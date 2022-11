[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)は、大人気タイBL作品「Theory of Love(セオリー・オブ・ラブ)の日本語翻訳版小説の1巻を2022年11月28日頃発売します。









〇Theory of Loveとは

2021年には実写映画化もした大ヒット作「2gether」のJittiRainが送る、甘くほろ苦いラブストーリー。



親友に恋をしてしまった主人公・サードの、友情と恋心のはざまで揺れる思いを繊細に描いた、切なさに胸が締め付けられる展開に注目。

日本中にタイBLブームを巻き起こした作品のひとつであり、実写ドラマの人気も高く、今なお世界中のファンを魅了している。



〇ストーリー

大学で映画科を専攻しているサードは、イケメンでプレイボーイなカイと親友同士。

強引なカイに振り回されることもあるけれど、何をするにも一緒の大切な存在だった。



しかし、サードには誰にも言えない秘密がある。

それは―― 出会った頃からずっと、カイに恋をしていること。

恋人や遊び相手が途絶えないカイの恋愛相談を聞きながら、“ 親友”という近いようで遠い距離に一喜一憂する日々。



そんな中、突然カイの態度が恋人に接するかのように甘くなって…!?





〇キャラクター紹介





サード

映画科を専攻している大学三年生。

素行も良く成績優秀で、長い間親友のカイに片想いをしている。







カイ

サードと同じ映画科三年生。

女好きの遊び人だが、友情に厚く「親友」という関係を大切にしている。





〇書籍情報

Theory of Love 1



発売日:2022年11月28日(月)頃

定価:2,035円(税込)





Theory of Love 2



発売日:2023年1月27日(金)頃

定価:2,035円(税込)





<共通情報>

著者:JittiRain

装画:苑生

訳者:南 知沙

レーベル:ダリアシリーズユニ

発行:株式会社フロンティアワークス



▽本編の試し読みも公開中!

https://r.binb.jp/epm/e1_274038_21112022195446/



▽ 紹介漫画 特別公開!

タイBL小説 日本語翻訳版

「Theory of Love 1」の紹介&見どころ1P漫画を、苑生先生が描き下ろし

公式Twitterにて公開中!

https://twitter.com/dariaseries_uni/status/1595341412890877952





<特典情報>

■全国アニメイト

リバーシブルカード



〇1・2巻連動特典

キービジュアルブロマイド



■中央書店コミコミスタジオ

イラストカード



■一般共通

描き下ろしペーパー(苑生先生描き下ろし)



(c)JittiRain/ENJO/Jamsai Publishing Co., Ltd./Frontier Works Inc.





特設HP

http://www.fwinc.jp/daria/uni/series/tol/



