テーマソング「Funky Jumping」を歌う5人組アーティスト「Da-iCE」のロゴデカールが無料ダウンロードコンテンツとしてデジタルストアで配信開始!







Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PS5(R)、PS4(R)、Steam(R)用ソフトウェア『エグゾプライマル』(好評発売中)は、8月16日(水)に無料タイトルアップデート第1弾を配信開始。

今回のアップデートを通じて、デフォルトのエグゾスーツとは異なる性質の武器を装備し、戦い方が変化する「バリアントαシリーズ」のエグゾスーツが10種類追加。ウォーゲームで起きる予測不能な様々な状況に応じて、デフォルトスーツやバリアントスーツを使い分け、「ディノサバイバル」や「サベージガントレット」をさらに楽しもう!

100万ユーザー突破記念としてお知らせしましたエグゾスーツスキンの配布を、タイトルアップデート第1弾の配信にあわせて【エグゾスーツスキン:イーグレット(スカイウェイブ)】を無料ダウンロードコンテンツとしてデジタルストアで配信しましたので、ぜひ入手してください! また、本作をイメージして書き下ろされたテーマソング「Funky Jumping」を歌う5人組アーティスト「Da-iCE」のロゴデカールも無料ダウンロードコンテンツとして配信。お気に入りのエグゾスーツにロゴを貼ってカスタマイズしてみよう!



各デジタルストアでは、スーツのコスメアイテムパックと、バリアントαスーツをいち早く解放できるチケットパックを含んだ「オーバードライブキット1」など、本作を楽しむ様々な追加ダウンロードコンテツが発売中。気になるアイテムがないか、ぜひチェックしよう!



【8月16日(水)配信】無料タイトルアップデート第1弾





異なる武器で戦い方が変化する「バリアントαシリーズ」のエグゾスーツが10種類追加。デフォルトのスーツレベルを20に上昇させることで使用可能。ディノサバイバルをプレイしてスーツレベルを上昇させよう!

※以下のエグゾスーツをいち早く使用できる早期解放チケットもデジタルストアで販売しております。



デッドアイα:バーストファイア



有効射程の短い散弾を放つショットガン機構と、エイム状態では5発をワンセットにして撃つバースト射撃機構を持つバトルライフルを装備したデッドアイ。二種類の射撃機構によって、敵との間合いに応じた攻撃が可能となった。



ゼファーα:エナジーチャクラム



腕部に備えたチャクラムから、光輪状に形成されたエネルギーを放ち、離れた敵を切り裂くゼファー。適正な距離で攻撃を当てると威力が増加するため、敵との間合いをコントロールする技術が重要となる。



バラージュα:ロケットホップ



チャージすると威力と爆発範囲が向上する、ロケットランチャーを装備したバラージュ。チャージしたロケット弾は抜群の破壊力を誇り、爆風を利用して高く跳び上がることで、空中から攻撃を仕掛けることも可能だ。



ヴィジラントα:マークスマン



セミオートマチックライフルによる連射可能な単発射撃を行うヴィジラント。数発に一度、強力な弾丸を放つ。デフォルトのヴィジラントよりも取り回しに優れ、様々な状況に対応しやすい性能となっている。



ロードブロックα:フォートレスシールド



エネルギーシールドを設置できるようになり、扇状に広がる散弾が発射可能なショットガンを腕に装備したロードブロック。設置した盾に敵の注目を引き付けることができ、爆散させて周囲の敵を倒しながら盾を回収する。



クリーガーα:チャージショットガン



広範囲に拡散する射撃、散弾を圧縮して発射する射撃が可能なチャージショットガンを取り扱うクリーガー。圧縮発射した弾丸は小柄の恐竜を吹き飛ばすだけでなく、他の敵にあてることでダメージを与えることも可能だ。



