[株式会社アニメイトホールディングス]

大人気ゲーム『ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス』シリーズの特典がもらえるフェアを2023年3月25日からアニメイト一部店舗・アニメイト通販にて開催いたします。





大人気ゲーム『ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス』(以下『FFBE』)と『WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争』(以下、FFBE幻影戦争)の新商品がアニメイト一部店舗にて開催されるフェアに合わせて発売決定!



アニメイト一部店舗・アニメイト通販にて3月25日から4月16日まで開催される、「FFBEシリーズ アニメイトフェア」では、期間中、関連のキャラクターグッズをご購入1,100円(税込)ごとに『FFBE』『FFBE幻影戦争』のイラストカード(全10種類:各5種ずつ)を1枚プレゼントいたします。裏面には『FFBE』のAndApp(WindowsPC版)で利用可能なゲーム内アイテム「アニメイトスペシャル交換チケット」のシリアルコード付き!

また、フェアに合わせ新商品が続々登場!最新のグッズを買って特典をゲットしよう!



■新商品情報(一部) 発売元:ムービック



▼『FFBE』の新商品一覧

【商品名】ころっと アクリルフィギュアコレクションA(全12種)

【商品名】ころっと アクリルフィギュアコレクションB(全12種)

【商品名】ころっと アクリルフィギュアコレクションC(全10種)

【価格】770円(税込)

【発売日】2023年3月25日頃発売予定



【商品名】マルチプレイマット

【価格】2750円(税込)

【発売日】2023年3月25日頃発売予定



【商品名】Tシャツ(2種)

【価格】各3850円(税込)

【発売日】2023年3月25日頃発売予定





【商品名】クリアファイル(3種)

【価格】各440円(税込)

【発売日】2023年3月25日頃発売予定



▼『FFBE幻影戦争』の新商品一覧

【商品名】アクリルスタンド(10種)

【価格】各1650円(税込)

【発売日】2023年3月25日頃発売予定



【商品名】クリアファイル(5種)

【価格】各440円(税込)

【発売日】2023年3月25日頃発売予定



【商品名】マルチプレイマット

【価格】2750円(税込)

【発売日】2023年3月25日頃発売予定



【商品名】アクリルバッジコレクション(全6種)

【価格】660円(税込)

【発売日】2023年3月25日頃発売予定



【商品名】ノーブルアートコレクション(全6種)

【価格】770円(税込)

【発売日】2023年3月25日頃発売予定



■フェア情報

「FFBEシリーズ アニメイトフェア」

開催期間:2023年3月25日~4月16日

開催場所:アニメイト秋葉原本館、名古屋店、池袋本店、横浜ビブレ店、仙台店、福岡パルコ店、三宮店、札幌店、梅田店、広島店、アニメイト通販

開催内容:期間中、関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約(内金)1,100円(税込)ごとに『FFBE』『FFBE幻影戦争』のイラストカード(全10種類:各5種ずつ)を1枚プレゼントいたします。裏面には『FFBE』のAndApp(WindowsPC版)で利用可能なゲーム内アイテム「アニメイトスペシャル交換チケット」のシリアルコードが付いています。

特典内容:『FFBE』『FFBE幻影戦争のイラストカード(全10種類:各5種ずつ)



■詳細:https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=108353



▼FFBEゲーム内で利用できる「アニメイトスペシャル交換チケット」について

※1アカウントで利用いただけるシリアルコード数には上限がございます。

※「アニメイトスペシャル交換チケット」で獲得できるアイテムなどの詳細はFFBE公式サポートブログをご確認ください。

※シリアルコードは「FFBE」AndApp版(WindowsPC版)のみでご利用いただけます。

※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様、フェア内容につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■権利表記:

(C) 2015-2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Alim Co., Ltd.

(C) 2019-2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Co-Developed by gumi Inc.



■「ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス」:https://www.jp.square-enix.com/FFBE/

■「WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争」:https://www.jp.square-enix.com/WOTV/

■ムービック:https://www.movic.jp/



【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。

代表者:國枝 信吾

所在地:〒170-0013東京都豊島区東池袋一丁目18番1号 Hareza Tower 27階



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-19:16)