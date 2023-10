[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





ReoNaの8枚目となるシングル「R.I.P.」(TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」のエンディングテーマ)の先行配信がスタート!





「R.I.P.」DL & STはこちら

▶ https://reona.lnk.to/R.I.P.





さらに本日10/7(土)20:00より総勢9人の女性プレイヤーたちと撮影された「R.I.P.」ミュージックビデオがYouTubeプレミア公開決定!





ReoNa「R.I.P.」MVはこちら

▶ https://youtu.be/c0r6H89FWrs







ニューシングル「R.I.P.」は11月15日(水)にCDリリースされる。





◆ReoNaコメント

『この度、TVアニメ アークナイツ シーズン02『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』エンディングテーマ「R.I.P.」を、私 ReoNa が担当させていただきます。

前作、第1期『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』から引き続き、アークナイツの世界に寄り添わせていただけること、心から光栄に思います。





「R.I.P.」

吹雪のように目の前を暗く曇らせる、肌を叩きつけるような絶望。

それでも尚、足を進める正邪の行進。

いつか春が訪れると願って。

凍てついた氷も、溶かせる日が来るまで。

この世界に蔓延る理不尽、壊れていくもの、奪われていくものへ募る“怒り”にも寄り添うお歌でありますように。





作品と共に、お歌も、楽しんでいただけますように。』

■8thシングル「R.I.P.」リリース情報

ReoNa

8th Single

「R.I.P.」

(TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」EDテーマ)

2023.11.15(水) CD発売



予約・購入はコチラ

▶ https://reona.lnk.to/R.I.P._pkg





<発売形態>





●初回生産限定盤(CD+DVD)VVCL 2350-51 ¥1,800+税(税込 ¥1,980)

☆「R.I.P.」Music Video・「※※※※※※※※※※※」Music Video収録DVD同梱

☆撮り下ろしフォトブック同梱

☆トールケースサイズ三方背スリーブケース仕様





●通常盤(CD)VVCL 2352 ¥1,200+税(税込 ¥1,320)





●期間生産限定盤(CD+DVD)VVCL 2353-54 ¥1,600+税(税込 ¥1,760)

☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】描きおろしイラスト使用ミニポスター

☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】描きおろしイラスト使用三方背ケース付

☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】ノンクレジットエンディング映像収録DVD同梱





<CD収録内容>

M1.「R.I.P.」

作詞:ハヤシケイ(LIVE LAB.) 作曲:毛蟹(LIVE LAB.) 編曲:毛蟹(LIVE LAB.) ブラスアレンジ:宮野幸子(SHANGRI-LA INC.)

M2.「地球が一枚の板だったら」

作詞:傘村トータ(LIVE LAB.) 作曲:傘村トータ(LIVE LAB.) 編曲:小松一也

M3.「※※※※※※※※※※※」(初回・通常盤)

作詞:※※※※ 作曲:※※※※ 編曲:※※※※

M3.「原作者」(期間盤)

作詞:毛蟹(LIVE LAB.) 作曲:毛蟹(LIVE LAB.) 編曲:毛蟹(LIVE LAB.)

M4.「R.I.P.」-Instrumental-(初回・通常盤)

M4.「R.I.P.」-TV ver-(期間盤)





■CD店舗購入特典情報

☆オリジナル特典:ReoNa絵柄オリジナルポストカード





・「ポストカード」のReoNa絵柄は各法人別絵柄となります。

・全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

・CD1枚購入につき1つ、購入特典をお渡しいたします。

・対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。





<対象商品>

2023年11月15日(水)発売 ReoNa 「R.I.P.」





初回生産限定盤[CD+DVD] VVCL-2350~2351 税込¥1,980

初回仕様限定盤[CD] VVCL-2352 税込¥1,320

期間生産限定盤[CD+DVD] VVCL-2353~2354 税込¥1,760





<対象店舗>

■Sony Music Shop

■ANIPLEX+

■全国アニメイト(通販含む)

■ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

■WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)

■HMV(一部店舗除く) / HMVオンライン

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)およびTSUTAYAオンラインショッピング

■とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)

■ソフマップ・アニメガ(一部店舗を除く)

■玉光堂/バンダレコード/ライオン堂/イケヤミュージック

■楽天ブックス

■セブンネットショッピング

■「ふあんくらぶ」会員





■ReoNa応援店

※対象店舗は追ってお知らせいたします。





■Amazon.co.jp:メガジャケ

※Amazonではオリジナルポストカードの運用はございませんのでご了承ください。





■ReoNa Acoustic Live Tour “ふあんぷらぐど2023” 開催!

10月20日(金)からファンクラブ会員限定となるアコースティックライブツアー「ReoNa Acoustic Live Tour “ふあんぷらぐど2023”」開催!