ムラサメα:フロストグレイブ



迎撃攻撃に凍結性能を備えたムラサメ。構えをとり、防いだ攻撃の衝撃をエネルギーに変換し、敵を凍てつかせる氷の地走りを放つことで動きを止め、攻撃の起点を作り出す。



ウィッチドクターα:デュアリティビーム



味方には回復、敵にはダメージを与える、直線状のエネルギービームを放つウィッチドクター。対象にビームを当て続けることで、威力と回復効果が段階的に増加する。



スカイウェイブα:サンダークラップ



空中から敵を麻痺させる雷撃を引き起こすスカイウェイブ。チャージすることで威力に特化した狭範囲の雷撃になり、行動阻害性能と攻撃性能を使い分けることが可能だ。



ニンバスα:ダブルバレル



攻撃と回復の二種類のショットガンを装備したニンバス。発射される弾丸は拡散性が高いため、前線に飛び込み、対象に接近して戦うことで真価を発揮する。



・様々な効果を持つ「モジュール」もアップデートで追加

プレイヤーレベルやスーツレベルを上昇させることで、スーツの性能を強化できる「モジュール」。スーツの耐久力を強化したり、武器のリロード速度を上げたり、さらには、スーツ毎のアクティブスキルの性能を変化させる「モジュール」の付け替えや強化を行うことができる。今回のタイトルアップデートを通じて新たに追加される様々な「モジュール」もお楽しみください!



重要なお知らせ・アップデート・障害情報、サベージガントレットの開催情報などを発信!

『エグゾプライマル』インフォメーションサイト

https://info.exoprimal.com/ja-jp/



デジタルストアにアクセスして『エグゾプライマル』の無料ダウンロードコンテンツを入手しよう!





・100万ユーザー突破を記念してエグゾスーツスキンを配布!

エグゾスーツスキン:イーグレット(スカイウェイブ)





・アーティスト「Da-iCE」のロゴデカールが無料ダウンロードコンテンツとして登場!

本作をイメージして、書き下ろされたテーマソング「Funky Jumping」を歌う5人組アーティスト「Da-iCE」のロゴデカールがデジタルストアで配信。



お気に入りのエグゾスーツに貼ってカスタマイズしよう!



Da-iCEメンバーの「Da-iCE」ロゴデカール配信記念コメントはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=5t_0fbKqBMo





また、10月予定のタイトルアップデート第2弾では「Funky Jumping」のダンスのエモート「Funky Dance」の配信が控えているのでお楽しみに!





エグゾスーツがDa-iCEとダンスする「Funky Jumping」のMVはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=T1q4fPSxpPI



『エグゾプライマル』×「Da-iCE」タイアップ情報はこちら

https://www.exoprimal.com/ja-jp/topics/artist/



見た目を変えるエグゾスーツスキンやコミュニケーションで使えるスタンプなど、さらにウォーゲームを楽しむアイテム!





各デジタルストアでは、スーツのコスメアイテムパックと、バリアントαスーツをいち早く解放できるチケットパックを含んだ「オーバードライブキット1」など、本作を楽しむ様々な追加ダウンロードコンテンツが発売中。気になるアイテムがないかぜひチェックしよう!



ダウンロードコンテンツ情報はこちら

https://www.exoprimal.com/ja-jp/dlc/



「サバイバルパス シーズン1:プレミアムティア」は期間限定で販売中!

ウォーゲームに参加するとサバイバルパスのレベルが上がり、リザルトで報酬が獲得可能。また、「サバイバルパス シーズン1:プレミアムティア」を購入することで、より多くの報酬が獲得できる。特別な報酬を手に入れて、ウォーゲームをよりマッシヴに楽しもう! 『エグゾプライマル』本編と「スタートダッシュキット」がセットになった、お得な「デラックスエディション」も好評発売中。ゲームのシーズン1期間中にご購入いただくと期間限定特典として「サバイバルパス シーズン1:プレミアムティア」が付属。ご購入はお早めに!



