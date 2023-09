[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

10月13日(金) 22:00、オーディション番組『Nizi Project Season 2』Part 2配信スタート!!10月7日(土) 14:30、地上波番組『実況!ニジプロ2』も放送開始!!









ソニーミュージックとJYPの日韓合同オーディション・プロジェクト “Nizi Project(読み:ニジプロジェクト)” より、シーズン2となるオーディション番組『Nizi Project Season 2』が、7月から日本ではオンライン動画配信サービス Hulu、日本を除くグローバルではYouTubeにて配信開始。

※日本国内でのYouTube配信は、8月4日(金) 19:00からEdit Ver.にてディレイ配信開始。

同時に「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」の模様を日本テレビ系情報番組『DayDay.』が毎週特集し、オーディション番組『Nizi Project Season 2』に華を添えている。

個性溢れる参加者と数々の名シーンで何かと話題をさらって来た『Nizi Project Season 2』だが、9月22日(金)にPart 1の最終話が配信され、前半戦となる日本行程を締め括った。



2019年に旗揚げされた「Nizi Project」は、J.Y. Park氏が描く企業ビジョン “JYP 2.0”(※) のテーマの一つである「GLOBALIZATION BY LOCALIZATION」に基づいたもので、“虹” のようにメンバーそれぞれの個性が様々な色を放つようなグループを発掘・育成、世に輩出することを目的としている。

そのビジョンの下、グローバル・ボーイズグループの創出を目指した今回の「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」は、2022年3月中旬から5月初旬にかけて、日本国内8都市、アメリカはロサンゼルスとニューヨーク、韓国はソウルを含めた全11カ所、国籍不問で開催された。

「ダンス」「ボーカル」「スター性」「姿勢」という根幹の4つの審査ポイントや、地域オーディション ⇒ 日本合宿 ⇒ 韓国合宿のシーズン1のプロセスに加えて、「アメリカはNYとLA、韓国でも実施」「エントリー部門に “作詞・作曲部門” を追加」といったシーズン2ならではのアップグレードを計りながら実施。

結果1万人を超える応募者が集まった地域オーディションだが、その難関を乗り越えた20名の参加者が今度は東京に集結、5泊6日の日本合宿へ。

日本合宿では「ダンス・レベルテスト」「ボーカル・レベルテスト」「スター性テスト」計3つの個人審査が待ち受ける。

それぞれの個人審査を通して、5泊6日とは思えない濃密で見応えのある様々なドラマが生まれた。

最後の関門となる4つ目の審査は、各4名ずつ計5チームに分かれて臨む日本合宿最大の山場「チームミッション」。

そこに用意されたのは、参加者が息を飲むほどの大きなステージ、プロ仕様且つ韓国式の本格的なヘアメイクと衣裳。

計り知れない緊張感をまといながらも、夢に向かってチームメイトと共に磨き上げた成果を全身全霊のパフォーマンスで表現する20名の少年たち。

鬼気迫るパフォーマンスの連続に時が経つのを忘れるほど、あっという間に過ぎ去る白熱の舞台。



そして、いよいよ韓国合宿進出者発表の瞬間が訪れる。

J.Y. Park氏が総合プロデューサーとして、毅然と1位から順に日本合宿期間の最終順位を発表、同時に最後のNiziキューブであり韓国合宿進出の証ともなる “姿勢” のブルーキューブを合格者へ渡していった。



【日本合宿・最終順位】

1位:トモヤ(JYP練習生)

2位:ユウキ

3位:ハル(JYP練習生)

4位:エイジ

5位:ミラク

6位:ユウヒ(JYP練習生)

7位:タイガ(JYP練習生)

8位:ユウ

9位:ショーン

10位:ソウダイ(JYP練習生)

11位:セイタ(JYP練習生)

12位:ケン







最終的に、JYP練習生6名、一般参加者6名の計12名が韓国合宿進出を決めた。

J.Y. Park氏から落選者に対し「みなさんの前に立っている僕も、数多くのオーディションから落ちた事があるという事です。絶対にみなさんが特別じゃないという事ではないです。だからガッカリしないで、ずっと自分自身を発展させてください」と自身のエピソードを交えた励ましと労いの温かい言葉がかけられ、韓国合宿進出者に対しては「選ばれた参加者たちは、ソウルで会いましょう」と結び、名残惜しくも日本合宿は幕を閉じた。



夢、それは揺るぎない決意と情熱、汗と涙、時として儚さを伴うもの。

選ばれる者もいれば選ばれない者もいるのが、オーディションの常。

そこには同じ夢に向かって日本合宿を駆け抜けたお互いを称え抱き合う20名の姿が。

韓国合宿へ歩を進めた喜びをも超える、「Nizi Project」を通じて生まれた “友情” という価値ある新たな感動が生まれた瞬間となった。



そして誰もが番組終了と思ったその時、新たな映像が視聴者のもとへ届けられた。







選ばれし12名の参加者が韓国合宿で奮闘する姿と共に、<オーディション番組『Nizi Project Season 2』Part 2配信決定><10月7日(土)から、日本テレビにてレギュラー番組放送決定>と大々的に打ち出された告知映像を受け視聴者も歓喜。

