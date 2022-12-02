［株式会社アニメイトホールディングス］



自分だけの輝きを探して…！

互いに刺激し合い、磨き合い、より輝く12人の宝石たちの物語。



TVアニメ「VAZZROCK THE ANIMATION（通称：バズアニ）」が2022年10月TOKYO MX・BS日テレほかで放送中。原作はCDシリーズ『VAZZROCK（バズロック）』。ツキノ芸能プロダクション所属の2つのユニット・VAZZY（ヴァジー）とROCK DOWN（ロックダウン）の活躍が、TVアニメで新たに描かれます。



放送開始は2022年10月。10月4日（火）22:30からABEMAにて地上波先行配信。10月5日（水）からテレビ放送がスタート！

アニメでは2話1エピソードの構成でコンビごとにフォーカスし、それぞれの関係性を深堀りしていきます。

今回は第10話の場面カットを公開！第10話ではROCK DOWNメンバーが勢ぞろい！



さらに、「月花神楽」VAZZROCK版、『ばずたび -BUZZING VAZZROCK TRIP-』主題歌「Get Ready to Go!!」、『VAZZROCK THE ANIMATION』エンディングテーマCD vol.5/vol.6のジャケット画像も公開！



●第10話場面カットを公開！





#10 Lucida・後

[STAFF]

脚本：松田恵里子

絵コンテ：Royden B

演出：西村大樹

総作画監督：原田峰文、花井柚都子、上原史也

作画監督：手島典子、薮田裕希、梶浦紳一郎

作画監督補佐：大谷道子



「どこにだって行けるよ、ナオとならね！」



月を歌え、花に舞え――

たかが「歌」。されど「歌」。たかが「舞」。されど「舞」。

歓楽街を中心に発展した、様々な人種が集まる国――『牡丹（ぼたん）』。 “牡丹祭”の準備で街中が活気に溢れる中、『桔梗』の国からの珍客が波乱を呼び起こす。



謎の集団に襲われて川に落ち、『牡丹』の街に流れ着いた直助は運良く「牡丹六人衆」に助けられる。その1人は、旅の目的である書状の届け先の相手・翔だった。偶然にも目的地へ先回りしてしまった直助は、はぐれてしまった優馬たちを心配する。その頃、「牡丹六人衆」の玲司の元へ優馬と一紗、二葉が到着していた。すぐに直助の探し人だと分かった玲司が3人を案内しようとした矢先、優馬を狙う集団が再び襲いかかる！



＜ゲストキャラ＞

■白馬老（はくばろう）（CV：井上和彦）『月白（げっぱく）』の国の名家で、大陸各地に商店を構える白馬家の長。早くに失った長男・秀英（しゅうえい）を惜しんでいる。秀明（しゅうめい）は次男。

■白馬 秀明（はくば・しゅうめい）（CV：柳田淳一）白馬老の息子。白馬家の跡取りを自認するが、死んだ兄の秀英に執着する白馬老に苛立っている。



■直助の父（CV：篠原孝太朗）・直助の母（CV：小松奈生子）『桔梗』の国の一都市を統べる大山家の長とその妻。どちらも穏やかな人物で、大山家の跡継ぎでありながら武士に憧れを抱く直助に気を揉んでいる。







●【CD】「月花神楽」／VAZZY＆ROCK DOWN 予約受付中！





大山直助（CV：笹 翼）と白瀬優馬（CV：堀江 瞬）がメインキャラとなる9・10話は特別編！ ツキプロタレントたちによるif世界シリーズ"月花神楽”の物語が描かれます。



十二の島国が１つの花のように海に浮かぶその星で、それぞれの国を「花」と呼ぶ雅を愛する人々は、数年に一度、武でなく美を競い合っていた……。



華やかなる、美と舞が織りなす特別編「月花神楽回」放送を記念して、ツキプロが贈る名曲「月花神楽」のVAZZROCK版の制作が決定！

VAZZYが歌う「月花神楽 -桔梗-」とROCK DOWNが歌う「月花神楽 -牡丹-」、それぞれのユニットならではの「月花神楽」をお楽しみください。



2022年12月30日（金）発売

1,650円（税込）



■流通別特典

◆アニメイト、ツキプロオフィシャルショップ公式通販、ステラワース

月花神楽場面写イラストカード



●『ばずたび -BUZZING VAZZROCK TRIP-』主題歌予約受付中！





VAZZROCK声優陣が旅をするTV番組『ばずたび -BUZZING VAZZROCK TRIP-』の主題歌がCD化！

PV：https://www.youtube.com/watch?v=MBy8ssz3OcQ



【収録内容】

1：Get Ready to Go!!

