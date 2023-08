[株式会社カプコン]





8月10日はスヌーピーの誕生日!

アプリ『スヌーピードロップス』にて、バースデーイベントやキャンペーンを開催します。

今年もみんなでお祝いしてあげてね♪

無料の壁紙プレゼントもチェック!



■バースデーイベントを開催中

開催期間:2023年7月31日(月)~8月11日(金)13:00



ケーキになったスヌーピーがかわいい!

イベントを進めると、特別なパートナーがGETできるよ♪

イベントではスヌーピーのきょうだいのバースデーイラストも登場。







■バースデー壁紙プレゼント

配布期間:2023年7月31日(月)~8月13日(日)13:00

かわいいバースデー壁紙が無料でもらえるよ。

アプリのお知らせページからゲットしてね♪







■バースデーログインキャンペーン

【ログインボーナス開催期間】

8月5日、8月6日、8月7日、8月8日



さらに!8月9日と8月10日の20時~22時には「スペシャルタイム」を開催。

イベントのステージになんとスペシャルドロップが降ってくるよ!

このチャンスにどんどん進めちゃおう!





■夏のBIGプレゼントキャンペーンも開催中

毎週抽選で欲しいスヌーピーグッズが当たる豪華なキャンペーンに参加しよう。

アプリのお知らせページから簡単に応募できるよ!



▼キャンペーン詳細はこちら

https://mobile.capcom.com/sd/cp_summer_presents_2023.html?utm_source=pub



この機会に『スヌーピードロップス』を遊んでみてくださいね♪



■スヌーピードロップスとは

スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを3つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア!

連続してドロップが消えると気分爽快♪



■ダウンロード

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313



■公式SNS

Twitter https://twitter.com/snoopy_drops

LINE http://line.me/ti/p/@ngt4651f



■アプリ情報ジャンル・プレイ料金:パズルゲーム

基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

iOS 12.0以上の iPhone、 iPad、 およびiPod touchに対応。

Android OS 5.0以上のスマートフォン、 タブレットに対応。

iOS 16.3以上、Android OS 13.0以上はサポート対象外。



(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/03-18:46)