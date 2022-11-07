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【バーバパパ】カラフルでかわいい！ランチグッズ＆マグカップが登場！

［ヴィレッジヴァンガード］

世界中で愛されているバーバパパ！！


大西賢製販株式会社より、【バーバパパ】のカラフルでかわいいランチグッズ＆マグカップが登場！
ヴィレッジヴァンガードオンラインにてお取り扱い開始いたしました。




▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/12643/?utm_source=press

世界中で愛されている『バーバパパ』。
そんなバーバパパのカラフルでかわいいデザインがされています。
このアイテムで楽しいランチタイムが過ごせるのではないでしょうか？



【バーバパパ】ランチボックスＡＭＵＳＥＭＥＮＴ　ＰＡＲＫ　1,650 円（税込）




お箸付きの５００ｎｌのランチボックスです。


【バーバパパ】シール３ＰランチＡＭＵＳＥＭＥＮＴ　ＰＡＲＫ　1,650 円（税込）



シール容器３コセットです。


【バーバパパ】スプーン&フォークセットＡＭＵＳＥＭＥＮＴ　ＰＡＲＫ　1,100 円（税込）



スプーンとフォークのセット箱です。


【バーバパパ】ランチクロスＡＭＵＳＥＭＥＮＴ　ＰＡＲＫ　770 円（税込）



５００ml程度のランチボックスが包めるランチクロスです。


【バーバパパ】フードポットＡＭＵＳＥＭＥＮＴ　ＰＡＲＫ　3,300 円（税込）




保温保冷効果のあるステンレスフードポットです。


【バーバパパ】ステンレスタンブラー(ＹＥ×ＯＲ/ＰＫ×ＩＶ)　各2,420 円（税込）





保温保冷効果のあるステンレスタンブラーです。


【バーバパパ】マグカップ(ピンク/イエロー/オレンジ/パープル)　各1,760 円（税込）




スッタッキング可能な陶器マグです。


【バーバパパ】耐熱ガラスマグ(ピンク/グレイ)　各2,200 円（税込）





耐熱性ガラスを使用したグラスマグです。


▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/12643/?utm_source=press


▼商品情報
・【バーバパパ】ランチボックスＡＭＵＳＥＭＥＮＴ　ＰＡＲＫ　
【価格】1,650 円（税込）
【サイズ】168×96×H54mm(500ml)
【材質】本体・仕切り・シールフタ：PP／フタ：AS／箸：メタクリル樹脂
【発送予定日】11月下旬～12月上旬発送予定

・【バーバパパ】シール３ＰランチＡＭＵＳＥＭＥＮＴ　ＰＡＲＫ
【価格】1,650 円（税込）
【サイズ】Ｌ：119×119×H55mm(530ml)／Ｍ：104×104×H50mm(360ml)／Ｓ：88×88×H44mm(230ml)
【材質】本体：PP／フタ：PE
【発送予定日】11月下旬～12月上旬発送予定

・【バーバパパ】スプーン&フォークセットＡＭＵＳＥＭＥＮＴ　ＰＡＲＫ
【価格】1,100 円（税込）
【サイズ】スプーン＆フォーク：153mm／ケース：168×41×H26mm
【材質】本体：ケースフタ・スプーン・フォーク：AS／ケース本体：ABS
【発送予定日】11月下旬～12月上旬発送予定

・【バーバパパ】ランチクロスＡＭＵＳＥＭＥＮＴ　ＰＡＲＫ
【価格】770 円（税込）
【サイズ】約430×430mm
【材質】綿100％
【発送予定日】11月下旬～12月上旬発送予定

・【バーバパパ】フードポットＡＭＵＳＥＭＥＮＴ　ＰＡＲＫ
【価格】3,300 円（税込）
【サイズ】Φ80×H119mm(320ml)
【材質】本体：ステンレス鋼/フタ・飲み口：PP/パッキン：シリコーンゴム
【発送予定日】11月下旬～12月上旬発送予定

【バーバパパ】ステンレスタンブラー(ＹＥ×ＯＲ/ＰＫ×ＩＶ)　
【価格】各2,420 円（税込）
【サイズ】Φ80×113×H73mm（310ml）
【材質】ステンレス鋼
【発送予定日】11月下旬～12月上旬発送予定

・【バーバパパ】マグカップ(ピンク/イエロー/オレンジ/パープル)　
【価格】各1,760 円（税込）
【サイズ】Φ85×112×H63mm (約250ml)
【材質】酸化磁器
【発送予定日】11月下旬～12月上旬発送予定

・【バーバパパ】耐熱ガラスマグ(ピンク/グレイ)
【価格】各2,200 円（税込）
【サイズ】Φ80×113×H73mm（310ml）
【材質】ほうけい酸ガラス
【発送予定日】11月下旬～12月上旬発送予定


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ヴィレッジヴァンガードオンライン
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