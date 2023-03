[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループ株式会社(代表取締役グループ代表 熊谷正寿)は、2023年3月1日(水)、第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(愛称「GMOインターネットグループ債」)の発行について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。









なお、このお知らせは上記社債の発行について一般に公表するものであり、投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。



以上



【GMOインターネット株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容

■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業 ■暗号資産事業

資本金 50億円



