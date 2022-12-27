サンワダイレクトで年末・年始セールを 2022年12月27日…
［サンワサプライ株式会社］
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、2022年12月27日(火)～2023年01月05日(木)までの11日間、サンワダイレクトにて、「年末・年始セール」を開催します。
セール期間中は、計138アイテムの対象商品が最大51%OFFとなるなど、期間限定のお買い得価格にて販売します。
セール会場 ページURL
https://direct.sanwa.co.jp/disp/CSDSaleListPage.jsp?dispNo=007001093
セール概要
サンワダイレクトより、「年末・年始セール」を開催します。
期間：2022年12月27日(火)～2023年01月05日(木)までの11日間
概要：計138アイテムが期間中激安特価！セール対象商品が最大51%OFF！
セール商材を一部ご紹介
人感センサー付きLEDライト（LEDライト・人感センサー・AC電源・屋内用）
品番：800-LED018
販売価格：￥2,980(税込)
セール価格：￥2,480(税込)
URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/800-LED018
メッシュチェア オフィスチェア シンクロロッキング リクライニング ハイバック オットマン 座面調整 アームレスト ヘッドレスト ランバーサポート テレワーク
品番：150-SNCM019
販売価格：￥39,800(税込)
セール価格：￥36,800(税込)
URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCM019
ネックスピーカー Bluetooth5.0 IPX5 apt-X LL apt-X HD対応 ゲーム テレビ ウェアラブルスピーカー
品番：400-SP090
販売価格：￥7,980(税込)
セール価格：￥6,980(税込)
URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP090
折りたたみツールワゴン キャスター付き 軽量・高耐荷重 3段 ブラック
品番：100-CART008
販売価格：￥11,800(税込)
セール価格：￥9,800(税込)
URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-CART008
L字型パソコンデスク コーナーデスク 木製 幅150cm+90cm ダークブラウン
品番：100-DESKH011BR
販売価格：￥17,800(税込)
セール価格：￥15,800(税込)
URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-DESKH011BR
USB名刺管理スキャナ 1枚3秒連続スキャン OCR搭載 Win Mac対応 Worldcard Ultra Plus
品番：400-SCN005N
販売価格：￥19,980(税込)
セール価格：￥17,800(税込)
URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SCN005N
WEB会議カメラ 発言者自動追尾 10倍ズーム マイク内蔵 多人数 オートフォーカス リモコン付 三脚取付可能
品番：400-CAM089
販売価格：￥72,800(税込)
セール価格：￥49,800(税込)
URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAM089
A3対応スキャナー フラットベッドスキャナ 本スキャン 1200dpi TWAIN対応 自炊 PDF変換対応
品番：400-SCN057
販売価格：￥50,800(税込)
セール価格：￥47,800(税込)
URL：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SCN057
サンワダイレクト
公式オンラインストア「サンワダイレクト」
https://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp
Instagram 公式
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企業プレスリリース詳細へ （2022/12/27-11:16）
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