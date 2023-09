[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





来月10月18日(水)・19日(木) の2日間、過去最大規模となるさいたまスーパーアリーナにて「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を控え、初のライブフィルム映画「=LOVE Today is your Trigger THE MOVIE」が先週末に公開を迎え、全国で大変な盛り上がりを見せている話題沸騰中の指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「=LOVE」。

昨日、ZOZO マリンスタジアムにて「千葉ロッテマリーンズ×福岡ソフトバンクホークス」戦が行われ、=LOVEが千葉ロッテマリーンズの応援のため球場に駆け付けた。球場には千葉ロッテマリーンズとコラボしたオリジナルデザインの「のぼり」が掲出され、試合前には=LOVEのライブパフォーマンスを披露。さらにメンバー「野口衣織」が始球式(セレモニアルピッチ)に初登場するなど、福岡ソフトバンク戦を大いに盛り上げた。



ライブパフォーマンスでは、千葉ロッテマリーンズのユニフォームを着用したメンバーが登場し、「青春”サブリミナル“」を、来場した約25,000人のファンを前に、360度を見渡しながら堂々とパフォーマンス。

また、「ボールを投げると上の方に飛びがちなので大丈夫かなあ…!緊張しています。千葉ロッテマリーンズを一緒に盛り上げられるように頑張ります!」と意気込みを語っていたメンバーの「野口衣織」が背番号「10.」のユニホーム姿で始球式(セレモニアルピッチ)に登場。打席に入った藤原恭大選手、捕手役の和田康士朗選手に向けて全力投球。ワンバウンドながら力の入った、整ったフォームによる投球に、客席からは大きな拍手が沸き起こった。

大役を終えた野口は「マウンドに立ってボールを投げるのはもちろん初めてで、めったにない経験をさせていただきました。本当はノーバウンドでキャッチャーまで届けたかったのですが、方向がずれてしまい悔しかったです。パフォーマンス中も千葉ロッテマリーンズのファンの皆さんは手を振ってくださったり、暖かく見守ってくださっているのが伝わってきました。とても感謝しています。引き続きロッテさんを応援したいと思います。頑張ってください!」と、初体験となった始球式(セレモニアルピッチ)の感想と、来場者へ感謝の気持ちをコメントしている。



10/18(水)、19(木)に、2日間にわたり「さいたまスーパーアリーナ」で開催される、6周年コンサート「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」。ぜひ、過去最大規模のコンサートも含め、全力で2023年も駆け抜ける今後の=LOVEにも大注目してほしい。





★11/29(水)発売 =LOVE 15thシングル「タイトル未定」特典映像解禁!

【=LOVE 15thシングル「タイトル未定」商品概要】

■Type A

商品仕様:CD+DVD

価格:1,650円(税込)





《DVD収録内容》

1.「タイトル未定」 Music Video

2.「タイトル未定」 メイキング映像





《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー





■Type B

商品仕様:CD+DVD

価格:1,650円(税込)





《DVD収録内容》

イコノイジョイ大感謝祭 「=LOVE パジャマゲームパーティー」





《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー





■Type C

商品仕様:CD+DVD

価格:1,650円(税込)





《DVD収録内容》

イコノイジョイ大感謝祭 「=LOVE 秋祭り」





《初回仕様限定 封入特典》

Type C生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー





■Type D

商品仕様:CD+Blu-ray

価格:2,200円(税込)





《Blu-ray収録内容》

イコノイジョイ大感謝祭 「=LOVE 諸橋沙夏 ソロコンサート」





《初回仕様限定 封入特典》

Type D生写真10種のうち1枚ランダム / 諸橋沙夏アナザージャケット / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

■Type E(通常盤)

商品仕様:CD Only

価格:1,100円(税込)





商品タイトル、CDの収録内容、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせ致します。





★「青春”サブリミナル“」Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=8id6i_QeNJM





作詞:指原莉乃

作曲:塚田耕平

編曲:古川貴浩

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Mastered by Sony Music Studios Tokyo





[Music Video]

監督:三石直和

振付:武田舞香





★新曲「ナツマトぺ」好評配信中

https://equallove.lnk.to/Natsumatope





◎=LOVE 15thシングル発売記念 オンラインサイン会開催!!

11/ 29(水)発売、=LOVE 15thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンラインサイン会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンラインサイン会の開催が決定!!この=LOVE 15thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンラインサイン会参加権利付通常盤の抽選購入申込を、抽選購入専門サイト「forTUNE music(https://fortunemusic.jp/)」にてスタート!





★オンラインサイン会開催日時

【日程・時間】

2023年11月1日(水)

2023年11月6日(月)

2023年11月10日(金)

2023年11月11日(土)





★詳細はHPをチェック

https://equal-love.jp/





◎=LOVE 15thシングル発売記念 オンライン個別お話し会開催!!

11/29(水)発売、=LOVE 15thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別お話し会の開催が決定!!

この=LOVE 15thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤の抽選購入申込を、抽選購入専門サイト「forTUNE music(https://fortunemusic.jp/)」にてスタート!





★オンライン個別お話し会開催日時★





【日程】

2023年12月17日(日)

2023年12月24日(日)

2024年1月8日(月祝)

2024年1月20日(土)

2024年1月21日(日)

2024年1月28日(日)

2024年2月10日(土)

2024年3月9日(土)

2024年3月16日(土)





【時間】 ※全日程共通

開場時間/9:45 開始時間/10:00 終了時間/20:00



★詳細はHPをチェック

https://equal-love.jp/





★2023年10月18日(水)・19日(木) 「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」さいたまスーパーアリーナにて開催!

公演名:=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT

日程:2023年10月18日(水)・19日(木)

会場:さいたまスーパーアリーナ



★プロフィール



指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」でメジャーデビュー。これまでに14作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」、14thシングル「ナツマトぺ」はオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2023年3月2日には、=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」』追加公演を日本武道館で開催。7月19日(水)に発売した14thシングル「ナツマトぺ」は、オリコン・週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を記録し見事1位を獲得。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。



オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A



