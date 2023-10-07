TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FR…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ］
ReoNaの8枚目となるシングル「R.I.P.」（TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」のエンディングテーマ）の先行配信がスタート！
「R.I.P.」DL & STはこちら
▶ https://reona.lnk.to/R.I.P.
さらに本日10/7(土)20:00より総勢9人の女性プレイヤーたちと撮影された「R.I.P.」ミュージックビデオがYouTubeプレミア公開決定！
ReoNa「R.I.P.」MVはこちら
▶ https://youtu.be/c0r6H89FWrs
ニューシングル「R.I.P.」は11月15日(水)にCDリリースされる。
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◆ReoNaコメント
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『この度、TVアニメ アークナイツ シーズン02『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』エンディングテーマ「R.I.P.」を、私 ReoNa が担当させていただきます。
前作、第1期『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』から引き続き、アークナイツの世界に寄り添わせていただけること、心から光栄に思います。
「R.I.P.」
吹雪のように目の前を暗く曇らせる、肌を叩きつけるような絶望。
それでも尚、足を進める正邪の行進。
いつか春が訪れると願って。
凍てついた氷も、溶かせる日が来るまで。
この世界に蔓延る理不尽、壊れていくもの、奪われていくものへ募る“怒り”にも寄り添うお歌でありますように。
作品と共に、お歌も、楽しんでいただけますように。』
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■8thシングル「R.I.P.」リリース情報
ReoNa
8th Single
「R.I.P.」
（TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」EDテーマ）
2023.11.15(水) CD発売
予約・購入はコチラ
▶ https://reona.lnk.to/R.I.P._pkg
＜発売形態＞
●初回生産限定盤（CD＋DVD）VVCL 2350-51 ￥1,800＋税（税込 ￥1,980）
☆「R.I.P.」Music Video・「※※※※※※※※※※※」Music Video収録DVD同梱
☆撮り下ろしフォトブック同梱
☆トールケースサイズ三方背スリーブケース仕様
●通常盤（CD）VVCL 2352 ￥1,200＋税（税込 ￥1,320）
●期間生産限定盤（CD＋DVD）VVCL 2353-54 ￥1,600＋税（税込 ￥1,760）
☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】描きおろしイラスト使用ミニポスター
☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】描きおろしイラスト使用三方背ケース付
☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】ノンクレジットエンディング映像収録DVD同梱
＜CD収録内容＞
M1.「R.I.P.」
作詞：ハヤシケイ(LIVE LAB.) 作曲：毛蟹(LIVE LAB.) 編曲：毛蟹(LIVE LAB.) ブラスアレンジ：宮野幸子(SHANGRI-LA INC.)
M2.「地球が一枚の板だったら」
作詞：傘村トータ(LIVE LAB.) 作曲：傘村トータ(LIVE LAB.) 編曲：小松一也
M3.「※※※※※※※※※※※」（初回・通常盤）
作詞：※※※※ 作曲：※※※※ 編曲：※※※※
M3.「原作者」（期間盤）
作詞：毛蟹(LIVE LAB.) 作曲：毛蟹(LIVE LAB.) 編曲：毛蟹(LIVE LAB.)
M4.「R.I.P.」-Instrumental-（初回・通常盤）
M4.「R.I.P.」-TV ver-（期間盤）
■CD店舗購入特典情報
☆オリジナル特典：ReoNa絵柄オリジナルポストカード
・「ポストカード」のReoNa絵柄は各法人別絵柄となります。
・全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
・CD1枚購入につき1つ、購入特典をお渡しいたします。
・対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。
＜対象商品＞
2023年11月15日(水)発売 ReoNa 「R.I.P.」
初回生産限定盤[CD+DVD] VVCL-2350～2351 税込￥1,980
初回仕様限定盤[CD] VVCL-2352 税込￥1,320
期間生産限定盤[CD＋DVD] VVCL-2353~2354 税込￥1,760
＜対象店舗＞
■Sony Music Shop
■ANIPLEX+
■全国アニメイト（通販含む）
■ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）
■WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン
■TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）
■HMV（一部店舗除く） / HMVオンライン
■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）およびTSUTAYAオンラインショッピング
■とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）
■ソフマップ・アニメガ(一部店舗を除く)
■玉光堂／バンダレコード／ライオン堂／イケヤミュージック
■楽天ブックス
■セブンネットショッピング
■「ふあんくらぶ」会員
■ReoNa応援店
※対象店舗は追ってお知らせいたします。
■Amazon.co.jp：メガジャケ
※Amazonではオリジナルポストカードの運用はございませんのでご了承ください。
