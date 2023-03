[GMOインターネットグループ]

~未回収リスク低減による安全な企業間取引を支援~



GMOインターネットグループにおいて、総合的な決済関連サービス及び金融関連サービスを展開するGMOペイメントゲートウェイ株式会社(東証プライム:証券コード 3769、代表取締役社長:相浦 一成 以下、GMO-PG)は、株式会社阿波銀行(代表取締役頭取:長岡 奨 以下、阿波銀行)と協業し、2023年3月1日(水)より、阿波銀行の取引先企業に対して「あわぎん売掛金保証サービス byGMO」を提供いたします。



「あわぎん売掛金保証サービス byGMO」は、BtoB取引における売り手企業に対して、売掛金の未回収が発生した場合にGMO-PGが保証履行金を支払うことで売掛金を保証するGMO-PGの「GMO BtoB売掛保証」をベースとした、阿波銀行の取引先企業向けに提供するサービスです(※)。



(※)「あわぎん売掛金保証サービス byGMO」のご利用には保証料がかかります。保証額はGMO-PGが所定の審査のうえ決定します。審査結果によりご利用いただけない場合がございます。











【背景と概要】



GMO-PGでは、BtoB事業者の業務効率化や成長施策などを多角的に支援することを目指し、企業間取引を資金面から支援する金融関連サービスを提供しています。さらに、より多くのBtoB事業者を支援するべく、金融機関が取引先企業に対して展開するファイナンスサービスの拡充支援も積極的に行っています。



この度GMO-PGは、阿波銀行と協業し、阿波銀行の取引先企業向けに「GMO BtoB売掛保証」をベースとした「あわぎん売掛金保証サービス byGMO」を提供いたします。これにより阿波銀行と取引のあるBtoB事業者は、売掛金の未回収リスク低減が可能となります。



阿波銀行は、地方創生や企業誘致において独創的な取り組みが注目される徳島県において、イノベーティブな事業への出資や既存企業とスタートアップとのオープンイノベーションを推し進めるなど、新しい取り組みを展開しています。



今後もGMO-PGは、金融機関・BtoB事業者向けのソリューションやFinTechサービスの提供を通し、地域ならびに社会のイノベーションを牽引してまいります。





【「GMO BtoB売掛保証」について】(URL: https://www.gmo-pg.com/service/urikake/ )



「GMO BtoB売掛保証」は、BtoB取引における売り手企業向けのサービスで、売掛金の未回収が発生した場合は、GMO-PGが保証履行金を支払うことで売掛金を保証します。



売り手企業は、前金交渉・督促業務といった与信管理業務の手間が削減できるほか、取引先の倒産や支払い遅延などによる未回収リスクが低減できるため、新規取引先の拡大も可能です。



なお、ご利用に際しては取引先(買い手側)の同意は不要ですが、保証額はGMO-PG所定の審査のうえ決定し、その金額に応じて保証料が発生します。





【GMOペイメントゲートウェイ株式会社について】



オンライン化・キャッシュレス化・DXなどを支援する決済を起点としたサービスを提供しています。年間決済処理金額は12兆円を超えており、オンライン総合決済サービスはEC事業者やNHK・国税庁等の公的機関など10万店舗以上の加盟店に導入されています。



決済業界のリーディングカンパニーとして、オンライン総合決済サービス、対面領域での決済サービス、後払い・BNPL(Buy Now Pay Later)、金融機関・事業会社へのBaaS支援、海外の先端FinTech企業への戦略的投融資など、決済・金融技術で社会イノベーションを牽引し、持続可能な社会の実現と社会の進歩発展に貢献してまいります。(2022年12月末現在、連結数値)



以上



【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOペイメントゲートウェイ株式会社

イノベーション・パートナーズ本部

イノベーション戦略部 企業間決済Gr

TEL:03-5784-3610

E-mail:ivp_b2b@gmo-pg.com



【GMOペイメントゲートウェイ株式会社】(URL: https://www.gmo-pg.com/ )

会社名 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 (東証プライム 証券コード:3769)

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 相浦 一成

事業内容 ■総合的な決済関連サービス及び金融関連サービス

資本金 133億23百万円



【GMOインターネットグループ株式会社】(URL: https://www.gmo.jp/ )

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容

■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業 ■暗号資産事業

資本金 50億円





Copyright (C) 2023 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-21:40)