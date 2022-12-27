［サンワサプライ株式会社］

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、2022年12月27日(火)～2023年01月05日(木)までの11日間、サンワダイレクトにて、「年末・年始セール」を開催します。







セール期間中は、計138アイテムの対象商品が最大51%OFFとなるなど、期間限定のお買い得価格にて販売します。





セール会場 ページURL



https://direct.sanwa.co.jp/disp/CSDSaleListPage.jsp?dispNo=007001093





セール概要



サンワダイレクトより、「年末・年始セール」を開催します。

期間：2022年12月27日(火)～2023年01月05日(木)までの11日間

概要：計138アイテムが期間中激安特価！セール対象商品が最大51%OFF！





セール商材を一部ご紹介









人感センサー付きLEDライト（LEDライト・人感センサー・AC電源・屋内用）



品番：800-LED018

販売価格：￥2,980(税込)

セール価格：￥2,480(税込)



URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/800-LED018











メッシュチェア オフィスチェア シンクロロッキング リクライニング ハイバック オットマン 座面調整 アームレスト ヘッドレスト ランバーサポート テレワーク



品番：150-SNCM019

販売価格：￥39,800(税込)

セール価格：￥36,800(税込)



URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCM019









ネックスピーカー Bluetooth5.0 IPX5 apt-X LL apt-X HD対応 ゲーム テレビ ウェアラブルスピーカー



品番：400-SP090

販売価格：￥7,980(税込)

セール価格：￥6,980(税込)



URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP090











折りたたみツールワゴン キャスター付き 軽量・高耐荷重 3段 ブラック



品番：100-CART008

販売価格：￥11,800(税込)

セール価格：￥9,800(税込)



URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-CART008











L字型パソコンデスク コーナーデスク 木製 幅150cm+90cm ダークブラウン



品番：100-DESKH011BR

販売価格：￥17,800(税込)

セール価格：￥15,800(税込)



URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-DESKH011BR











USB名刺管理スキャナ 1枚3秒連続スキャン OCR搭載 Win Mac対応 Worldcard Ultra Plus



品番：400-SCN005N

販売価格：￥19,980(税込)

セール価格：￥17,800(税込)



URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SCN005N











WEB会議カメラ 発言者自動追尾 10倍ズーム マイク内蔵 多人数 オートフォーカス リモコン付 三脚取付可能



品番：400-CAM089

販売価格：￥72,800(税込)

セール価格：￥49,800(税込)



URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAM089











A3対応スキャナー フラットベッドスキャナ 本スキャン 1200dpi TWAIN対応 自炊 PDF変換対応



品番：400-SCN057

販売価格：￥50,800(税込)

セール価格：￥47,800(税込)



URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SCN057









サンワダイレクト



公式オンラインストア「サンワダイレクト」

https://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp

Instagram 公式

https://www.instagram.com/sanwadirect/

twitter 公式

https://twitter.com/sanwadirect

facebook 公式

https://www.facebook.com/sanwadirect



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/27-11:16）