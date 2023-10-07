［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ］





ReoNaの8枚目となるシングル「R.I.P.」（TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」のエンディングテーマ）の先行配信がスタート！





「R.I.P.」DL & STはこちら

▶ https://reona.lnk.to/R.I.P.





さらに本日10/7(土)20:00より総勢9人の女性プレイヤーたちと撮影された「R.I.P.」ミュージックビデオがYouTubeプレミア公開決定！





ReoNa「R.I.P.」MVはこちら

▶ https://youtu.be/c0r6H89FWrs







ニューシングル「R.I.P.」は11月15日(水)にCDリリースされる。





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◆ReoNaコメント

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『この度、TVアニメ アークナイツ シーズン02『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』エンディングテーマ「R.I.P.」を、私 ReoNa が担当させていただきます。

前作、第1期『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』から引き続き、アークナイツの世界に寄り添わせていただけること、心から光栄に思います。





「R.I.P.」

吹雪のように目の前を暗く曇らせる、肌を叩きつけるような絶望。

それでも尚、足を進める正邪の行進。

いつか春が訪れると願って。

凍てついた氷も、溶かせる日が来るまで。

この世界に蔓延る理不尽、壊れていくもの、奪われていくものへ募る“怒り”にも寄り添うお歌でありますように。





作品と共に、お歌も、楽しんでいただけますように。』

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■8thシングル「R.I.P.」リリース情報

ReoNa

8th Single

「R.I.P.」

（TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」EDテーマ）

2023.11.15(水) CD発売



予約・購入はコチラ

▶ https://reona.lnk.to/R.I.P._pkg





＜発売形態＞





●初回生産限定盤（CD＋DVD）VVCL 2350-51 ￥1,800＋税（税込 ￥1,980）

☆「R.I.P.」Music Video・「※※※※※※※※※※※」Music Video収録DVD同梱

☆撮り下ろしフォトブック同梱

☆トールケースサイズ三方背スリーブケース仕様





●通常盤（CD）VVCL 2352 ￥1,200＋税（税込 ￥1,320）





●期間生産限定盤（CD＋DVD）VVCL 2353-54 ￥1,600＋税（税込 ￥1,760）

☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】描きおろしイラスト使用ミニポスター

☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】描きおろしイラスト使用三方背ケース付

☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】ノンクレジットエンディング映像収録DVD同梱





＜CD収録内容＞

M1.「R.I.P.」

作詞：ハヤシケイ(LIVE LAB.) 作曲：毛蟹(LIVE LAB.) 編曲：毛蟹(LIVE LAB.) ブラスアレンジ：宮野幸子(SHANGRI-LA INC.)

M2.「地球が一枚の板だったら」

作詞：傘村トータ(LIVE LAB.) 作曲：傘村トータ(LIVE LAB.) 編曲：小松一也

M3.「※※※※※※※※※※※」（初回・通常盤）

作詞：※※※※ 作曲：※※※※ 編曲：※※※※

M3.「原作者」（期間盤）

作詞：毛蟹(LIVE LAB.) 作曲：毛蟹(LIVE LAB.) 編曲：毛蟹(LIVE LAB.)

M4.「R.I.P.」-Instrumental-（初回・通常盤）

M4.「R.I.P.」-TV ver-（期間盤）





■CD店舗購入特典情報

☆オリジナル特典：ReoNa絵柄オリジナルポストカード





・「ポストカード」のReoNa絵柄は各法人別絵柄となります。

・全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

・CD1枚購入につき1つ、購入特典をお渡しいたします。

・対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。





＜対象商品＞

2023年11月15日(水)発売 ReoNa 「R.I.P.」





初回生産限定盤[CD+DVD] VVCL-2350～2351 税込￥1,980

初回仕様限定盤[CD] VVCL-2352 税込￥1,320

期間生産限定盤[CD＋DVD] VVCL-2353~2354 税込￥1,760





＜対象店舗＞

■Sony Music Shop

■ANIPLEX+

■全国アニメイト（通販含む）

■ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）

■WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）

■HMV（一部店舗除く） / HMVオンライン

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）およびTSUTAYAオンラインショッピング

■とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）

■ソフマップ・アニメガ(一部店舗を除く)

■玉光堂／バンダレコード／ライオン堂／イケヤミュージック

■楽天ブックス

■セブンネットショッピング

■「ふあんくらぶ」会員





■ReoNa応援店

※対象店舗は追ってお知らせいたします。





■Amazon.co.jp：メガジャケ

※Amazonではオリジナルポストカードの運用はございませんのでご了承ください。





■ReoNa Acoustic Live Tour “ふあんぷらぐど2023” 開催！

10月20日(金)からファンクラブ会員限定となるアコースティックライブツアー「ReoNa Acoustic Live Tour “ふあんぷらぐど2023”」開催！





“ふあんぷらぐど2023”





