TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」EDテーマにReoNaの新曲「R.I.P.」決定!



10月6日(金)25:23より放送開始のTVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」のエンディングテーマに、ReoNaの8枚目となるシングル「R.I.P.」(読み:アールアイピー)が決定した。



本日公開されたTVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」PVではアニメ放送に先駆け、楽曲を聴くことができる。





https://youtu.be/rLEIlBtFYN0





◆ReoNaコメント

『この度、TVアニメ アークナイツ シーズン02『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』エンディングテーマ「R.I.P.」を、私 ReoNa が担当させていただきます。

前作、第1期『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』から引き続き、アークナイツの世界に寄り添わせていただけること、心から光栄に思います。





「R.I.P.」

吹雪のように目の前を暗く曇らせる、肌を叩きつけるような絶望。

それでも尚、足を進める正邪の行進。

いつか春が訪れると願って。

凍てついた氷も、溶かせる日が来るまで。

この世界に蔓延る理不尽、壊れていくもの、奪われていくものへ募る“怒り”にも寄り添うお歌でありますように。





作品と共に、お歌も、楽しんでいただけますように。』

ReoNaのニューシングル「R.I.P.」は11月15日(水)にCDリリースされる。





■8thシングル「R.I.P.」リリース情報

ReoNa

8th Single

「R.I.P.」

(TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」EDテーマ)

2023.11.15(水) CD発売





https://reona.lnk.to/R.I.P._pkg





<発売形態>



●初回生産限定盤(CD+DVD)VVCL 2350-51 ¥1,800+税(税込 ¥1,980)

☆「R.I.P.」Music Video等収録DVD同梱

☆撮り下ろしフォトブック同梱

☆トールケースサイズ三方背スリーブケース仕様







●通常盤(CD)VVCL 2352 ¥1,200+税(税込 ¥1,320)





●期間生産限定盤(CD+DVD)VVCL 2353-54 ¥1,600+税(税込 ¥1,760)

☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】描きおろしイラスト使用ミニポスター

☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】描きおろしイラスト使用三方背ケース付

☆TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】ノンクレジットエンディング映像収録DVD同梱



■CD店舗購入特典情報

☆オリジナル特典:ReoNa絵柄オリジナルポストカード





・「ポストカード」のReoNa絵柄は各法人別絵柄となります。

・全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

・CD1枚購入につき1つ、購入特典をお渡しいたします。

・対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。





<対象商品>

2023年11月15日(水)発売 ReoNa 「R.I.P.」





初回生産限定盤[CD+DVD] VVCL-2350~2351 税込¥1,980

初回仕様限定盤[CD] VVCL-2352 税込¥1,320

期間生産限定盤[CD+DVD] VVCL-2353~2354 税込¥1,760





<対象店舗>

■Sony Music Shop

■ANIPLEX+

■全国アニメイト(通販含む)

■ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

■WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)

■HMV(一部店舗除く) / HMVオンライン

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)およびTSUTAYAオンラインショッピング

■とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)

■ソフマップ・アニメガ(一部店舗を除く)

■玉光堂/バンダレコード/ライオン堂/イケヤミュージック

■楽天ブックス

■セブンネットショッピング

■「ふあんくらぶ」会員





■ReoNa応援店

※対象店舗は追ってお知らせいたします。





■Amazon.co.jp:メガジャケ

※Amazonではオリジナルポストカードの運用はございませんのでご了承ください。





■LIVE Blu-ray & DVDリリース情報







<タイトル>

『ReoNa ONE-MAN Concert 2023「ピルグリム」at日本武道館 ~3.6 day 逃げて逢おうね~』





https://youtu.be/gDyZMkcJ1x8





<発売形態>

〇Blu-ray

・初回生産限定盤(BD+CD)VVXL-161~2 ¥8,000+税

・通常盤(BDのみ)VVXL-163 ¥5,000+税





〇DVD

・初回生産限定盤(DVD+CD)VVBL-197~8 ¥8,000+税

・通常盤(DVDのみ)VVBL-199 ¥5,000+税





<収録内容(Blu-ray/DVD共通)>

01. ピルグリム

02. 怪物の詩

03. forget-me-not

04. SWEET HURT

05. ANIMA

06. 生命線

07. Alive

08. ないない

09. シャル・ウィ・ダンス?

10. トウシンダイ

11. 虹の彼方に

12. Lost

13. Someday

14. HUMAN

15. VITA

16. Till the End

17. Rea(s)oN





〇特典 ※初回生産限定盤のみ収録

・ドキュメント映像:Documentary of ReoNa「The pilgrim」

・撮り下ろしフォトブックレット

・LIVE CD





<収録内容(LIVE CD)>

01. ピルグリム

02. 怪物の詩

03. forget-me-not

04. SWEET HURT

05. ANIMA

06. 生命線

07. Alive

08. ないない

09. Someday

10. HUMAN

11. VITA

12. Till the End

13. Rea(s)oN





〇特典 ※初回生産限定盤のみ収録

・ドキュメント映像(日本武道館のステージに立つまでの軌跡を追ったドキュメント映像)

・LIVE CD(日本武道館公演当日のライブ音源を収録)

・撮り下ろしフォトブック





https://reona.lnk.to/ReoNaONEMANConcert2023





■ReoNa Acoustic Live Tour “ふあんぷらぐど2023” 開催決定!

