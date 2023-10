[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

ブレイクビーツ、ジャングルビーツ、ブレイクダウンを取り入れ、バンドスタイルを表現した注目の新曲





全国ツアー『Co shu Nie Live Tour 2023-unbreakable summer-』を終えたばかりのCo shu Nieが10/18(水)デジタルシングル「Burn The Fire」をリリースする事が決定。



既にツアー中にお披露目されていた今作は、バンドの原点を感じさせるパワフルなロックナンバー。

力強い歪んだギターリフとベースサウンドが印象的なCo shu Nieの真骨頂といえる作品に仕上がっている。

ドラムにはFUJI ROCK FESTIVAL ‘23にも出演していたCaroline Polachekのドラマーを務め、SNSでもブレイクビーツを生音でカバーして話題のRussel Holzmanを起用。

R&B色の強い直近2作「夢をみせて」「no future」から一転し、ブレイクビーツ、ジャングルビーツ、ブレイクダウンを取り入れ、バンドスタイルを表現する新曲「Burn The Fire」のリリースをチェックしよう。





Co shu Nie冠イベント『Underground』の実施が決定。

渋谷スペイン坂の地下(Underground)にあるライブハウスから、クリエイターやファンと共に独自のシーン

や世界観を創り上げていこうとする試み。渋谷wwwにて隔月開催予定の本イベントは、ライブだけではなくこの空間でしか体感できない特別な企画を予定している。

初回開催の11/13(月)は通常のライブのほか「創作における秘訣などを語るトークイベント」を行う予定。



多方面で精力的な活動を展開するエクスペリメンタル・ロックバンド、Co shu Nieの今後の情報を楽しみに待とう。



【新曲情報】

タイトル:Burn The Fire

形態:デジタルシングル

配信日:10月18日(水)



【企画ライブ情報】

Co shu Nie presents 「Underground vol.1」

■場所:渋谷WWW

■開催日Vo.1. 2023年11月13日(月)https://coshunie.com/Underground01_ticket/



Co shu Nieプロフィール

独自の世界観で注目を集めるエクスペリメンタル・ロックバンド、

Co shu Nie(コシュニエ)中村未来の多彩な声の表情で魅せる切ない女性ボーカルと

マルチ・プレイヤーとしての発想力豊かなクリエイト、松本駿介による縦横無尽なベースのグルーヴが織り成す唯一無二のサウンドと固定概念にとらわれない実験的・革新的アプローチは、音楽ファンはもとよりクリエイターからも熱視線を浴びている。2022 年 9 月に配信シングル『夢をみせて』をリリースし、海外の音楽リスナーからも熱烈なラブコールが寄せられている。2018年、アニメ「東京喰種:re」のOPテーマとなる「asphyxia」をソニー・ミュージックレーベルズからリリース。Spotify “Tokyo Super Hits!”のカバーや、Apple MusicのNew Artist選出されるなど、海外ファンも含めてストリーミングヒットし、6000万回再生を突破。2019年、アニメ「約束のネバーランド」EDテーマとして「絶体絶命」「Lamp」異例の2曲が起用。アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス 3」EDテーマにも抜擢され「bullet」をリリースし、同年12月に1stアルバム「PURE」をリリースし、iTunesでは総合チャート2位を獲得。2021年1月、TVアニメ「呪術廻戦」第2クールエンディング主題歌となる「give it back」が単曲では自身最高位となるiTunesで2位を獲得し、ストリーミングも1500万回を突破するなど国内外で注目を集める。



公式サイト:https://coshunie.com

公式twitter:https://mobile.twitter.com/co_shu_nie

公式Instagram:https://www.instagram.com/coshunie_official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/01-12:16)