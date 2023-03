[GMOインターネットグループ]

紙カルテ・電子カルテからのデータ移行をサポート



GMOインターネットグループのGMOくまポン株式会社(代表取締役社長:高橋 良輔 以下、GMOくまポン)が提供する、自由診療クリニック向け経営支援プラットフォーム「キレイパスコネクト byGMO」(URL:https://connect.kireipass.jp/)は、2023年3月17日(金)より『データ移行オプション』の提供を開始いたします。

『データ移行オプション』は、クリニックが現在利用している紙カルテや電子カルテ、予約システムから、「キレイパスコネクト byGMO」へのスムーズなデータ移行を実現するサポートオプションとなります。

本機能により、今まで業務のDX化に障壁があったクリニックや、データ移行を検討されているクリニックも「キレイパスコネクト byGMO」の導入が容易になります。













【背景】



「キレイパスコネクト byGMO」は、サービス提供開始以来、多くのクリニックに対し“効率的なオペレーション”と“経営サポート”を実現し、クリニックのDXを加速してきました。

一方で、従来、紙カルテを利用しているクリニックでは、新たに電子カルテを導入する際、これまでのデータを新しいシステムへ移行するために膨大な時間やコストがかかることがDX化の障壁となっていました。また、電子カルテ間の移行の場合も、各電子カルテメーカーではデータ仕様が異なるため、切り替え時にデータが移行できなかったり、膨大なコストがかかったりすることがあり、課題として認識されていました。

そこで「キレイパスコネクト byGMO」では、短期間かつ低コストでの移行をサポートする、独自の移行支援オプションである『データ移行オプション』の提供を開始することとしました。





【『データ移行オプション』の概要】



『データ移行オプション』は、移行内容に応じて3つのプランを用意しています。

クリニックに合わせた移行プランを、独自で構築した移行オペレーションによって、移行期間から移行後の導入サポートまで一括して設計します。

社内リソースを活用することで、データコンバートや移行作業を短期間かつ低コストで実施することが可能となりました。

それぞれのプランの“移行可能な情報・移行にかかる期間・お見積り”は、“データ量・仕様”により異なりますので個別にご相談の上、提示させていただきます。













【「キレイパスコネクト byGMO」について】(URL:https://connect.kireipass.jp/)



「キレイパスコネクト byGMO」をご利用いただくことで、予約管理・カルテ・会計・経営分析など、それぞれ異なるツールで管理することで煩雑になっていた業務を一括管理することができるようになります。また、直感的に操作ができるシンプルな設計により、使い方に悩まないストレスフリーで効率的なオペレーションを実現します。さらに、クリニックの利便性向上によりロイヤルカスタマーの創出・収益最大化をサポートしてまいります。

















【GMOくまポン株式会社について】



「インターネットを通じて人々の生活を笑顔で楽しいものに」をミッションに掲げ、2010年11月からクーポン共同購入サイト「くまポン byGMO」(URL:https://kumapon.jp/)を運営しています。また、2018年11月からは「くまポン byGMO」で培った販売ノウハウを活かし、美容医療に特化したチケット購入サイト「キレイパス byGMO」の運営を開始しました。さらに2022年3月からは自由診療クリニックの院内業務を一括管理できるSaaS「キレイパスコネクト byGMO」の運営を開始し、患者の利便性向上と美容医療現場の業務効率化へ貢献しています。

GMOくまポンは、今後も多くの人々の生活を笑顔で楽しいものにすることを目指し、各サービスの充実に努めてまいります。





【サービスに関するお問い合わせ先】

● GMOくまポン株式会社 キレイパス事業部

TEL:03-6861-2637 FAX:03-3461-1511

E-mail:kireipass@gmo-k.jp





【GMOくまポン株式会社】 (URL:https://gmo-k.jp)

会社名 GMOくまポン株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 高橋 良輔

事業内容 ■インターネット関連事業

資本金 9,990万円



【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円



