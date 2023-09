[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



2023年4月にメジャーデビューした男女8人組ダンスボーカルグループ・ZILLION(読み:ジリオン)。

10月4日(水)にリリースされる2ndシングル『ナイトメア』より先行配信中の「ナイトメア」のMVが公開となった。



◆ZILLION / ナイトメア Prod. ☆Taku Takahashi (m-flo) (Official MV)

https://youtu.be/qAtc6cn9FRc





「ナイトメア」の楽曲プロデュースを手掛けたのは☆Taku Takahashi(m-flo)。

“ありのまま 私らしく 生きたいだけだ”と、抑圧からの解放を歌い、強いメッセージ性を持ったリリック、ゾンビのパレードを想起させるような華やかかつ怪しげで表情豊かなトラックが印象的な意欲作に仕上がっている。





Daiki Kamoshitaによって手掛けられた「ナイトメア」MVは、ゾンビに扮するメンバーのビビッドなビジュアル、楽曲展開にあわせてコロコロとトランジションしていく構成、ところどころにインサートされるアメコミ調のアニメーション、Sota (GANMI)によるゾンビをイメージしたキャッチーな振り付け…どこを切り取っても見どころ盛りだくさんなMVとなっている。



さらに『ナイトメア』のリリースを記念して、世界160カ国を超える国々で150種類以上のフレーバーを発売してきたロングセラーの棒付きキャンディ【チュッパチャプス】とZILLIONのコラボレーションが実現。「ナイトメア」MVにチュッパチャプスを舐めるメンバーが登場するほか、コラボスチールも制作された。ポップでビビッドなメンバービジュアルと”FOREVER FUN”を掲げるチュッパチャプスが見事にマッチした仕上がりとなっており、ぜひチェックしてみて欲しい。





9月27日(水)スタートの水10ドラマ フジテレビ『パリピ孔明』第1話でも「ナイトメア」が起用されることが発表となったZILLION。今後の動きにも要注目だ。





◆2nd Single 「ナイトメア」



「ナイトメア」先行配信 https://ZILLION.lnk.to/k94qTQIn





2023.10.04 (wed) Release

・完全生産限定盤 SRCL-12550~12551 / ¥3,000(税込)

CD+オリジナルビニールケース、トレーディングカード(ランダム1枚封入) 、フォトブック、ポスター型歌詞ブックレット

・初回仕様限定盤 SRCL-12552 / ¥1,500(税込)

CD+トレーディングカード(ランダム1枚封入)





予約URL : https://ZILLION.lnk.to/nightmare





【特典対象店舗/特典内容】

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)

オリジナルL判ブロマイド (絵柄:HMV ver. / メンバー別ランダム1種)

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング

オリジナルL判ブロマイド (絵柄:TSUTAYA RECORDS ver. / ユニット別3種よりランダム1種)

■セブンネットショッピング

オリジナルL判ブロマイド (絵柄:セブンネットショッピングver. / メンバー別ランダム1種)

■楽天ブックス

オリジナルL判ブロマイド (集合1種)

■Amazon.co.jp

メガジャケ

■Sony Music Shop

オリジナルB2ポスター (集合1種)

■ZILLION応援店特典

オリジナルポストカード





【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。





【2nd Single「ナイトメア」発売記念リリースイベント】

【対象商品】10月4日(水)発売 ZILLION 2ndシングル『ナイトメア』

・完全生産限定盤(SRCL-12550~12551)¥3,000(税込)

CD+オリジナルビニールケース、トレーディングカード(ランダム1枚封入) 、フォトブック、ポスター型歌詞ブックレット

・初回仕様限定盤(SRCL-12552)¥1,500(税込)

CD+トレーディングカード(ランダム1枚封入)





【日時/会場】

■9月10日(日) 福岡県:イオンモール福津 1Fノースコート

■9月16日(土) 愛知県:イオンモール木曽川 1Fノースコート

■9月17日(日) 愛知県:イオンモール名古屋茶屋 1Fガーデンコート

その他日程・会場は後日発表





【イベント内容】

ミニライブ+特典会(エアハイタッチ会 ・ 1 to1お話会 ・ 2ショットスマホ撮影会)





◆Major Debut Single 「EMO」

2023.04.19(wed) Release

Download/Streaming : https://ZILLION.lnk.to/V2rqbZAY

CD : https://ZILLION.lnk.to/3uGbyo





完全生産限定盤(SRCL-12473~12474):¥3,000(tax in)

初回仕様限定盤(SRCL-12475):¥1,500(tax in)





【収録楽曲】

M1. EMO / M2. Hide n Seek / M3. One Day (2023) / M4. EMO -Instrumental- /

M5. Hide n Seek -Instrumental- / M6. One Day (2023) -Instrumental-

【店舗別特典】

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)

オリジナルL判ブロマイド (メンバー別ランダム1種、絵柄:HMVver.)

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング

オリジナルL判ブロマイド (メンバー別ランダム1種、絵柄:TSUTAYA RECORDS ver.)

■楽天ブックス

オリジナルL判ブロマイド (集合1種)

■Amazon.co.jp

メガジャケ

■セブンネットショッピング

オリジナル缶バッジ (メンバー別ランダム1種)

■Sony Music Shop

オリジナルB2ポスター (集合1種)

■ZILLION応援店特典

オリジナルポストカード





▼注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。



◆ZILLION プロフィール



ソニーミュージックのオーディション”ONE in a Billion”発、

応募総数5,000人以上の中から約1年300時間以上にわたる審査・トレーニングを経て結成された、

男女8人組ダンスボーカルグループ。





2021年12月、「Timeless」でプレデビュー。

これまでシングル4曲・EP1枚をデジタルリリースし、2023年4月に「EMO」で待望のメジャーデビュー。

きらびやかでポップな“ニュー・レトロ”な世界観とキャッチーなキャラクターで、

ダンスボーカルグループ界で“NEO”な存在感を発揮している。





グループ名は、10億分の1の才能(ONE in a Billion)として選ばれたメンバーが、

果てのない可能性とスケールを持って羽ばたいて欲しい、という願いを込めて。





YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCcCV42g3LYZMKDvnYPT5Beg

Instagram:https://www.instagram.com/zillion_zln_official/

Twitter:https://twitter.com/ZILLION_ZLN

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSefcyThe/

Official HP:https://zillion-official.com





◆Chupa Chups に関して

「チュッパチャプス」は、1958年のスペインでの発売以来、その特徴的な形状とバラエティ豊かなフレ

-バーが、世界中で支持されてきました。1969年、スペインを代表する画家、サルバドール・ダリの創

造的なひらめきによって生まれたロゴマークは、少しずつ形を変えながら今日まで愛され続けています。

日本では1977年から販売されており、幅広い年齢層に愛されています。

ブランドメッセージの「FOREVER FUN」には、人々に”FUN”のきっかけを提供し、自分の中の “FUN“ を大切にしながら「好きなこと」や「興味のあること」、「やりたいこと」に夢中になっている全ての人と共に楽しむブランドでありたいというメッセージが込められています 。





チュッパチャプス ブランドサイト https://www.chupachups.jp/

チュッパチャプス公式Twitterアカウント:https://twitter.com/ChupaChupsJapan

チュッパチャプス公式Instagramアカウント:https://www.instagram.com/chupachups_jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-10:16)