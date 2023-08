[株式会社カプコン]

2023年8月25日(金)~2023年10月5日(木)の期間中、梅田店、池袋店の2店舗において展開するTVアニメ『東京リベンジャーズ』コラボレーションにつきまして、カプコンカフェのオリジナルコラボグッズを一斉公開いたします。





■タケミチやマイキーたちがオシャレなストリートファッション姿に! カプコンカフェオリジナルイラストの新商品が登場!





■商品情報(名称/税込価格)

1.「クリアファイル」 605円

2.「トレーディングオーロラアクリルスタンド」 1個 990円

3.「ラメスクエアキーリング」(全5種) 1,430円

4.「ボールペン」(全5種) 880円

5.「アクリルボード」 3,080円

6.「付箋セット」 1,430円

7.「マルチポーチ」(全5種) 1,320円

8.「Tシャツ」 3,850円

9.「トレーディングミニタペストリー」 1個 1,100円

10.「トレーディングホログラム缶バッジ」 1個 550円



カプコンカフェコラボ用の描き下ろしイラストを配した「クリアファイル」をはじめ、イラストをじっくり堪能できる「アクリルボード」や「タペストリー」などをご用意しました。

その他、小物の収納に便利な「マルチポーチ」や「付箋セット」など、日常使いしやすいアイテムも展開いたします。



■特別感のあるキラキラ輝くデザインが◎

トレーディングアイテムの「缶バッジ」はホログラム加工を施し、色鮮やかな仕上がりに。

「アクリルスタンド」はオーロラ仕様となっており、光の加減で変わる色味がとても綺麗な仕上がりに。少し大きめのサイズなのでデスクに並べて飾ると存在感抜群です!



いずれもカプコンカフェならではオリジナル商品となりますので、ぜひカフェご来店の際にはチェックしてみてください。



【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※コラボ商品は後日イベント、カプコンストア、キャラカプ等のカプコンの売場やオンラインストアにて販売の可能性がございます。予めご了承ください。



■予約システム

「カプコンカフェ」では、お席を事前にご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。



▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true

▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true

※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。





■TVアニメ『東京リベンジャーズ』とは



【東京卍リベンジャーズ あらすじ】

(引用元:アニメ公式HP STORY INTRODUCTION)



人生どん底のダメフリーター花垣武道(タケミチ)。

中学時代に付き合っていた人生唯一の恋人・橘日向(ヒナタ)が、最凶最悪の悪党連合”東京卍會”に殺されたことを知る。



事件を知った翌日、駅のホームにいたタケミチは何者かに背中を押され線路に転落し死を覚悟したが、

目を開けると何故か12年前にタイムリープしていた。



人生のピークだった12年前の中学時代にタイムリープし、恋人を救うため、逃げ続けた自分を変えるため、

人生のリベンジを開始する!



【公式サイト】 https://tokyo-revengers-anime.com/





■「東京リベンジャーズ」コラボ開催概要■

・店舗 : 「カプコンカフェ 池袋店」

東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F 03-5904-9106

【公式サイト】http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/

「カプコンストア&カフェ 梅田店」

大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F 06-4256-8248

【公式サイト】https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/

・開催期間 : 2023年8月25日(金)~2023年10月5日(木)

・カフェ公式Twitter : https://twitter.com/Capcom_Cafe/

・カフェ公式Instagram : https://www.instagram.com/capcomcafe/





(C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/17-13:46)