■ReoNa Acoustic Live Tour “ふあんぷらぐど2023” 開催！
10月20日(金)からファンクラブ会員限定となるアコースティックライブツアー「ReoNa Acoustic Live Tour “ふあんぷらぐど2023”」開催！
“ふあんぷらぐど2023”
●2023年10月20日（金）三井住友海上しらかわホール 18:00 OPEN／19:00 START
【問】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00～18:00）
http://www.sundayfolk.com/
●2023年10月27日（金）品川インターシティホール 18:00 OPEN／19:00 START
【問】ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 （平日12:00～18:00）
https://www.red-hot.ne.jp/
●2023年11月2日（木）福岡DRUM LOGOS 18:00 OPEN／19:00 START
【問】キョードー西日本 0570-09-2424(月曜～土曜 11:00-15:00 / 日・祝 休み)
http://www.kyodo-west.co.jp/
●2023年11月10日（金）なんばHatch 18:00 OPEN／19:00 START
【問】夢番地 06-6341-3525（平日12:00～17:00）
http://www.yumebanchi.jp/
★追加公演
●2024/1/19(金) KT Zepp Yokohama 18:00 OPEN／19:00 SART
問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション
https://www.red-hot.ne.jp/
全席指定 ￥7,800(税込) ※一部、ドリンク代別
■プロフィール
絶望系アニソンシンガー。
陰のある少女らしいルックスながら、繊細で深い、少年の様な歌を歌うシンガー。
テレビアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」にて劇中歌アーティスト・神崎エルザの歌唱を担当し、“神崎エルザ starring ReoNa”として2018年7月にミニアルバム「ELZA」をリリース。2018年8月にReoNa名義でテレビアニメ「ハッピーシュガーライフ」のエンディングテーマを表題曲とした1stシングル「SWEET HURT」をリリースしてソロデビューした。
2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館 ～3.6 day 逃げて逢おうね～」を開催。チケットは即日完売。
武道館公演の2日後には2nd フルアルバム「HUMAN」をリリース。
アルバム「HUMAN」をひっさげた全国7都市を巡るコンサートツアー「ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2023 “HUMAN”」を開催中。
2023年5月15日からNHK「みんなのうた」4-5月にかけて放送中の「地球が一枚の板だったら」が配信開始。
2023年8月29日にメジャーデビュー5周年を迎え、翌8月30日に日本武道館でのライブをパッケージ化した『ReoNa ONE-MAN Concert 2023「ピルグリム」at日本武道館 ～3.6 day 逃げて逢おうね～』をリリースする。
ReoNa OFFICIAL SITE
▶ https://www.reona-reona.com/
ReoNa Links
▶ https://ReoNa.lnk.to/artistpage
■TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」概要
(C) 2017 HYPERGRYPH. All rights reserved.
最新アニメPVはコチラ
▶ https://youtu.be/rLEIlBtFYN0
アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】
▶ 作品名読み：「アークナイツ ペリッシュ イン フロスト」
▼放送
テレビ東京 2023年10月6日（金）25:23～
テレビ大阪 2023年10月6日（金）26:10～
BS11 2023年10月8日（日）23:30～
アニマックス 2023年11月4日（土）22:30～
※放送日時は変更になる場合がございます。
▼配信（本PV内では一部PFの掲載を省略することがあります。）
※掲載時、改行の代わりに「／」や「・」で区切っていただいて構いません
下記の配信サイトにて、2023年10月7日(土)10:00以降、順次配信開始
ABEMA
dアニメストア
dアニメストア ニコニコ支店
dアニメストア for Prime Video
U-NEXT
アニメ放題
DMM TV
Amazon Prime Video
Lemino
auスマートパスプレミアム
J:COMオンデマンド
TELASA
milplus
Hulu
FODプレミアム
FODチャンネル for Prime Video
Google Play
YouTube
HAPPY!動画
ニコニコチャンネル
バンダイチャンネル
ビデオマーケット
music.jp
ふらっと動画
▼スタッフ
原作：Hypergryph / Studio Montagne
キャラクター原案：唯@W
監督：渡邉 祐記
副監督：西川 将貴
シリーズ構成：Yostar Pictures
アニメキャラクターデザイン：高藤 彩
プロップデザイン：若山 温
美術監督：大西 穣（ビック・スタジオ）
美術設定：坂本 竜（ビック・スタジオ）
色彩設計：後藤 恵子
撮影監督：棚田 耕平
編集：重村 建吾
アニメーションプロデューサー：畑 岳央
音響監督：渡邉 祐記
音楽：林 ゆうき
音楽制作：レジェンドア/ 懐刀
制作：Yostar Pictures
製作：Hypergryph Studio Montagne/ Yostar/ Yostar Pictures
▼キャスト
ドクター：甲斐田 ゆき
アーミヤ：黒沢 ともよ
フロストノヴァ：高垣 彩陽
チェン：石上 静香
その他
HP
▶ https://arknights-anime.jp/
X (Twitter)
▶ @ArknightsStaff
ハッシュタグ
▶ #アークナイツ #冬隠帰路
Youtube
▶ https://www.youtube.com/@ArknightsStaff_JP
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/07-15:16）
データ提供
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