[株式会社カプコン]

【カプくじオンライン最新情報】



株式会社カプコンが運営するオンラインくじサービス「カプくじオンライン」(以下、「カプくじ」)にて、雑貨を中心に大人気の『ほっこりモコモカ』のオリジナル商品を展開いたします。







全長約1mの『でかでかぬいぐるみ』や飲み物の温度によって絵柄が変わる『チェンジングマグカップ』など、おうち時間をほっこりさせてくれるアイテムや、大容量でとっても便利な『マリントートバック』やバリエーション豊富な『ハンドタオル』などのお出かけが楽しくなるアイテムが多数登場いたします。



“ハズレなしのキャラクターくじ”となっておりますので、S~E賞(全34種)の中から必ずいずれかの賞品が獲得できます。



■開催情報



・販売期間 :2023年8月25日(金)12:00~2023年9月29日(金)11:59

・販売価格 :1回880円(税込)

10連セット購入の場合、7,920円(税込)と1回分お得に購入できます!

※送料は別途必要となります。

・お届け日 :2024年1月中旬から1月下旬頃予定

・サイトURL :https://capcom-capkujionline.com/lp/mocomocha/





■商品ラインナップ

S賞:モカ でかでかぬいぐるみ(全1種)





A賞:マリントートバック(全1種)





B賞:チェンジングマグカップ(全2種)





C賞:ハンドタオル(全10種)



D賞:ミニスマホスタンド (全10種)





E賞:丸形缶バッジ(全10種)



※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。





■Twitterフォロー&リツイートキャンペーンを開催いたします!

また、本コラボの開催を記念して、カプくじオンラインの公式Twitterアカウント(@Capcom_capkuji)でキャンペーンを開催!

こちらは“RT賞”と題して、カプくじオンラインのアカウントをフォローし、対象のツイートをリツイートすることで、抽選で3名様に『A賞「マリントートバック」』をプレゼントいたします! 是非この機会をお見逃しなく!



RTキャンペーン開催期間

2023年8月25日(金)11:00~2023年9月29日(金)11:59



対象アカウント

カプ くじオンライン(@Capcom_capkuji)

https://twitter.com/Capcom_capkuji



【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※予定や内容は予告なく変更する場合がございます。

※詳しい情報はキャンペーンページURLをご確認ください。





■「カプくじオンライン」とは?



カプくじオンラインは、スマホ・PC等のWEBサイトからご利用いただける、「手軽に」「ハズレ無しで」「ここだけの商品が」「ご自宅まで直接届く」ハズレ無しのオンラインくじサービスです! カプコン限定の商品やここでしか手に入らないオリジナルグッズをはじめなど、様々な企画をお届けいたします!





・公式サイト : https://capcom-capkujionline.com/







(C)Q-LIA

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/25-14:16)