(じゃけいこう)」はアクロバティックダンサーのように瞬時に低い姿勢で前方に速く移動する技で、接近手段や攻めの回避手段として有効です。



「悪鬼蛇行(あっきだこう)」で低い姿勢をさらに推し進め、どこからでも地面に寝そべりながらスリスリして前方に移動します。悪鬼蛇行からは3種類の技へ派生できます。1つ目の「猛毒牙(もうどくが)」は、いきなり前方へ鋭く突進し、ヒット時は相手を毒状態にします。2つ目の「蛇連咬(じゃれんこう)」は、悪鬼蛇行の姿勢から起き上がりながら連続蹴りを繰り出し、ヒット時にコンボの繋ぎとして有効です。3つ目の「雁字搦(がんじがらめ)」は、相手を蛇のように巻き付け&締め付けるコマンド投げ技です。他の派生技を警戒している相手のガード崩し手段として使うといいでしょう。





「A.K.I.」のレベル1スーパーアーツ「死屍累々(ししるいるい)」は、相手を蹴りで空中に打ち上げ、巨大な毒の泡に閉じ込めてから攻撃する技です。レベル2スーパーアーツ「紫煙裂爪(しえんれっそう)」は、前方に複数の爪を伸ばし、大きな毒溜まりを発生させる技で、相手の飛び道具対策としても非常に有効です。



レベル3スーパーアーツ「睚眦(がいし)」は、敵の体のさまざまな点穴から毒を注入して破裂させます。まさに絶命レベルの人体破壊術!



「A.K.I.」を操り、どのように相手に毒を付与し、どこから攻めるか、もしくは守るか。特徴的な技を駆使し、いろいろな立ち回りを試してみてください。



「ファイティンググラウンド」は勿論、他の2モードでも「A.K.I.」を楽しみ尽くそう!





「ワールドツアー」では、新エリアである天紅園(てんこうえん)で、「A.K.I.」を手伝い漢方薬を探してみよう。ここでは、彼女との絆を深めることで、彼女の必殺技を学ぶことができる。「バトルハブ」のアバターバトルでは、会得した特徴的な技を駆使して幅広い立ち回りを楽しもう!



また、コスチューム「Outfit 2」も同時に配信されるので、「A.K.I.」の違った一面も気になる方は是非入手しよう!





※「A.K.I.」は、「Year 1 Character Pass」を所有されている方に向けて、9月27日(水)に解放されます。

※「Year 1 Character Pass」は、デラックスエディション・アルティメットエディションにも含まれます。



気になるけど迷っている方は、「ファイティング・パス」で手に入る「レンタルファイターチケット」を1枚使用することで、1時間無料で「A.K.I.」をお試しでプレイできる。



以上、「A.K.I.」の最新情報をお届けした。参戦を乞うご期待!



「A.K.I.」参戦に先駆けて、期間限定の報酬がゲットできる「ファイティングパス」第4弾「Get Ready for A.K.I.」が9月1日(金)より配信開始!





Year1追加キャラクター「A.K.I.」の参戦に先駆けて、月替わりでゲーム内の報酬をゲットできる「ファイティングパス」の第4弾「Get Ready for A.K.I.」が9月1日(金)より配信開始!



9月の「ファイティングパス」では「A.K.I.」をモチーフにしたアバター衣装やエモート、BGMなどが登場! 本作より初参戦のキャラクターなので、まずはこれらの報酬を手に入れて、ミステリアスな「A.K.I.」の雰囲気を体感してみよう!



「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで上昇する“ティア”に応じて様々な報酬がもらえる。さらに、報酬が豪華になる「ファイティングパス(プレミアム報酬)」を購入すると、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、壁紙など様々な報酬が獲得できる! ティア21以降はファイターコインも報酬でもらえるのでお見逃しなく!



※詳細はゲーム内にてご確認ください。

※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。

※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変

更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。



「ファイティングパス」やトーナメントなどの最新情報は、「バックラーズブートキャンプ」でチェックしよう!



■バックラーズブートキャンプ

https://www.streetfighter.com/6/buckler/



対戦格闘ゲームの新たな時代が、今、始まる。



■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中

■価格:

【スタンダードエディション】

◆PS5/PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,990円



【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:10,490円



【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:12,490円



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-11:16)