指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)、≒JOY(ニアリーイコールジョイ)。本日、3グループ合同による「イコノイジョイ合同個別お話し会」が有明GYM-EXにて開催された。

4月末にはパシフィコ横浜にて、=LOVE、≠MEにとって約3年半ぶり、≒JOYにとっては初の3グループによる対面式のリアルイベントが行われたが、今回は前回イベントから約5か月ぶりでの開催となった。





「イコノイジョイ合同個別お話し会」への参加は、=LOVE、≠MEそれぞれのシングル対象商品(「個別お話し会参加権利付通常盤」)を抽選購入することで参加でき、会場にはトータル約12,000名のファンが来場し、推しのメンバーと対面で直接お話ができる貴重な機会に、会場は大賑わいを見せた。



今回のイベントでは、お話し会の各部の合間に、会場内に設置された特設ステージ上で、≒JOYによるトークイベント「≒JOY のラジオでお話し会~!」も開催された。現在、FM NACK5で担当しているレギュラー番組「≒JOYのラジオで夜ふかし」 (毎週土曜日 24:30-25:00)をアレンジし、レギュラー番組をそのままステージ上で実演。来場者から募集したメッセージの紹介や「ニアジョイお話し会のツボ!」と題し、個別お話会で各メンバーが喜び、盛り上がるツボを、他のメンバーが紹介するといった、会場ならではのトーク企画でイベントをさらに盛り上げた。(メンバーが4組に分かれ、4部でのトークショーを開催。)





今回ご参加いただけなかった方は、次回の開催が決定した際には、この貴重なイベントにご応募いただき、ぜひと参加してみてはいかがだろうか?





=LOVEは来月10月18日(水)・19日(木) の2日間、さいたまスーパーアリーナにて「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を控え、=LOVE初のライブフィルム「=LOVE Today is your Trigger THE MOVIE」も昨日公開初日を迎え、全国で大変な盛り上がりを見せている。





また≠MEは、12月29日(金)「≠ME 特別公演 2023」(@Zepp Sapporo)を控えており、≒JOYは来年1月のメジャーデビュー、年末から年始にかけて「≒JOY 1st ツアー」の開催も決定している。

各方面で、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍中の3グループ「=LOVE」「≠ME」「≒JOY」から今後もますます目が離せない。





★イコノイジョイ(IKONOIJOY)「トリプルデート」MV

https://youtu.be/gkabNNfTjX4



作詞:指原莉乃

作曲:本多友紀

編曲:脇眞富

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Mastered by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

監督:吉川エリ



<=LOVE >



★11/29(水)発売 =LOVE 15thシングル「タイトル未定」商品概要

https://equal-love.jp/news/detail/7253



★=LOVE 15thシングル発売記念 オンラインサイン会、オンライン個別お話し会開催

https://equal-love.jp/





★新曲「ナツマトぺ」Music Video

https://youtu.be/Y1Bboo5KXL4





作詞:指原莉乃

作曲・編曲:庄司夏葵

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

Director:ZUMI

Choreographer:shoji(s**t kingz)





★新曲「ナツマトぺ」好評配信中

https://equallove.lnk.to/Natsumatope





★2023年10月18日(水)・19日(木)

「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」さいたまスーパーアリーナにて開催!

公演名:=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT

日程:2023年10月18日(水)・19日(木)

会場:さいたまスーパーアリーナ





★『=LOVE Today is your Trigger THE MOVIE』 公開中!

日本武道館公演 リハーサル&舞台裏の彼女たちに密着!



<作品情報>

タイトル:=LOVE Today is your Trigger THE MOVIE

キャスト:=LOVE

監督:オ・ユンドン / キム・ハミン

製作:CJ4DPLEX

配給:エイベックス・ピクチャーズ

協力:株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

公式サイト:https://equal-love-movie.jp/

公式Twitter:@Equal_LOVE_MV





★プロフィール

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」でメジャーデビュー。これまでに14作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」、14thシングル「ナツマトぺ」はオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2023年3月2日には、=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」』追加公演を日本武道館で開催。7月19日(水)に発売した14thシングル「ナツマトぺ」は、オリコン・週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を記録し見事1位を獲得。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。





オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式X https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A





<≠ME>







★「想わせぶりっこ」Music Video

https://youtu.be/jVNrOcCOQlc?si=iJ8pt-dtIFH8wdeg

Lyrics:指原莉乃

Music & Arrangement:ヤナガワタカオ



★LIVE

「≠ME 特別公演 2023」

2023年12月29日(金)

Zepp Sapporo



★プロフィール

指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ。=LOVEの姉妹グループとして2019年に誕生し、「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という由来でグループ名がつけられた。2021年4月7日にキングレコードよりデビューミニアルバム「超特急 ≠ME行き」でメジャーデビュー。オリコン初登場1位・ウィークリー1位を獲得。以来、同チャートでは全シングルがトップ3入りし、大きな注目を集めている。今年4月から全国6会場12公演開催した、『≠ME全国ツアー2023「We shout “I am me.”」』では、ツアーファイナルとして6月にグループ初の日本武道館で2DAYS公演を行い、SOLD OUT。発売中の7thシングル「想わせぶりっこ」では、振り付けの”ねこみみダンス”がSNSでバズリ中で、真似した動画が多く投稿されている。





オフィシャルHP https://not-equal-me.jp/

公式X https://twitter.com/Notequal_ME

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCBmvHfXdGCvi_b6lFeU-E1Q

公式TikTok https://www.tiktok.com/@notequal_me





<≒JOY>



★新曲「その先はイグザルト」Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=x68AnwPpT-s





作詞:指原莉乃

作曲:高木龍一

編曲:APAZZI

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

監督:高橋栄樹

振付:CRE8BOY





衣装協力:大熊商会





★Release

≒JOY デビュー・ミニアルバム「タイトル未定」

2024年1月17日(水)発売





★LIVE

≒JOY 1st ツアー

【日 程】

2023年12月25日(月)@福岡県・Zepp Fukuoka

2023年12月26日(火)@大阪府・Zepp Osaka Bayside

2024年1月4日(木) @愛知県・Zepp Nagoya

2024年1月12日(金)@東京都・Zepp Haneda





★プロフィール

指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために、代々木アニメーション学院とタッグを組み結成された「=LOVE(イコールラブ)」、「≠ME」(ノットイコールミー)に続く第3のグループが誕生。2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、3月29日メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を「≒JOY」とすることを発表。2024年1月17日、デビュー・ミニアルバムの発売も決定している。「≒JOY」という名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。





オフィシャルHP https://nearly-equal-joy.jp/

公式X https://twitter.com/Nearlyequal_joy

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg







