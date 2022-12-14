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Tokyo-London Financial Seminar 2023の開催について

［東京都］

このたびロンドンにて、東京都とシティ・オブ・ロンドン・コーポレーションの共催により、東京進出に関心を持つ金融関係者等を対象に「Tokyo-London Financial Seminar 2023」を開催することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。


１　日時
　　令和５年２月２日（木曜日）午前９時30分 から 午前11時00分頃まで（現地時間・予定）
　　※　日本時間では、同日午後６時30分から午後８時00分頃まで

２　対象者
　　国内外の資産運用業者、フィンテック関連企業、金融機関等

３　開催方法
　　会場開催及びオンライン配信のハイブリッド形式（日英同時通訳あり）
　　会　　　場：Mansion House（Walbrook, London EC4N 8BH）
　　　　　　　　なお、会場聴講は招待制となります。
　　オンライン：Zoomによるウェビナー

４　申込方法
　　オンライン聴講をご希望の方は、以下の期間内に、HPからお申し込みください。
　　申込期間：令和４年12月21日（水曜日）午前10時00分から令和５年１月31日（火曜日）午後11時59分まで
　　（いずれも現地時間）
　　※　日本時間では、
　　　　令和４年12月21日（水曜日）午後７時00分から令和５年２月１日（水曜日）午前８時59分まで
　　申込サイト：https://financialsemi.metro.tokyo.lg.jp/
　　※　参加費無料。ただし、オンライン環境の準備及び通信にかかる費用は、参加される方の負担になります。

５　プログラム
　　■ Tokyo-London Financial Seminar 2023 プログラム（予定）


　※　上記の内容は現時点での予定であり、今後変更になることがあります。

【参考】
本セミナーは、東京都とシティ・オブ・ロンドンが平成29年12月に締結した、「東京都とシティ・オブ・ロンドン・コーポレーションの交流・協力に関わる合意書」(※)に基づく取組です。
※　「国際金融都市・東京」構想2.0において取組の１つとして掲げている、ロンドンの金融機能の中枢を占めるシティ・オブ・ロンドンと都の間で、金融分野のイベント、金融教育プログラム、グリーンファイナンス等の連携を内容とした合意書。
（本文：https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/pgs/2021/03/images/MOU.pdf


ーーーーーーーーーーー以下英訳ーーーーーーーーーーー

　　　　　　　　Announcing the Tokyo-London Financial Seminar 2023


We are pleased to announce that “Tokyo-London Financial Seminar 2023” will be held in London, organised jointly by the Tokyo Metropolitan Government (TMG) and the City of London Corporation. The seminar aims to highlight asset management and FinTech opportunities in Tokyo and attract relevant companies into the Tokyo market. Please see below for details.


1　Date and time
　　Thursday, 2 February 2023, from 9:30am to 11:00am (GMT/planned)
　　*For Japan, from 6:30pm to 8:00pm on the same day

２　Target audience
　　Japanese and foreign asset managers, FinTech-related companies, financial institutions, etc.

３　Viewing method
　　Hybrid format consisting of an in-person venue and online distribution
　　 (Japanese/English interpretation will be available)
　　In-person Venue: Mansion House (Walbrook, London EC4N 8BH)
　　　　　　　　　　　　*Attendance at the venue is by invitation only.
　　Online: Zoom webinar

４　Application method
　　If you would like to attend online, please apply via the following website within the following
　　period.
　　Application period:
　　From Wednesday, 21 December 2022 at 10:00am to Tuesday, 31 January 2023 at 11:59pm (GMT)
　　　*Japan time:
　　　 From Wednesday, 21 December 2022 at 7:00pm to Wednesday, 1 February 2023 at 8:59am.
　　Application site: https://financialsemi.metro.tokyo.lg.jp/en/
　　*Attendance is free. However, the cost of preparing an online environment and communication fees
　　　will be borne by participants.

５　Programme
　　■ Tokyo-London Financial Seminar 2023 programme (planned)

*Please note that the contents of this document are currently tentative and subject to change
in the future.

６　Note
　　Since the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between TMG and the City of London
　　on cooperation in the financial sector in December of 2017, we have been jointly organising events,
　 conducting financial education programmes and exchanging personnel.
Please click the link below to learn more about MoU.
(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/pgs/2021/03/images/05-1_Memorandum_of_Understanding_Between_The_City_of_London_Corporation_and_Tokyo_Metropolitan_Government.pdf)

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/14-15:46）

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