2：Get Ready to Go!! -off vocal

【出演者】

大山直助（CV：笹 翼）＆名積ルカ（CV：河本啓佑）

【特典】

VAZZCARぬいぐるみ仕様

製品素材：ポリエステル・PU

サイズ：約7cm×6cm×12cm



●『VAZZROCK THE ANIMATION』エンディングテーマCD 予約受付中！

各話のメインキャラクターが歌うエンディングソロ曲を２曲ずつ収録。



vol.1：発売中！

歌；眞宮孝明（CV：新垣樽助）「Follow Me」、吉良凰香（CV：小林裕介）「Blinding lights」

vol.2：発売中！

歌；小野田 翔（CV：菊池幸利）「エフバラード」、久慈川悠人（CV：長谷川芳明）「Passion Groove!」

vol.3：発売中！

歌；築 二葉（CV：白井悠介）「シアワセノカタチ」、築 一紗（CV：山中真尋）「Escape」

vol.4：発売中！

歌；天羽玲司（CV：佐藤拓也）、立花 歩（CV：坂 泰斗）

vol.5：2022年12月30日

大山直助（CV：笹 翼）、白瀬優馬（CV：堀江 瞬）

vol.6：2022年12月30日

大黒 岳（CV：増元拓也）、名積ルカ（CV：河本啓佑）





1,650円（税込）



■流通別特典

◆アニメイト、ツキプロオフィシャルショップ公式通販、ステラワース

[全巻購入特典]

