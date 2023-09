[株式会社カプコン]

おかげさまで9周年! 感謝のキャンペーンを開催します。









パズルアプリ『スヌーピードロップス』が、

配信9周年を記念してイベントやキャンペーンを開催します♪



■限定品のオリジナルグッズが当たるキャンペーン



『スヌーピードロップス』のキャンペーンでしか手に入らない限定グッズを、90名様にプレゼントします。

応募はとってもかんたん!アプリをインストールして「お知らせページ」から応募してね。



▼キャンペーン詳細はこちら

https://s-drops.capcom.com/campaign/LP/9th/CP/index_pub.html?utm_source=pub



■ポーチ詳細

「フラットポーチ」



「ミニフラットポーチ」



「応募者全員プレゼント」







■999ジェム山分けキャンペーンも開催中



スヌーピードロップスの思い出を送ろう。

懐かしい思い出でも、最近の思い出でもOK♪

応募者全員プレゼントもあるよ!

アプリの「お知らせページ」から応募してね。



■9周年記念フォロー&RTキャンペーンも開催中!

開催期間:9月1日(金)~9月10日(日)23:59

Amazonギフトカード 1,000円分が当たるキャンペーンにも参加してね!



▼キャンペーン詳細はこちら

https://s-drops.capcom.com/campaign/pc/RTCP/9th/index.html



■9周年イベントを開催!



お祝いしているスヌーピーがかわいい!

イベントを進めると、特別なパートナーがGETできるよ♪



■お祝いのメッセージカードも!



どんなメッセージが届いているかな?

アプリの「メール」をチェック![2023/9/27まで]



盛りだくさんの9周年イベントやキャンペーンにぜひ参加してね。



-----------------------------------

■スヌーピードロップスとは

スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを3つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア!

連続してドロップが消えると気分爽快♪



■ダウンロード

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313



■公式SNS

Twitter https://twitter.com/snoopy_drops

LINE http://line.me/ti/p/@ngt4651f



■アプリ情報ジャンル・プレイ料金:パズルゲーム

基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

iOS 12.0以上の iPhone、 iPad、 およびiPod touchに対応。

Android OS 5.0以上のスマートフォン、 タブレットに対応。

iOS 16.3以上、Android OS 13.0以上はサポート対象外。



(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM CO., LTD.



■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」

https://twitter.com/snoopyjapan