10月20日(金)からはファンクラブ会員限定となるアコースティックライブツアー「ReoNa Acoustic Live Tour “ふあんぷらぐど2023”」の開催決定!

さらに追加公演開催が決定&チケット抽選受付もスタート!





★2023年10月20日(金) 愛知県 三井住友海上しらかわホール【チケットSOLD OUT】

★2023年10月27日(金) 東京都 品川インターシティホール【チケットSOLD OUT】

★2023年11月2日(木) 福岡県 DRUM LOGOS【チケットSOLD OUT】

★2023年11月10日(金) 大阪府 なんばHatch【チケットSOLD OUT】





<追加公演>

★2024/1/19(金) KT Zepp Yokohama(18:00 OPEN/19:00 SART)

問い合わせ:ホットスタッフ・プロモーション https://www.red-hot.ne.jp/





全席指定 ¥7,800(税込) ※一部、ドリンク代別





受付期間:9/13(水)20:00~9/24(日)23:59

https://reonafc.com/FuANPLUGGED2023_ticket3/





■ReoNa プロフィール

絶望系アニソンシンガー。

陰のある少女らしいルックスながら、繊細で深い、少年の様な歌を歌うシンガー。

テレビアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」にて劇中歌アーティスト・神崎エルザの歌唱を担当し、“神崎エルザ starring ReoNa”として2018年7月にミニアルバム「ELZA」をリリース。2018年8月にReoNa名義でテレビアニメ「ハッピーシュガーライフ」のエンディングテーマを表題曲とした1stシングル「SWEET HURT」をリリースしてソロデビューした。

2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館 ~3.6 day 逃げて逢おうね~」を開催。チケットは即日完売。

武道館公演の2日後には2nd フルアルバム「HUMAN」をリリース。

アルバム「HUMAN」をひっさげた全国7都市を巡るコンサートツアー「ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2023 “HUMAN”」を開催中。

2023年5月15日からNHK「みんなのうた」4-5月にかけて放送中の「地球が一枚の板だったら」が配信開始。

2023年8月29日にメジャーデビュー5周年を迎え、翌8月30日に日本武道館でのライブをパッケージ化した『ReoNa ONE-MAN Concert 2023「ピルグリム」at日本武道館 ~3.6 day 逃げて逢おうね~』をリリース。11月15日(水)に8thシングル「R.I.P」(TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」EDテーマ)をリリースする。





https://www.reona-reona.com/





https://www.reona-reona.com/5th/





https://ReoNa.lnk.to/artistpage





■TVアニメ「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」概要



(C) 2017 HYPERGRYPH. All rights reserved.





アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】

▶ 作品名読み:「アークナイツ ペリッシュ イン フロスト」





▼放送

テレビ東京 2023年10月6日(金)25:23~

テレビ大阪 2023年10月6日(金)26:10~

BS11 2023年10月8日(日)23:30~

アニマックス 2023年11月4日(土)22:30~

※放送日時は変更になる場合がございます。





▼配信(本PV内では一部PFの掲載を省略することがあります。)

※掲載時、改行の代わりに「/」や「・」で区切っていただいて構いません

下記の配信サイトにて、2023年10月7日(土)10:00以降、順次配信開始

ABEMA

dアニメストア

dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストア for Prime Video

U-NEXT

アニメ放題

DMM TV

Amazon Prime Video

Lemino

auスマートパスプレミアム

J:COMオンデマンド

TELASA

milplus

Hulu

FODプレミアム

FODチャンネル for Prime Video

Google Play

YouTube

HAPPY!動画

ニコニコチャンネル

バンダイチャンネル

ビデオマーケット

music.jp

ふらっと動画





▼スタッフ

原作:Hypergryph / Studio Montagne

キャラクター原案:唯@W

監督:渡邉 祐記

副監督:西川 将貴

シリーズ構成:Yostar Pictures

アニメキャラクターデザイン:高藤 彩

プロップデザイン:若山 温

美術監督:大西 穣(ビック・スタジオ)

美術設定:坂本 竜(ビック・スタジオ)

色彩設計:後藤 恵子

撮影監督:棚田 耕平

編集:重村 建吾

アニメーションプロデューサー:畑 岳央

音響監督:渡邉 祐記

音楽:林 ゆうき

音楽制作:レジェンドア/ 懐刀

制作:Yostar Pictures

製作:Hypergryph Studio Montagne/ Yostar/ Yostar Pictures





▼キャスト

ドクター:甲斐田 ゆき

アーミヤ:黒沢 ともよ

フロストノヴァ:高垣 彩陽

チェン:石上 静香

その他





https://arknights-anime.jp/





@ArknightsStaff





#アークナイツ #冬隠帰路





https://www.youtube.com/@ArknightsStaff_JP



