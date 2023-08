[株式会社カプコン]

世界的な対戦格闘ゲームの祭典「EVO Championship Series 2023」の優勝者は、AngryBird選手!



「CAPCOM Pro Tour 2023」公式サイト



https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/





「EVO Championship Series 2023」の優勝は、AngryBird選手!









日本時間8月5日(土)~7日(月)に実施された、

世界的な対戦格闘ゲームの祭典である「EVO Championship Series 2023」。『ストリートファイター6』部門、参加者7,000名以上の過去最大規模の激闘を見事優勝したのは、AngryBird選手!



グランドファイナルの対戦相手は、CAPCOM CUP IXの優勝選手でもあるMenaRD選手。両者一歩も譲らない試合展開を見せて、フルバトルフルラウンドまでもつれこんだ末にMenaRD選手が3バトルを先取しグランドファイナルをリセット。しかしそこからAngryBird選手のケンがMenaRD選手のルークとブランカの猛攻を凌ぎ切り、見事参加者7,000名以上の過去最大規模の激闘を制した!



▼本大会を日本語でリアルタイムに実況をお届けした「日本語実況LIVE配信」のアーカイブはこちら

■Day1 「プール予選」

YouTube:https://youtube.com/live/ffRQaE0jVeg

Twitch:https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



■Day2 「プール予選~Top24→6」

YouTube:https://youtube.com/live/CrFgU1aHnac

Twitch:https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



■Day3 「Top6」

YouTube:https://youtube.com/live/AZDMuz9x2-k

Twitch:https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp





CAPCOM CUP Xの出場をかけたオフラインプレミアのエントリーが日本時間8月9日(水)開始!











CAPCOM CUP Xの出場をかけたオフラインプレミアのエントリーが日本時間8月9日(水)に開始いたします! エントリー上限はいずれも1,024名となっておりますので、出場を希望される方はお早めのエントリーお待ちしております!



CAPCOM Pro Tour 2023 オフラインプレミア シンガポール

開催日程:10月20-22日(金-日)

開催場所:シンガポール/GAMESCOM ASIA(Suntec Convention & Exhibition Centre)

エントリー上限:1,024名



▽エントリーはこちら

https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/schedule/



CAPCOM Pro Tour 2023 オフラインプレミア フランス

開催日程:11月3-5日(金-日)

開催場所:フランス/PARIS GAMES WEEK(Porte de Versailles)

エントリー上限:1,024名



▽エントリーはこちら

https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/schedule/



「CAPCOM Pro Tour 2023」とは









『ストリートファイター6』にて世界最強を決めるカプコン公式世界大会「CAPCOM CUP X」。その出場権をかけ、世界中のプレイヤーが「CAPCOM Pro Tour 2023」で熱戦を繰り広げます。



賞金額は史上最高! 「CAPCOM CUP X」優勝賞金100万ドル、賞金総額200万ドル以上!



「CAPCOM Pro Tour 2023」は初心者でもエントリーが可能です。『ストリートファイター6』で新たに追加される操作タイプ「モダンタイプ」でも参加可能になります!皆さまの参加お待ちしております!



「CAPCOM Pro Tour 2023」オンラインプレミア 日本大会 エントリーはこちら

https://www.start.gg/tournament/capcom-pro-tour-2023-japan/details



大会の模様はYouTube/Twitchの「CAPCOM Fighters」でオンラインライブ配信を行います。



■「CAPCOM Pro Tour 2023」公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/



■CAPCOM Fighters 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFighters/



■CAPCOM Fighters 公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/capcomfighters



「CAPCOM Pro Tour 2023 ワールドウォリアー」とは









好評発売中の『ストリートファイター6』にて、世界中のプレイヤーが年間チャンピオンを目指し各地域で激戦を繰り広げる「CAPCOM Pro Tour 2023」。



地域ごとに実施される「オンラインプレミア」「オフラインプレミア」と並び、昨シーズンより新たに追加された大会「ワールドウォリアー」は、数か月にわたって各地域のトーナメントオーガナイザ-によって全世界26地域で複数回開催されます。



本大会は順位に応じてポイントが獲得できる通常大会と、ポイント上位選手8名による決勝大会で構成されます。そして見事、地域決勝大会で優勝を収めた選手は「CAPCOM CUP X」への出場権を獲得します。



昨シーズンに引き続き、「CAPCOM Pro Tour 2023 ワールドウォリアー 日本大会」は株式会社NTTe-Sportsがトーナメントオーガナイザーとなって開催されます。

激戦が予想される日本大会の実施スケジュールと各大会エントリーURLは以下の通りです。



■第1回大会:2023年8月19日(土)13:00~

https://www.start.gg/jww2023-1



■第2回大会:2023年9月2日(土)13:00~

https://www.start.gg/jww2023-2



■第3回大会:2023年9月16日(土)13:00~

https://www.start.gg/jww2023-3



■第4回大会:2023年10月14日(土)13:00~

https://www.start.gg/jww2023-4



■第5回大会:2023年10月28日(土)13:00~

https://www.start.gg/jww2023-5



■決勝大会:2023年:11月18日(土)13:00~



第1回大会は既にエントリー受付が開始しております。

皆さまの参加お待ちしております。



大会の詳細に関しましては、株式会社NTTe-Sports公式Twitterをご確認ください。

■NTTe-Sports 公式Twitter

https://twitter.com/NTTe_Sports



『CPT/SFLがもっと楽しくなる CAPCOM eSports BASE』本日更新!!









世界中のトッププレイヤー達が激突した

「CAPCOM Pro Tour 2023」オフラインプレミア 「EVO Championship Series 2023」にも出場したSFリーガーのふ~ど選手と立川選手が、多くのプレイヤーが抱える「ストリートファイター6」のお悩みを解決する「スト6お悩み相談室」が本日公開 !本日公開されたのは第1弾の7本。8月21日には第2弾 8月31日には第3弾が公開予定 ! ぜひCAPCOM eSports BASEからご覧ください !



▼CAPCOM eSports BASEはこちらから

https://sf.esports.capcom.com/base/

『ストリートファイター6』について









■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C(15才以上対象)

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中

■価格:

【スタンダードエディション】

■PS5/PS4 パッケージ 税込:8,789円、ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:7,990円

【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:10,490円

【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:12,490円

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



