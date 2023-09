[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



これまで数々のヒットアニメ主題歌や劇伴を手掛けてきた音楽プロデューサー・梶浦由記による未収録サウンドトラックの発売が決定!







収録楽曲は、Joelleが歌唱しているテーマ曲を含めたCG映画「L.O.R.D: Legend of Ravaging Dynasties ~爵跡 無道王朝伝説 爵跡」・NHK TVドラマ「永遠のニシパ 北海道と名付けた男 松浦武四郎」、NHK TVドラマ「風よあらしよ」・テレビ朝日 TVドラマ「キッチン革命」・NHK「歴史秘話ヒストリア4」などから、梶浦由記が手掛けてきた未収録サウンドトラック約100曲をCD3枚に収めた大ボリュームな内容となっている。





初回仕様盤には、梶浦由記とNHK TVドラマ「永遠のニシパ 北海道と名付けた男 松浦武四郎」・「風よあらしよ」で監督を務めた柳川強氏との対談インタビューも収録されたブックレットが同梱されるので、ぜひ楽曲と合わせて隅々まで楽しんでもらいたい。





なお、同日にフライングドッグよりゲーム・アニメ作品のサウンドトラックを収録した「30th Anniversary Early BEST Collection for Soundtrack」も発売される。





さらに、CD発売週末の12月8日(金)、12月9日(土)には、今年デビュー30周年を迎えた梶浦由記のソロプロジェクト・FicitonJunctionがこれまでの集大成ともいえるライブイベント「Kaji Fes.2023」を日本武道館にて開催する。30年分のベストセットリストを引っ提げてのライブは必見だ。サウンドトラック集の発売と合わせて、ぜひチェックしてもらいたい。





「Kaji Fes.2023」特設サイトはコチラ▶https://fictionjunction.com/kajifes2023

「30周年記念サイト」はこちら▶https://fictionjunction.com/yk30th





◆リリース情報1.

梶浦由記「The Works for Soundtrack II」

[発売日] 2023 年 12月 6日(水)

[商品概要]

〇初回仕様盤(3CD+ブックレット+三方背スリーブ仕様) ¥4,950(¥4,500+税)(VVCL-2380~2)

[収録内容]

〇CG映画「L.O.R.D: Legend of Ravaging Dynasties ~爵跡 無道王朝伝説 爵跡」

テーマ・劇伴

〇NHK TVドラマ「永遠のニシパ 北海道と名付けた男 松浦武四郎」劇伴

〇NHK TVドラマ「風よあらしよ」劇伴

〇テレビ朝日 TVドラマ「キッチン革命」テーマ・劇伴

〇NHK「歴史秘話ヒストリア4」劇伴

他





※法人特典※

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス:A4クリアファイル





▶ご予約はこちら:https://kajiurayuki.lnk.to/TheWorksforSoundtrack2

※9月25日(月)18時以降順次予約スタート





◆ライブ情報

■タイトル

30th Anniversary / Yuki Kajiura LIVE vol.#19

「Kaji Fes. 2023」





■公演日程

◇DAY1:12月8日(金)日本武道館

開場/開演:17:00/18:00

◇DAY2:12月9日(土)日本武道館

開場/開演:15:00/16:00





◇出演

Vocal:KAORI、KEIKO、YURIKO KAIDA、Joelle / rito、LINO LEIA

◇MUSICIAN -FRONT BAND MEMBERS-

Guitar:是永巧一、Drums:佐藤強一、Bass:高橋“Jr.”知治、

Percussion:中島オバヲ

今野Strings:[Violin:今野均、藤堂昌彦、Viola:小林知弘、Cello:奥泉貴圭]

Flute:赤木りえ、Accordion:佐藤芳明、Uilleann pipes:中原直生

Manipulator:大平佳男





◇GUEST ARTIST

【DAY1】Aimer / 笠原由里 / Revo(Sound Horizon / Linked Horizon) / Remi

【DAY2】ASCA /伊東えり / KOKIA /戸丸華江 / JUNNA / Hikaru / 結城アイラ





詳細はコチラ▶https://fictionjunction.com/kajifes2023





◆梶浦由記 Profile

作詞・作曲・編曲を手掛けるマルチ音楽コンポーザー。

1993年、See-Sawのコンポーザー兼キーボディストとしてデビュー。

現在はアニメを中心とした劇伴音楽やテーマ曲を手掛け、『鬼滅の刃』、『ソードアート・オンライン』、『魔法少女まどか☆マギカ』等、数々の話題作を担当。

アニメ作品以外にも、北野 武監督・主演映画『アキレスと亀』やNHK歴史番組『歴史秘話ヒストリア』、NHK連続テレビ小説『花子とアン』の音楽を担当するなど、ジャンルを問わず幅広い作曲・音楽プロデュースを手掛ける。2004年からスタートした個人プロジェクトFictionJunctionは、FictionJunction YUUKAとして2枚のアルバム、FictionJunctionとして今年4月に3作目となる「PARADE」をリリースした。2008年からはヴォーカル・ユニットKalafinaを全面的にプロデュースしたことでも知られ、

リリースした5作のオリジナルアルバムと2枚のベストアルバム全てをTop 10入りさせるなど、世界中にその名を轟かした。

2020年、作詞(共作:LiSA)・作曲を手掛けた『劇場版「鬼滅の刃」-無限列車編-』の主題歌「炎」(歌:LiSA)が第62回日本レコード大賞を受賞。

また「Yuki Kajiura LIVE」と称した世界規模で開催している劇伴音楽と歌物をミクスチャーした独自のライブも精力的に行い、現在vol.#18まで開催。今年12月に初の武道館2Days公演「Kaji Fes.2023」を開催する。

ヨーロッパと東洋のエッセンスが融合した独自の世界観を持つサウンドで、日本のみにとどまらず、ワールドワイドに熱い支持を集めている。





Official Website https://fictionjunction.com/

梶浦由記(Yuki Kajiura) Twitter https://twitter.com/Fion0806

梶浦由記(Yuki Kajiura) Staff Twitter https://twitter.com/YKajiura_staff



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-19:16)