“ふあんぷらぐど2023”





●2023年10月20日(金)三井住友海上しらかわホール 18:00 OPEN/19:00 START

【問】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(12:00~18:00)

http://www.sundayfolk.com/

●2023年10月27日(金)品川インターシティホール 18:00 OPEN/19:00 START

【問】ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00~18:00)

https://www.red-hot.ne.jp/

●2023年11月2日(木)福岡DRUM LOGOS 18:00 OPEN/19:00 START

【問】キョードー西日本 0570-09-2424(月曜~土曜 11:00-15:00 / 日・祝 休み)

http://www.kyodo-west.co.jp/

●2023年11月10日(金)なんばHatch 18:00 OPEN/19:00 START

【問】夢番地 06-6341-3525(平日12:00~17:00)

http://www.yumebanchi.jp/





★追加公演

●2024/1/19(金) KT Zepp Yokohama 18:00 OPEN/19:00 SART

問い合わせ:ホットスタッフ・プロモーション

https://www.red-hot.ne.jp/





全席指定 ¥7,800(税込) ※一部、ドリンク代別





■プロフィール

絶望系アニソンシンガー。

陰のある少女らしいルックスながら、繊細で深い、少年の様な歌を歌うシンガー。

テレビアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」にて劇中歌アーティスト・神崎エルザの歌唱を担当し、“神崎エルザ starring ReoNa”として2018年7月にミニアルバム「ELZA」をリリース。2018年8月にReoNa名義でテレビアニメ「ハッピーシュガーライフ」のエンディングテーマを表題曲とした1stシングル「SWEET HURT」をリリースしてソロデビューした。

2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館 ~3.6 day 逃げて逢おうね~」を開催。チケットは即日完売。

武道館公演の2日後には2nd フルアルバム「HUMAN」をリリース。

アルバム「HUMAN」をひっさげた全国7都市を巡るコンサートツアー「ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2023 “HUMAN”」を開催中。

2023年5月15日からNHK「みんなのうた」4-5月にかけて放送中の「地球が一枚の板だったら」が配信開始。

2023年8月29日にメジャーデビュー5周年を迎え、翌8月30日に日本武道館でのライブをパッケージ化した『ReoNa ONE-MAN Concert 2023「ピルグリム」at日本武道館 ~3.6 day 逃げて逢おうね~』をリリースする。





ReoNa OFFICIAL SITE

▶ https://www.reona-reona.com/





ReoNa Links

▶ https://ReoNa.lnk.to/artistpage







■TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」概要



(C) 2017 HYPERGRYPH. All rights reserved.





最新アニメPVはコチラ

▶ https://youtu.be/rLEIlBtFYN0





アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】

▶ 作品名読み:「アークナイツ ペリッシュ イン フロスト」





▼放送

テレビ東京 2023年10月6日(金)25:23~

テレビ大阪 2023年10月6日(金)26:10~

BS11 2023年10月8日(日)23:30~

アニマックス 2023年11月4日(土)22:30~

※放送日時は変更になる場合がございます。





▼配信(本PV内では一部PFの掲載を省略することがあります。)

※掲載時、改行の代わりに「/」や「・」で区切っていただいて構いません

下記の配信サイトにて、2023年10月7日(土)10:00以降、順次配信開始

ABEMA

dアニメストア

dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストア for Prime Video

U-NEXT

アニメ放題

DMM TV

Amazon Prime Video

Lemino

auスマートパスプレミアム

J:COMオンデマンド

TELASA

milplus

Hulu

FODプレミアム

FODチャンネル for Prime Video

Google Play

YouTube

HAPPY!動画

ニコニコチャンネル

バンダイチャンネル

ビデオマーケット

music.jp

ふらっと動画





▼スタッフ

原作:Hypergryph / Studio Montagne

キャラクター原案:唯@W

監督:渡邉 祐記

副監督:西川 将貴

シリーズ構成:Yostar Pictures

アニメキャラクターデザイン:高藤 彩

プロップデザイン:若山 温

美術監督:大西 穣(ビック・スタジオ)

美術設定:坂本 竜(ビック・スタジオ)

色彩設計:後藤 恵子

撮影監督:棚田 耕平

編集:重村 建吾

アニメーションプロデューサー:畑 岳央

音響監督:渡邉 祐記

音楽:林 ゆうき

音楽制作:レジェンドア/ 懐刀

制作:Yostar Pictures

製作:Hypergryph Studio Montagne/ Yostar/ Yostar Pictures





▼キャスト

ドクター:甲斐田 ゆき

アーミヤ:黒沢 ともよ

フロストノヴァ:高垣 彩陽

チェン:石上 静香

その他





HP

▶ https://arknights-anime.jp/





X (Twitter)

▶ @ArknightsStaff





ハッシュタグ

▶ #アークナイツ #冬隠帰路





Youtube

▶ https://www.youtube.com/@ArknightsStaff_JP



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-15:16)