熱冷めやらぬ番組配信終了後、SNS上では「韓国合宿ファイティン」「Part2も楽しみ!」「みんな好きすぎて次の放送待ちきれない」「虹プロ2地上波きたー!」「才能が開花しだす韓国合宿編が楽しみすぎて!!!」といった期待溢れる数々の投稿がタイムラインを彩った。







気になる地上波レギュラー番組は、番組タイトル『実況!ニジプロ2』の通り「Nizi Project Season 2」の内容を凝縮して伝えつつ、ポイントの「Nizi Project Season 2」パフォーマンスを振り返りながら実況するコーナーが見所。

しかもJ.Y. Park氏が自ら、サポーターとしてキャスティングされたヒロミや “ニジプロキャスター” としてお馴染み森圭介アナウンサーと共にパフォーマンス実況することが想定されているそうだ。

他のどこでも見られない、J.Y. Park氏の生のリアクションに是非ご期待いただきたい。

10月7日(土) 14:30からスタートの『実況!ニジプロ2』をお見逃しなく。



“Nizi Project” は、かけがえのない仲間たちと、オリジナルでスペシャルな自分だけの色を探す冒険の旅。

今度は日本から韓国に舞台を移し、新たな物語が始まる。

「Nizi Project Season 2」韓国合宿を経て、“虹の向こう側” へ辿り着くのは一体誰なのか?









【J.Y. Park氏コメント】

みなさんの前に立っている僕も数多くのオーディションから落ちた事があるという事です。

絶対にみなさんが特別じゃないという事ではないです。

だからガッカリしないで、ずっと自分自身を発展させてください。

みなさん、本当にありがとうございます。

本当にお疲れ様さまでした。

選ばれた参加者たちは、ソウルで会いましょう。





【Nizi Project Season 2】Part 2 BEGINS!!







【オーディション番組『Nizi Project Season 2』】

自分の人生全てをかけて挑む、新たな旅の始まり



[日本]

■オーディション番組『Nizi Project Season 2』Part 2<完全版>

2023年10月13日(金) 22:00 Hulu配信

毎週金曜 22:00 1話ずつ追加配信(Part 2 全10話予定)

『Nizi Project Season 2』Part 1 配信中

※スケジュールは変更になる場合がございます。

Hulu『Nizi Project Season 2』:https://www.hulu.jp/nizi-project-season-2



■オーディション番組『Nizi Project Season 2』Part 2<Edit Ver.>

2023年10月27日(金) 19:00 YouTube公開

毎週金曜 19:00 1話ずつ追加公開(Part 2 全10話予定)

『Nizi Project Season 2』Part 1 公開中

※スケジュールは変更になる場合がございます。

※Edit Ver.での公開となります。

JYP Official YouTube Channel:https://www.youtube.com/playlist?list=PL9K3xwFkFqWECOP_-Phr903SDrEhznuWQ



[海外]

■オーディション番組『Nizi Project Season 2』Part 2<完全版>

2023年10月13日(金) 22:00[JST] YouTube公開

毎週金曜 22:00[JST] 1話ずつ追加公開(Part 2 全10話予定)

『Nizi Project Season 2』Part 1 公開中

※スケジュールは変更になる場合がございます。

JYP Official YouTube Channel:https://www.youtube.com/playlist?list=PL9K3xwFkFqWECOP_-Phr903SDrEhznuWQ





【地上波レギュラー番組】

■番組名:『実況!ニジプロ2』

■出演:J.Y. Park/サポーター ヒロミ/ニジプロキャスター 森圭介(日本テレビアナウンサー) ほか

■製作著作:日本テレビ

■放送日時:日本テレビ(関東ローカル)10月7日(土)より 14:30スタート ※以降毎週(土) 14:30~15:00

鹿児島讀賣テレビ 10月13日(金)より 11:00スタート ※以降の放送日はKYTの番組表でご確認ください。

静岡第一テレビ 10月17日(火) 24:59スタート ※以降毎週(火) 24:59~25:29

テレビ金沢 11月2日(木) 24:59スタート ※以降毎週(木) 24:59~25:35



『実況!ニジプロ2』は…

ヒロミやJ.Y. Parkが「Nizi Project Season 2」のパフォーマンスを見ながら実況する番組。

「Nizi Project Season 2」の内容を凝縮して魅力をお伝えします。

番組最大の魅力は、あのJ.Y. Parkが直接ヒロミ・森アナと一緒にパフォーマンス実況すること!

