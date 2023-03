[GMOインターネットグループ]

ライブ来場者限定の記念NFTプレゼント



GMOインターネットグループのGMOアドパートナーズ株式会社の連結会社で、総合マーケティング支援事業を展開するGMO NIKKO株式会社(代表取締役社長:佐久間 勇 以下、GMO NIKKO)は、Web3の企画・開発等を行うCabinet株式会社(代表取締役:石田 陽之 以下、Cabinet)及び、Web3・NFT特化の広告代理店である株式会社NMarketing(代表取締役社長:岡野 健人 以下、NMarketing)とともに、NFTを活用したファンマーケティングを総合的にプロデュースする「NFTプロデュース byGMO」を通じて、YouTubeチャンネル登録者数400万人超え(※1)のアーティスト「Repezen Foxx(レペゼンフォックス)」のNFT活用を企画・支援することになりました。







(※1)2023年3月現在





【「Repezen Foxx TOKYO LIFE」来場者に記念NFTをプレゼント!】



合同プロデュース企画の第1弾として、2023年3月5日(日)に開催されるライブ「AGESTOCK2023 -Repezen Foxx TOKYO LIFE- in 国立代々木競技場 第一体育館」の来場者に対して、記念NFTをプレゼントする企画を実施いたします。

さらに、ライブ会場に当日設置される「Repezen Foxx」メンバーの等身大パネルと一緒に撮影した写真をお送りいただいた方限定で、その写真とライブ会場で受け取ることができるものとは別デザインの記念NFTを組み合わせたオリジナルNFTを受け取ることができる企画なども予定しています。詳細は「Repezen Foxx」の公式SNS等からの情報発信をお待ちください。

なお、記念NFTはGMOインターネットグループのNFTマーケットプレイス「Adam byGMO」にて受け取りが可能です。

記念NFTの配布は本ライブ来場者限定のため、NFTを保有することでアーティストへの応援意思をより具体的に表現することができます。

GMO NIKKOは本取り組みを通じて、アーティストとファンのコミュニケーションの活性化を目指してまいります。



▲記念NFT





【プレゼント概要】











■「Adam byGMO」のアカウント登録及びライブ記念NFTのお受け取り手順











【本取り組みの経緯】



デジタルマーケティングを主とする総合マーケティング支援事業を展開してきたGMO NIKKOは、2021年にNFT事業推進室を立ち上げ、2022年10月からは「NFTプロデュース byGMO」の提供を開始し、NFTを活用したファンマーケティングを支援しています。

以前より「Repezen Foxx」のNFT活用を支援しているCabinetがきっかけとなり、NMarketingとともに本取り組みを実施することが決定しました。

今回のライブは、「Repezen Foxx」が世界一のアーティストになると宣言してから初めての大規模ライブです。「この記念すべきライブに参加してくれるファンを大切にしたい」というメンバーの熱い想いが、ライブ記念NFTの配布という形で具体化しました。ファンの皆様は、このNFTを保有することで、「世界進出を宣言していた頃から応援している」という証明になります。今後も「Repezen Foxx」とともに、より多くのファンの皆様に「ファンの証」「応援の証」 としてNFTアイテムを保有いただくことで、「Repezen Foxxとの絆」を感じていただけるような新しい体験を提供してまいります。







【「Repezen Foxx」について】



「Repezen Foxx」は、世界一を目指し世界各地で活躍する日本の音楽グループです。福岡県出身のDJ社長、DJふぉい、DJ銀太、DJまる、DJわきの5人で構成されています。2020年には結成5年のスピードで福岡PayPayドームでの単独ライブを成功させ、2023年3月現在のYouTubeチャンネル登録者数は400万人以上となっています。

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC3eTZ5Yld6qufD6rtEiERdw

Twitter:https://twitter.com/RepezenFoxx

Instagram:https://www.instagram.com/repezenfoxx_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@repezen_foxx_





【「Repezen Foxx」DJ社長のコメント】









「Repezen Foxx」は、世界一になる。ただそれまでに失敗することもあるし、ファンを振り回してしまうこともあると思う。それでもこれからもレペゼンを応援するよと思ってこのライブに来てくれる人に、何かそれを証明できるものを渡してあげたくて、このライブ記念NFTをつくりました。世界一になる男達の最高にアツいライブ「TOKYO LIFE」を観に来てください。





【Cabinetについて】(URL:https://www.cbnt.co.jp)



Cabinetは、Web3事業の企画・開発・コンサルティングを行う会社です。上場企業を含む複数社のNFT関連事業の企画・開発を担当しています。





【NMarketingについて】(URL:https://nmarketing.jp)



NMarketingは、「Web3マスアダプション(Web3の普及/浸透)」をミッションとするNFT・Web3特化の広告代理店です。累計10社以上のNFT事業を支援してきた実績を基に、NaaM(NFT as a Marketing)を主軸とし、貴社に最適な NFT の活用方法をご提案します。

Twitter:https://twitter.com/nftu01

Email:yuu@nmarketing.jp





【「NFTプロデュース byGMO」について】



(URL:https://gmo-metaverse.com/nftproduce)





■「NFTプロデュース byGMO」のミッション

「NFTプロデュース byGMO」はNFTの本質である

「本物を証明できる技術」

「本物の在庫を設定できる技術」

「本物に利益を還元できる技術」

を活用したファンベースマーケティングを提供することで、一般企業やIP・コンテンツホルダーとファンとの"新しい体験""新しいコミュニケーション"を創出します。(※)



(※)それぞれ100%保証される技術ではございません





【GMO NIKKOについて】(URL:https://www.koukoku.jp/)



GMO NIKKOは、デジタルマーケティングを強みとする総合マーケティング支援会社です。お客様のユーザーを徹底研究し、ユーザーの心を動かすアイディアを企画し提供してまいりました。また、「TRUE」という統一ブランドのもと、マーケティングソリューションサービスをシリーズ展開しています。今後は、”NFT”や”メタバース”など新しいコミュニケーション手法を常に開拓、そして駆使することで、時代の一歩先を行く『Surprising Partner』としてお客様の課題解決につながる最高のマーケティングサービスを提供してまいります。





【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMO NIKKO株式会社 NFT事業推進室

TEL:03-5456-6650 E-mail:nft@koukoku.jp





【GMO NIKKO株式会社】(URL:https://www.koukoku.jp/)

会社名 GMO NIKKO株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 佐久間 勇

事業内容 ■総合マーケティング支援事業

-インターネット広告事業

-メディア事業

-ツール・ソリューション事業

-SaaS事業

-メタバース・NFT事業

資本金 1億円



【GMOアドパートナーズ株式会社】 (URL:https://www.gmo-ap.jp/)

会社名 GMOアドパートナーズ株式会社 (東証スタンダード 証券コード:4784)

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 橋口 誠

事業内容 ■メディア・アドテク事業

■エージェンシー事業

資本金 13億156万8,500円



【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円



