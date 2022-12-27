時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

サンワダイレクトで年末・年始セールを 2022年12月27日…

サンワダイレクトで年末・年始セールを 2022年12月27日(火)～2023年01月05日(木)まで開催

［サンワサプライ株式会社］

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、2022年12月27日(火)～2023年01月05日(木)までの11日間、サンワダイレクトにて、「年末・年始セール」を開催します。



セール期間中は、計138アイテムの対象商品が最大51%OFFとなるなど、期間限定のお買い得価格にて販売します。


セール会場 ページURL

https://direct.sanwa.co.jp/disp/CSDSaleListPage.jsp?dispNo=007001093


セール概要

サンワダイレクトより、「年末・年始セール」を開催します。
期間：2022年12月27日(火)～2023年01月05日(木)までの11日間
概要：計138アイテムが期間中激安特価！セール対象商品が最大51%OFF！


セール商材を一部ご紹介




人感センサー付きLEDライト（LEDライト・人感センサー・AC電源・屋内用）

品番：800-LED018
販売価格：￥2,980(税込)
セール価格：￥2,480(税込)

URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/800-LED018





メッシュチェア オフィスチェア シンクロロッキング リクライニング ハイバック オットマン 座面調整 アームレスト ヘッドレスト ランバーサポート テレワーク

品番：150-SNCM019
販売価格：￥39,800(税込)
セール価格：￥36,800(税込)

URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCM019




ネックスピーカー Bluetooth5.0 IPX5 apt-X LL apt-X HD対応 ゲーム テレビ ウェアラブルスピーカー

品番：400-SP090
販売価格：￥7,980(税込)
セール価格：￥6,980(税込)

URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP090





折りたたみツールワゴン キャスター付き 軽量・高耐荷重 3段 ブラック

品番：100-CART008
販売価格：￥11,800(税込)
セール価格：￥9,800(税込)

URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-CART008





L字型パソコンデスク コーナーデスク 木製 幅150cm+90cm ダークブラウン

品番：100-DESKH011BR
販売価格：￥17,800(税込)
セール価格：￥15,800(税込)

URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-DESKH011BR





USB名刺管理スキャナ 1枚3秒連続スキャン OCR搭載 Win Mac対応 Worldcard Ultra Plus

品番：400-SCN005N
販売価格：￥19,980(税込)
セール価格：￥17,800(税込)

URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SCN005N





WEB会議カメラ 発言者自動追尾 10倍ズーム マイク内蔵 多人数 オートフォーカス リモコン付 三脚取付可能

品番：400-CAM089
販売価格：￥72,800(税込)
セール価格：￥49,800(税込)

URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAM089





A3対応スキャナー フラットベッドスキャナ 本スキャン 1200dpi TWAIN対応 自炊 PDF変換対応

品番：400-SCN057
販売価格：￥50,800(税込)
セール価格：￥47,800(税込)

URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SCN057




サンワダイレクト

公式オンラインストア「サンワダイレクト」
https://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp
Instagram 公式
https://www.instagram.com/sanwadirect/
twitter 公式
https://twitter.com/sanwadirect
facebook 公式
https://www.facebook.com/sanwadirect

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/27-11:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

会員限定

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