他のどこでも見られない、J.Y. Parkの生のリアクションをお届けします。

またデビューメンバー決定後どんなボーイズグループにしたいのか?など、J.Y. Parkが想いや展望を語ります。













【日本テレビ系情報番組『DayDay.』】

■DayDay.×Nizi Project Season 2

10月11日(水)、後半戦となる「Nizi Project Season 2」韓国合宿編の最速放送決定!!

更に、10月4日(水)・5日(木)・9日(月)・10日(火)の4日間に渡り、“ニジプロ2「韓国合宿編」スタート直前SP” と題した韓国合宿進出者12名の軌跡を辿る怒涛の特集展開も決定!!





【「Nizi Project」とは】

ソニーミュージックとJYPによる日韓合同オーディション・プロジェクト。

本プロジェクトでは、グローバル・オーディションの開催をはじめ、メンバーのキャスティングからトレーニング/企画/制作/マネジメントまで、全てをJYPとソニーミュージックが共同で行います。

「Nizi Project Season 1」では、「NHK紅白歌合戦」3年連続出場、「日本レコード大賞」3年連続受賞、“女性アーティスト史上最速”となる東京ドーム・京セラドームの2大ドーム公演を実現し、名実共に国民的ガールズグループとなったNiziUを輩出。

その実績を活かし、今回の「Nizi Project Season 2」では、グローバル・ボーイズグループの創出を目指し、2022年3月中旬から5月初旬にかけて、日本国内8都市、ロサンゼルス、ニューヨーク、韓国はソウルを含め全11カ所で地域オーディションを開催、1万人を超える応募者が参加しました。





【 “Nizi Project” のこれまでの歩み】

■2019年2月:プロジェクト始動

■2019年7月~8月:日本国内8都市、ハワイ、ロサンゼルスを含め全10カ所で「Nizi Project Global Audition」開催

■2019年9月:日本合宿を4泊5日の日程で実施、「ダンス評価」「ボーカル評価」「スター性評価」「SHOWCASE (グループ・パフォーマンス)」を行ない、14名を選抜(うち1名辞退)

■2019年12月~2020年6月:韓国合宿を実施、「個人ミッション」「グループ・ミッション」「チームバトル・ミッション」「ファイナルステージ」計4回のミッションを経て、9人組ガールズグループ “NiziU” が誕生

■2021年7月:「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」始動

■2022年3月~5月:日本国内8都市、ロサンゼルス、ニューヨーク、韓国はソウルを含め全11カ所で「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」地域オーディション開催





※【 “JYP 2.0” とは】

韓流ムーブメントを牽引している韓国を代表する総合エンターテインメント会社 JYPのCCO J.Y. Park (パク・ジニョン)氏が描く企業ビジョンで、「COMPANY IN COMPANY」「GLOBALIZATION BY LOCALIZATION」「JYP MUSIC FACTORY」「CREATIVITY FROM HAPPINESS」という4つのテーマで構成。

その4つのテーマの一つ「GLOBALIZATION BY LOCALIZATION」は、K-POPの過去と現在、そして、「現地化(ローカリゼーション)による国際化(グローバリゼーション)」という未来像を定義。

JYPが描くK-POPのビジョンについてJ.Y. Park氏は、「第1段階は、韓国のコンテンツを海外に輸出すること。第2段階は、海外の人材を発掘し、韓国のアーティストと組み合わせることで、その初の事例がタイ出身のアメリカ人である2PMのニックンだった。これから目指す第3段階は、海外で人材を育成し、プロデュースして輩出すること」と語った。

[ “JYP 2.0” 参考動画] https://youtu.be/08257W8sdNs





【J.Y. Park プロフィール】

“AMBASSADOR OF K-POP” - The New York Times



1. 株式会社JYP Entertainment 設立者

■株式会社JYPエンターテインメントは、K-POPを代表する企業でコスダック時価総額4兆ウォン突破

■2018年イギリス経済紙「フィナンシャル・タイムズ」選定、「アジア太平洋地域の急成長企業」の中で唯一韓国エンターテインメントとして177位となる

■Rain, Wonder Girlsを誕生させ、現在2PM, DAY6, TWICE, Stray Kids, ITZY, NiziU, Xdinary Heroes, NMIXXなどのアーティストが所属



2. No.1 作詞/作曲/プロデューサー

■作詞/作曲/プロデューシング(制作)した65曲が韓中日の主要音楽チャートの1位を獲得

■2010年「ソウル文化芸術大賞大衆音楽プロデューサー部門大賞」受賞

■2011年「大韓民国大衆文化芸術賞大統領表彰」受賞

■2015 Mnet Asian Music Awardsで「ベスト・プロデューサー賞」を受賞

■Will Smith, Maseなど、アメリカのメジャーアーティストと作業した初の韓国ミュージシャン



3. No.1 アーティスト

■自ら作詞/作曲し、ヒットしたデビュー曲「Don't leave me」で1994年にデビュー

■2015 Mnet Asian Music Awardsで「男性歌手賞」を受賞