●2023年10月20日（金）三井住友海上しらかわホール 18:00 OPEN／19:00 START

【問】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00～18:00）

http://www.sundayfolk.com/

●2023年10月27日（金）品川インターシティホール 18:00 OPEN／19:00 START

【問】ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 （平日12:00～18:00）

https://www.red-hot.ne.jp/

●2023年11月2日（木）福岡DRUM LOGOS 18:00 OPEN／19:00 START

【問】キョードー西日本 0570-09-2424(月曜～土曜 11:00-15:00 / 日・祝 休み)

http://www.kyodo-west.co.jp/

●2023年11月10日（金）なんばHatch 18:00 OPEN／19:00 START

【問】夢番地 06-6341-3525（平日12:00～17:00）

http://www.yumebanchi.jp/





★追加公演

●2024/1/19(金) KT Zepp Yokohama 18:00 OPEN／19:00 SART

問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション

https://www.red-hot.ne.jp/





全席指定 ￥7,800(税込) ※一部、ドリンク代別





■プロフィール

絶望系アニソンシンガー。

陰のある少女らしいルックスながら、繊細で深い、少年の様な歌を歌うシンガー。

テレビアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」にて劇中歌アーティスト・神崎エルザの歌唱を担当し、“神崎エルザ starring ReoNa”として2018年7月にミニアルバム「ELZA」をリリース。2018年8月にReoNa名義でテレビアニメ「ハッピーシュガーライフ」のエンディングテーマを表題曲とした1stシングル「SWEET HURT」をリリースしてソロデビューした。

2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館 ～3.6 day 逃げて逢おうね～」を開催。チケットは即日完売。

武道館公演の2日後には2nd フルアルバム「HUMAN」をリリース。

アルバム「HUMAN」をひっさげた全国7都市を巡るコンサートツアー「ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2023 “HUMAN”」を開催中。

2023年5月15日からNHK「みんなのうた」4-5月にかけて放送中の「地球が一枚の板だったら」が配信開始。

2023年8月29日にメジャーデビュー5周年を迎え、翌8月30日に日本武道館でのライブをパッケージ化した『ReoNa ONE-MAN Concert 2023「ピルグリム」at日本武道館 ～3.6 day 逃げて逢おうね～』をリリースする。





ReoNa OFFICIAL SITE

▶ https://www.reona-reona.com/





ReoNa Links

▶ https://ReoNa.lnk.to/artistpage







■TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」概要



(C) 2017 HYPERGRYPH. All rights reserved.





最新アニメPVはコチラ

▶ https://youtu.be/rLEIlBtFYN0





アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】

▶ 作品名読み：「アークナイツ ペリッシュ イン フロスト」





▼放送

テレビ東京 2023年10月6日（金）25:23～

テレビ大阪 2023年10月6日（金）26:10～

BS11 2023年10月8日（日）23:30～

アニマックス 2023年11月4日（土）22:30～

※放送日時は変更になる場合がございます。





▼配信（本PV内では一部PFの掲載を省略することがあります。）

※掲載時、改行の代わりに「／」や「・」で区切っていただいて構いません

下記の配信サイトにて、2023年10月7日(土)10:00以降、順次配信開始

ABEMA

dアニメストア

dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストア for Prime Video

U-NEXT

アニメ放題

DMM TV

Amazon Prime Video

Lemino

auスマートパスプレミアム

J:COMオンデマンド

TELASA

milplus

Hulu

FODプレミアム

FODチャンネル for Prime Video

Google Play

YouTube

HAPPY!動画

ニコニコチャンネル

バンダイチャンネル

ビデオマーケット

music.jp

ふらっと動画





▼スタッフ

原作：Hypergryph / Studio Montagne

キャラクター原案：唯@W

監督：渡邉 祐記

副監督：西川 将貴

シリーズ構成：Yostar Pictures

アニメキャラクターデザイン：高藤 彩

プロップデザイン：若山 温

美術監督：大西 穣（ビック・スタジオ）

美術設定：坂本 竜（ビック・スタジオ）

色彩設計：後藤 恵子

撮影監督：棚田 耕平

編集：重村 建吾

アニメーションプロデューサー：畑 岳央

音響監督：渡邉 祐記

音楽：林 ゆうき

音楽制作：レジェンドア/ 懐刀

制作：Yostar Pictures

製作：Hypergryph Studio Montagne/ Yostar/ Yostar Pictures





▼キャスト

ドクター：甲斐田 ゆき

アーミヤ：黒沢 ともよ

フロストノヴァ：高垣 彩陽

チェン：石上 静香

その他





HP

▶ https://arknights-anime.jp/





X (Twitter)

▶ @ArknightsStaff





ハッシュタグ

▶ #アークナイツ #冬隠帰路





Youtube

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企業プレスリリース詳細へ （2023/10/07-15:16）