TBSで毎週月曜日の夜に生放送している『CDTVライブ!ライブ!』。一昨年、昨年に引き続き、3回目となる「番組」×「アーティスト」×「観客」が一体となるスペシャルライブステージ「CDTVライブ!ライブ!フェスティバル2023」が本日、東京ガーデンシアターにて開催され(イベントは、9/16~9/18 3days開催)、=LOVEが初出演を果たした。





本日9/16(土)はイベント初日となり、=LOVEの姉妹グループ≠ME、AKB48の3組が出演。=LOVEは≠MEに続き、2番手で出演し、=LOVEの代表曲となる「あの子コンプレックス」「青春"サブリミナル"」「=LOVE」の他、9/4(月)にTBS『CDTVライブ!ライブ!』生放送に初出演した際に披露した最新曲「ナツマトぺ」(7月発売。「オリコン 週間シングルランキング」「Billboard JAPAN Top Singles Sales」ともに、自己最高初週売上を記録し1位を獲得。「あの子コンプレックス」「Be Selfish」「この空がトリガー」に続きレコード協会のプラチナディスク(25万枚セールス以上)に4作品連続で認定)や「夏祭り恋慕う」「この空がトリガー」など、サマーチューンも含め計11曲を立て続けに披露し、ペンライトで埋め尽くされた最上階まで大いに盛り上がった。





イベント終盤では、この日出演した3グループによるスぺシャルコラボレーションライブも披露された。各グループの選抜メンバー(AKB48「柏木由紀」「倉野尾成美」「村山彩希」、=LOVE「佐々木舞香」「野口衣織」「諸橋沙夏」、≠ME「蟹沢萌子」「櫻井もも」「冨田菜々風」が=LOVE「ズルいよ ズルいね」のアコースティックアレンジver.をエモーショナルに歌い上げ、3グループ全メンバー勢ぞろいでAKB48「恋するフォーチュンクッキー」にて圧巻のパフォーマンスを披露するなど、この日限りのスペシャルコラボで、大盛況のままイベント初日は幕を閉じた。





=LOVEは先日、通算15枚目となるニューシングルが11/29(水)に発売されることも発表されており、オンラインサイン会、オンラインお話し会の開催も決定しているので、ぜひ併せて詳細をチェックしてほしい。

10/18(水)、19(木)には、2日間にわたり、デビュー6周年を記念した「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」が、グループ初となる「さいたまスーパーアリーナ」で開催される。過去最大規模となる、記念すべきコンサートを控え、全力で2023年も駆け抜ける=LOVEに今後も大注目してほしい。





★9/16(土) CDTVライブ!ライブ!フェスティバル2023 @東京ガーデンシアター



<SETLIST>

1. あの子コンプレックス

2. 手遅れcaution

3. いらない ツインテール

4. Oh!Darling

5. ヒロインズ

6. Want you!Want you!

7. 夏祭り恋慕う

8. ナツマトぺ

9. この空がトリガー

10. 青春"サブリミナル"

MC

11. =LOVE



★本日 9月16日(土)のLIVEの模様は、TBSチケットにて9月23日(土)18:00まで配信チケット販売中

https://tickets.tbs.co.jp/asp/evt/evtdtl.aspx?sid=&ecd=TBS10067&dmf=1

※視聴期間は9月23日(土)21:00まで



★新曲「ナツマトぺ」Music Video

https://youtu.be/Y1Bboo5KXL4





作詞:指原莉乃

作曲・編曲:庄司夏葵

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

Director:ZUMI

Choreographer:shoji(s**t kingz)





★新曲「ナツマトぺ」好評配信中

https://equallove.lnk.to/Natsumatope





◎11/29(水)発売 =LOVE 15thシングル

【=LOVE 15thシングル「タイトル未定」商品概要】

■Type A

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type A生写真10種のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価 格:1,650円(税込)





■Type B

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type B生写真10種のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価 格:1,650円(税込)





■Type C

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type C生写真10種のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価 格:1,650円(税込)





■Type D

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type D生写真10種のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価 格:2,200円(税込)





■Type E(通常盤)

仕 様:CD

価 格:1,100円(税込)





商品タイトル、CD及びDVDの収録内容、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせ致します。





◎=LOVE 15thシングル発売記念 オンラインサイン会開催!!

2023年11月29日(水)発売、=LOVE 15thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンラインサイン会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンラインサイン会の開催が決定!!この=LOVE 15thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンラインサイン会参加権利付通常盤の抽選購入申込を、抽選購入専門サイト「forTUNE music(https://fortunemusic.jp/)」にてスタート!





★オンラインサイン会開催日時

【日程・時間】

2023年11月1日(水)

2023年11月6日(月)

2023年11月10日(金)

2023年11月11日(土)





★詳細はHPをチェック

https://equal-love.jp/





◎=LOVE 15thシングル発売記念 オンライン個別お話し会開催!!

2023年11月29日(水)発売、=LOVE 15thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別お話し会の開催が決定!!

この=LOVE 15thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤の抽選購入申込を、抽選購入専門サイト「forTUNE music(https://fortunemusic.jp/)」にてスタート!





★オンライン個別お話し会開催日時★

【日程】

2023年12月17日(日)

2023年12月24日(日)

2024年1月8日(月祝)

2024年1月20日(土)

20 24年1月21日(日)

2024年1月28日(日)

2024年2月10日(土)

2024年3月9日(土)

2024年3月16日(土)





【時間】 ※全日程共通

開場時間/9:45 開始時間/10:00 終了時間/20:00



★詳細はHPをチェック

https://equal-love.jp/





★=LOVEコンサート映像デジタル配信スタート!

これまでに発売された=LOVEの映像商品からコンサート映像がデジタル配信スタート!





▼主要配信サービス

https://equallove.lnk.to/LiveVideo



【配信タイトル一覧】

・1stコンサート「初めまして、=LOVEです。」@昭和女子大学人見記念講堂

・2周年コンサート「=LOVE デビュー2周年記念コンサート」@中野サンプラザホール

・WINTER TOUR「You all are“My ideal”」@TDCホール

・WINTER TOUR「You all are“My ideal”」@日本武道館

・全国ツアー「全部、内緒。」@横浜アリーナ

・4周年コンサート「=LOVE 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」@幕張メッセイベントホール





※「=LOVE 3rd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の配信はございません。

※カバー曲の配信はございません。





★2023年10月18日(水)・19日(木)

「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」さいたまスーパーアリーナにて開催!

公演名:=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT

日程:2023年10月18日(水)・19日(木)

会場:さいたまスーパーアリーナ





★プロフィール



指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」でメジャーデビュー。これまでに14作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」、14thシングル「ナツマトぺ」はオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2023年3月2日には、=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」』追加公演を日本武道館で開催。7月19日(水)に発売した14thシングル「ナツマトぺ」は、オリコン・週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を記録し見事1位を獲得。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。





オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A