全巻収納ボックス



●「VAZZROCK THE ANIMATION」放送・配信情報

2022年10月4日（火）22:30～ABEMAにて地上波先行配信！

2022年10月5日（水）からテレビ放送スタート！



■放送情報

・TOKYO MX 10月5日 毎週水曜22:30～

・サンテレビ 10月5日 毎週水曜 24:00～

・KBS京都 10月5日 毎週水曜23:30～

・テレビ愛知 10月5日 毎週水曜26:05～

・ＢＳ日テレ 10月5日 毎週水曜23:00～（再放送 10月7日 毎週金曜23:30～）

・アニマックス 11月6日 毎週日曜23:30～

※放送日時は変更になる場合がございます。



■配信情報

・ABEMA 10月4日 毎週火曜22:30～

・dアニメストア 10月9日 毎週日曜 12:00～

・U-NEXT 10月12日 毎週水曜 22:00～

・アニメ放題 10月12日 毎週水曜 22:00～

・J:COMオンデマンドメガパック 10月12日 毎週水曜 22:00～

・auスマートパスプレミアム 10月12日 毎週水曜 22:00～

・TELASA 10月12日 毎週水曜 22:00～

・milplus 10月12日 毎週水曜 22:00～

・ひかりTV 10月12日 毎週水曜 22:30～

・GYAO! 10月12日 毎週水曜 22:00～

・アニマックスオンデマンド 11月6日 毎週日曜 23:30～

・ニコニコ生放送 10月12日 毎週水曜 23:00～

・ニコニコチャンネル 10月12日 毎週水曜 22:00～

・FOD 10月12日 毎週水曜 22:00～

・Happy動画 10月13日 毎週木曜 12:00～

・クランクイン！ビデオ 10月12日 毎週水曜 22:00～

・バンダイチャンネル 10月12日 毎週水曜 22:00～

・Video Market 10月12日 毎週水曜 22:00～

・Hulu 10月12日 毎週水曜 22:00～



●BD・エンディングテーマCDのCM公開中！

【BD】「VAZZROCK THE ANIMATION」VAZZY Ver.CM

https://www.youtube.com/watch?v=5C0Rsr7EzwQ



【BD】「VAZZROCK THE ANIMATION」ROCK DOWN Ver.CM

https://www.youtube.com/watch?v=eU6JLnDUyhA



【CD】「VAZZROCK THE ANIMATION」エンディングテーマVAZZY Ver.CM

https://www.youtube.com/watch?v=B5P99uWr1cs



【CD】「VAZZROCK THE ANIMATION」エンディングテーマ ROCK DOWN Ver.CM

https://www.youtube.com/watch?v=zDmUlzlH0QE



●【BD】VAZZROCK THE ANIMATION 予約受付中！

各巻２話収録（7巻のみ１話収録）。封入特典のCDには収録話数のお当番キャストによるフリートークを収録！（7巻は3人ずつ4組12人によるフリートーク）。



第1巻：2023年1月27日

第2巻：2023年2月24日

第3巻：2023年3月31日

第4巻：2023年4月28日

第5巻：2023年5月26日

第6巻：2023年6月30日

第7巻：2023年7月28日



■流通別特典

◆アニメイト、ツキプロオフィシャルショップ公式通販、ステラワース

[有償特典]

『VAZZROCK THE ANIMATION』全巻予約有償特典『ばずたび -BUZZING VAZZROCK TRIP-』DVD



6,600円（税込）

※2023年5月7日（日）までに全7巻ご予約でお申し込み可

※2022年７月から９月まで放送。VAZZROCKシリーズの魅力をお届けする旅番組『ばずたび -BUZZING VAZZROCK TRIP-』を収録したDVD。



[各巻特典]

1～6巻：ジャケット絵柄缶バッジ2個セット（各巻メインキャラクター柄）

7巻：VAZZCAT描き下ろしトートバッグ



[全巻購入特典]

全巻収納ボックス



◆Amazon

Amazon豪華グッズ付きコラボ企画！

※詳細はAmazonの商品情報をご確認ください

1～6巻：9,240円（税込）

特典：津田コヨリ描き下ろしちびキャラころっと アクリルミニフィギュア2体

7巻：12,760円（税込）

特典：津田コヨリ描き下ろしちびキャラ缶バッジ12個セット



◆楽天ブックス

1～6巻：場面写ポストカード2枚セット（各巻柄）

7巻：場面写ポストカード4枚セット



◆タワーレコード

1～6巻：場面写ポストカード2枚セット（各巻柄）

7巻：場面写ポストカード4枚セット



◆HMV

1～6巻：場面写ポストカード2枚セット（各巻柄）

7巻：場面写ポストカード4枚セット



●VAZZROCK THE ANIMATIONフェア「FLAWLESS」開催決定！

【開催期間】

2022年12月10日（土）～2023年1月9日（月・祝）



【開催場所】

・アニメイトツキプロアンテナショップ＋特別開催1店舗

（池袋本店、仙台店、札幌店、渋谷店、名古屋店、新潟店、秋葉原本館、天王寺店、福岡パルコ店、広島店、蒲田店、高松店）

・アニメイト通販

・ツキプロオフィシャルオンラインショップ



【フェア内容】

期間中、対象店舗にて、『ツキノ芸能プロダクション(VAZZROCK)』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎、

書籍・CD・DVD・BDをご購入・ご予約(内金1,100円(税込)以上必須)1点毎に「名刺風カード(全12種)」をランダムで1枚プレゼント！

※「アニメイト通販」および「ツキプロオフィシャルオンラインショップ」でご予約の場合、フェア期間中に発売しない商品は、フェアの対象外となります。



【特典内容】

名刺風カード(全12種)