プレミアムティアを購入すると追加で入手可能になるコンテンツ

・エグゾスーツスキン 19種類

・ウェポンスキン 10種類

・デカール 3種類

・エモート 4種類

・スタンプ 2種類

・プレイヤータグ:エンブレム 10種類

・プレイヤータグ:背景 1種類



※エグゾスーツスキンは、スーツの見た目のみを変更するアイテムです。

※ウェポンスキンは、武器の見た目のみを変更するアイテムです。

※サバイバルパスのレベルはゲームを遊ぶことで上昇し、レベルに応じたアイテムを入手できます。プレミアムティアを購入すると、特別な報酬が追加されます。

※ご購入の際はシーズンにご注意ください。サバイバルパスはそれぞれゲームのシーズンに対応しており、本商品は各シーズンに対応したサバイバルパスのプレミアムティアを開放するものです。プレミアムティアを開放することにより、レベルアップ時に排出されるアイテム報酬を追加で得ることができるようになります。

※なお、すでに過ぎたシーズンに対応するサバイバルパスを再度有効にし、プレミアムティアを再販売する施策を行う場合があります。



今後のロードマップ





シーズンごとに新たなゲームコンテンツを追加。今後の続報をご期待ください!



※本情報は、2023年7月11日時点での情報です。



フォローして、『エグゾプライマル』の最新情報や映像など様々な魅力を入手!

エグゾプライマルのストーリー、エグゾスーツ、恐竜、メインモード「ディノサバイバル」など、気になる要素を発信中!

https://twitter.com/exoprimal_jp



『エグゾプライマル』とは

歴史上最凶の「恐竜大軍勢」を人類最強の「エグゾスーツ」で打破するチーム対戦型マッシヴアクション。

本作は、「ロール」という役割に特化した最新鋭パワードスーツ「エグゾスーツ」を纏い、圧倒的な量で押し寄せる「恐竜災害」に立ち向かう。メインモード「ディノサバイバル」は、5人のプレイヤーが1つのチームとなりチーム同士で競い合う5人vs5人の「対戦型PvE」となっている。どちらのチームが先に新世代AI「リヴァイアサン」から提示される全てのミッションをクリアするかを競う。時には対戦チームを直接攻撃して倒したり、時には共闘したりしながら、いち早くミッションを達成しよう。プレイヤーのゲーム進行状況に応じてミッションが変化するので、同じフィールド、同じミッションでも異なる体験が待っている。



ストーリー

西暦2043年。時空のゆがみ「ボルテックス」から恐竜が出現する「恐竜災害」が、世界各地で発生するようになって3年。

ハンマーヘッズという部隊に所属するエグゾファイター「エース」は、哨戒任務中に突如発生したボルテックスによる事故でビキトア島に不時着する。そこで遭遇した新世代AI「リヴァイアサン」によって、無限に繰り返されるウォーゲームへと強制的に参加させられてしまう。

別部隊のエグゾファイター「マグナム」との出会いによって、リヴァイアサンによるウォーゲームは、毎回3年前の同じ日にエグゾファイター達が転送されて開催されていることが判明する。

なぜウォーゲームは過去の同じ日に行われているのか?

なぜリヴァイアサンは恐竜を召喚するのか?

新たな謎が浮かび上がり、混乱するハンマーヘッズのメンバーは、さらに驚愕の人物を目撃することになるのだった…



商品概要







タイトル:エグゾプライマル

ジャンル:オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション

プラットフォーム:Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Steam

好評発売中: 【2023年7月14日(金)発売】 Xbox Game Passに対応

プレイ人数:1-10人

CEROレーティング:D(17歳以上対象)



※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。プレイいただくには、CAPCOM IDが必要です。

※ゲームプレイには、インターネットに接続できる環境が必要です。

※CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト https://cid.capcom.com/ をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

※製品版でオンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス【PS5版およびPS4版についてはPlayStation(R)Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold】への加入が必要です。

※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。



(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

※画像は開発中のものです。



