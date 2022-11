[ヴィレッジヴァンガード]

11/18(金)よりPOP UP SHOP『くまのプーさん GOODS COLLECTION』にて、 ふんわりキュートなデザインのテーブルウェア商品が新登場!また、シンプルで普段使いしやすいラインナップの先行商品も登場!







株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長:白川篤典)では、2022年11月18日(金)より、POP UP SHOP『くまのプーさん GOODS COLLECTION』限定で、ふんわりキュートなデザインのテーブルウェア商品を開始いたします。



日本全国で開催中のPOP UP SHOP『くまのプーさん GOODS COLLECTION』において、見ているだけでも癒される愛らしいプーさんのテーブルウェアアイテムの販売開始いたします。思わず全部セットで揃えたくなってしまう可愛さとなっています。

また、ふんわりキュートなデザインで、年齢関係なく使いやすいラインナップの先行販売アイテムも登場いたします。ぜひ、『くまのプーさん GOODS COLLECTION』でチェックしてみてください。



▼詳細はこちら

POP UP SHOP限定商品



■抗菌ラウンドプレート:1,265円(税込)







■抗菌スクエア仕切りプレート:1,980円(税込)







■抗菌ボウル:1,430円(税込)







■抗菌マグ:1,430円(税込)















POP UP SHOP先行販売商品





■フタツキステンレスマグ:各3,190円(税込)











■マルチレスト:2,420円(税込)









■ヘアバンド:各1,980円(税込)











(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.







詳細



▼詳細はこちらに最新情報を記載しております。

※地域によって発売が遅れる場合がございます。

※店舗によって取り扱い商品が異なる場合がございます。

※お探しの商品がある場合、お近くの店舗を検索していただき、直接お問い合わせください。