●オープニング主題歌CD２枚が公表発売中！

『VAZZROCK THE ANIMATION』主題歌「Fly High」／VAZZY



＜OPムービー公開中＞

https://www.youtube.com/watch?v=tmkvgAVdCNI



【収録内容】

1：Fly High

2：Fly High -off vocal-



【出演者】

VAZZY（CV：新垣樽助、小林裕介、山中真尋、白井悠介、笹 翼、堀江 瞬）



【封入特典】

ぱしゃこれ（VAZZY／全6種）

全6種の中からランダムでいずれか1枚が封入されます。

ランダムでキャラクターの直筆サイン入り！



【流通別特典】





＜アニメイト、ステラワース、ツキプロオフィシャルショップ公式通販 共通特典＞

・キービジュアル柄ポストカード（眞宮孝明）

＜Amazonオリジナル特典＞

・キービジュアル柄ポストカード（吉良凰香）

＜タワーレコードオリジナル特典＞

・キービジュアル柄ポストカード（築 一紗）

＜HMVオリジナル特典＞

・キービジュアル柄ポストカード（築 二葉）

＜楽天ブックスオリジナル特典＞

・キービジュアル柄ポストカード（大山直助）

＜VVSTORES特典＞

・キービジュアル柄ポストカード（白瀬優馬）



『VAZZROCK THE ANIMATION』主題歌「Asterism⁂」／ROCK DOWN



＜OPムービー公開中＞

https://youtu.be/sXT1W-FwBNM



【収録内容】

1：Asterism⁂

2：Asterism⁂ -off vocal-



【出演者】

ROCK DOWN（CV：菊池幸利、長谷川芳明、佐藤拓也、坂 泰斗、増元拓也、河本啓佑）



【封入特典】

ぱしゃこれ（ROCK DOWN／全6種）

全6種の中からランダムでいずれか1枚が封入されます。

ランダムでキャラクターの直筆サイン入り！



【流通別特典】





＜アニメイト、ステラワース、ツキプロオフィシャルショップ公式通販 共通特典＞

・キービジュアル柄ポストカード（小野田 翔）

＜Amazonオリジナル特典＞

・キービジュアル柄ポストカード（久慈川悠人）

＜タワーレコードオリジナル特典＞

・キービジュアル柄ポストカード（天羽玲司）

＜HMVオリジナル特典＞

・キービジュアル柄ポストカード（立花 歩）

＜楽天ブックスオリジナル特典＞

・キービジュアル柄ポストカード（大黒 岳）

＜VVSTORES特典＞

・キービジュアル柄ポストカード（名積ルカ）



【あらすじ】



「まずは1年。ちょっと冒険してみないかい？」



ツキノ芸能プロダクション社長のその一言から始まった、VAZZROCKプロジェクト。

芸歴の長さも、活動ジャンルも、年齢も、バックグラウンドもバラバラの１２人のタレントたちが集められて、はや数年。

彼らはVAZZYとROCK DOWNという2つのユニットを組み、コンビ・親友・ライバルとして互いの個性をぶつけ、磨き合ってきた。

音楽活動はもちろん、ドラマや舞台、映画出演など様々な挑戦に挑む日々。



悩んで、傷ついて、それでも進むから輝ける。



新たな輝きの物語が、はじまる！



■CAST





VAZZY

眞宮孝明：新垣樽助

吉良凰香：小林裕介

築 一紗：山中真尋

築 二葉：白井悠介

大山直助：笹 翼

白瀬優馬：堀江 瞬



ROCK DOWN

小野田 翔：菊池幸利

久慈川悠人：長谷川芳明

天羽玲司：佐藤拓也

立花 歩：坂 泰斗

大黒 岳：増元拓也

名積ルカ：河本啓佑



■STAFF

監督：高本宣弘

シリーズ構成：松田恵里子

キャラクター原案・アニメキャラクターデザイン：夏生

オフィシャルちびキャライラスト：津田コヨリ

総作画監督：原田峰文、花井柚都子

衣装デザイン：大木綾子

プロップデザイン：小川 浩

美術設定：大平 司

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：山口由希子

撮影監督：加納 篤

編集 ：須藤 瞳

音響監督：濱野高年

作中音楽：印南俊太朗

作中音楽制作：Precious tone

アニメーション制作統括：中川 忍

アニメーション制作：ピー・アール・エー

アニメーションプロデュース：阪本義樹（AZクリエイティブ）

原作・ストーリー原案：ふじわら

製作：バズアニ製作委員会



『VAZZROCK THE ANIMATION』

HP：https://www.vazzrock-anime.com/

『VAZZROCK』

HP：https://tsukino-pro.com/vazzrock/

『VAZZROCK THE ANIMATION』コピーライト

(C)VAZZANI



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