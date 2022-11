[ヴィレッジヴァンガード]







2022年11月15日(火)より、大人気の最狂!スタイリッシュ殺し屋アクションゲーム【NO MORE HEROES】とヴィレッジヴァンガードの限定コラボグッズがオンラインストアにて発売決定!

期間限定の完全受注販売になりますので、お買い逃がしのないようにお願い致します!!



『NO MORE HEROES』とは?



『ノーモア★ヒーローズ』は殺し屋のトラヴィス・タッチダウンが全米殺し屋ランキングの頂点を目指し、殺し屋同士の戦いを繰り広げる殺し屋アクションアドベンチャーシリーズ。

2007年にWii用ソフトとして第一作が発売、2010年にシリーズ第2作となる『ノーモア★ヒーローズ2 デスパレート・ストラグル』が登場した。2019年には『ノーモア★ヒーローズ2』から数年後の世界を舞台としたスピンオフ作品『Travis Strikes Again: No More Heroes』が。更に2020年にはファンからの熱い声を受け『ノーモア★ヒーローズ』『ノーモア★ヒーローズ2 デスパレート・ストラグル』がNintendo Switchダウンロード版として発売している。

そして2021年、ナンバリング最新作である『ノーモア★ヒーローズ3』がNintendo Switchで発売。2022年には、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam向けにも発売。

今年で15年目を迎える人気シリーズにぜひご期待ください。



【商品詳細】



■アクリルキーホルダー 全4種 各¥1,200(税込)







【素材】

アクリル

【サイズ】

トラヴィス:約W70mm×H61mm

バッドガール:約W54mm×H70mm

しのぶ:約W54mm×H70mm

シルヴィア:約W35mm×H70mm



■ステッカー 全4種 各¥600(税込)





【素材】

合成紙

【サイズ】

トラヴィス:約W70mm×H61mm

バッドガール:約W54mm×H70mm

しのぶ:約W54mm×H70mm

シルヴィア:約W35mm×H70mm



■マスク ¥1,500(税込)



【素材】

ポリエステル

【サイズ】

約H130mm×W175mm



■マグカップ ¥2,000(税込)



【素材】

陶器

【サイズ】

直径8cm(持ち手含む12cm)×高さ10cm



■ロングスリーブTシャツ ¥5,900(税込)





【素材】

綿100%

【サイズ】

M 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈61cm

L 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈62cm



■スウェット ¥7,200(税込)









【素材】

綿100%

【サイズ】

M 身丈67cm/身巾50cm/肩巾44cm/袖丈62cm

L 身丈70cm/身巾53cm/肩巾47cm/袖丈63cm



■全機種対応スマホケース ¥3,500(税込)



【素材】

PUレザー

【サイズ】

縦156mm×横82mm×マチ22mm

(推奨サイズ:縦150mm×横75mm)



■モバイルバッテリー ¥4,400(税込)



【素材】

ポリカーボネート

【サイズ】

縦112mm×横66mm×厚み10mm

【仕様】

スクエア型モバイルバッテリー

充電容量4000mAh、電圧5V1A

本体カラー:ブラック

4段階残量ランプ付き



■トートバッグ ¥3,500(税込)



【素材】

綿100%

【サイズ】

縦37cm×横24cm×マチ12cm

【内容量】

約10L



■クッション ¥5,500(税込)



【素材】

ポリエステル

【サイズ】

約H30cm×W30cm



■ハンドタオル ¥1,500(税込)



【素材】

ポリエステル

【サイズ】

250mm×250mm



■エコバッグ ¥2,800(税込)



【素材】

ポリエステル

【サイズ】

W410mm×H630mm



■ファブリックパネル ¥9,000(税込)



【素材】

木/塩ビ

【サイズ】

333mm×333mm



【受注期間】



2022年11月15日(火)18:00~2022年12月11日(日)23:59





【お届け予定日】



2023年1月下旬~2月上旬





【販売店舗】



オンラインストア

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL:0120-911-790 (11:00-19:00 無休)



