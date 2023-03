[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎 以下、GMOペパボ)が運営する「ロリポップ!レンタルサーバー byGMOペパボ」(URL:https://lolipop.jp/)は、新プラン『定額ホームページ制作プラン』の提供を本日2023年3月6日(月)より開始しました。

本プランでは、用途に合わせて選べる3種類のプランを用意しており、サーバーやドメインはもちろん、ホームページの制作から運用・保守管理まで、ホームページに必要なものを完全月額定額制(サブスクリプション)で提供します。本プランを利用することで専門的な知識を持つ担当者のいない事業者でも初期費用を抑えつつ、保守管理や運営の手間なく、クオリティの高いサイトを持つことができます。













【『定額ホームページ制作プラン』概要】



■特徴

1.ホームページ運営に必要なものを網羅

サーバーやドメイン、ホームページの制作、運用(更新)、セキュリティ対策などの保守管理といったホームページ運営に必要なサービスがすべて網羅されており、制作から運営まですべてをおまかせいただけます。ユーザーによる管理不要で、安全なホームページ運営ができます。



2.ユーザーの要望をもとにホームページをイチから制作

ユーザーへのヒアリングを行い、その内容をもとにデザインやテキストを用意し、要望に合わせたサイトをイチから制作します。



3.メールや電話で簡単に更新依頼が可能

お知らせやページの追加などの更新依頼を、メッセージアプリやメールの他、電話、FAX、USBなどデータを入れたデバイスの郵送でも依頼できるため、ユーザーが自分でホームページを更新する必要がありません(※)。また、お知らせなどの簡単な更新をご自身で行いたいユーザー向けに、HTMLやCSSの専門知識不要でホームページの更新ができるCMS(コンテンツマネジメントシステム)を提供するプランも用意しています。



(※)写真やテキストの追加・修正、月5か所まで。大幅なレイアウトやデザイン変更、規約を超える回数の修正代行の委託については別途追加料金がかかります。



■プランと料金







*初回契約手数料5,500円(税込)が別途かかります。

*年間払いの場合、初回契約手数料が無料で月換算費用が724円~1,082円安くなります。



お申し込みや詳細な利用方法は詳細ページよりご覧いただけます。

詳細ページURL:https://lolipop.jp/subscription-homepage





【『定額ホームページ制作プラン』提供の背景】



「ロリポップ!レンタルサーバー byGMOペパボ」は、2001年のサービス開始以降、個人から法人まで様々なサイトでご利用いただいているレンタルサーバーサービスです。月額100円からの手頃な価格帯で利用できるプランから、大規模ビジネスでの利用に最適なプランまで5つのプランを提供してきました。また、「ロリポップ!レンタルサーバー byGMOペパボ」ではこれまでも、ユーザーのニーズや市場変化に合わせたプランの追加やアップデートを行ってきました。

近年、消費者はインターネットで情報を得て商品の購入や利用店舗を決定することが一般的になっています。なかでもSNSは利用者が急激に伸びていますが、情報が分散していることも少なくありません。その点ホームページは必要な情報を集約しやすく、消費者が必要な情報にたどり着きやすいという利点があります。

一方で、何年も前にホームページを制作したもののデザインが古いままになっており「見づらい」「使い勝手が悪い」「必要な情報にたどり着きづらい」といった課題があったり、制作時と状況が変わっているにも関わらず更新しておらず、情報に不足や誤りがあったりすることから、消費者に商品やサービスを選択してもらえない状態になってしまっているホームページもあります。

ホームページの制作やリニューアルには、専門の知識を持った担当者や専門業者への依頼が必要で多額のコストがかかるためチャレンジできないという事業者も少なくありません。また、ホームページの情報を最新に保ち、セキュリティ対応も行うとなると相応のコストがかかります。

そこで「ロリポップ!レンタルサーバー byGMOペパボ」は、ホームページを新たに作りたい、もしくはリニューアルしたいが初期費用を抑えたいという事業者のニーズに対応するべく、これまでのサーバーレンタルにとどまらない、ホームページの制作から運用・保守管理までを一括で請け負う『定額ホームページ制作プラン』を提供することといたしました。

これからも「ロリポップ!レンタルサーバー byGMOペパボ」は、インターネット上での様々なアウトプットを支援するため、ユーザーのニーズに合わせて機能追加やアップデートなどを行っていきます。





【GMOペパボ株式会社】(URL:https://pepabo.com/)

会社名 GMOペパボ株式会社(東証プライム 証券コード:3633)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 佐藤 健太郎

事業内容 ■ホスティング事業

■EC支援事業

■ハンドメイド事業

■金融支援事業

資本金 2億6,222万円



【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円



