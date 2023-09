[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



“SUMMER SONIC 2023”大阪への出演を果たし、8月には新曲「アロー」(TVアニメ「ライザのアトリエ」エンディングテーマ)を発表。相反するエッセンスを内包した楽曲は国内外で評価が高まっているバンド・Awkmiu(オークミュー)。



自身初のEP盤「アロー」発売を記念し9月16日(土)に開催されたイベント「Awkmiu presents LIVE "Gift Shop"」はチケット即完売。ゲストに新バンド・Aooo(アウー)を迎え、大盛況で幕を閉じた。同イベントのMCで11月に開催する東京・大阪の2都市で開催するツアーが発表された。





Awkmiuとして初の東阪対バンツアー「Awkmiu presents LIVE TOUR “What’s in the box?”」のチケットが最速先行受付スタート! ゲストは後日解禁されるとのことなので、そちらも楽しみに待ちたい。



■公演概要



Awkmiu presents LIVE TOUR “What’s in the box?”



★11月12日(日)大阪・STAR BOX 16:30 OPEN/17:00 START

★11月16日(木)東京・Shibuya eggman 18:30 OPEN/19:00 START





(問) キョードー東京 0570-550-799





■チケット料金

全自由:¥4,000円(税込)+ドリンク代別

※枚数制限:お一人様4枚まで

※6才以上チケット必要。5才以下入場不可





■チケット先行

https://l-tike.com/awkmiu/

受付期間:9月16日(土) 20:00 ~ 2023年9月25日(月)23:59まで





<注意事項>

※公演内容、開場/開演時間は変更になる可能性がございますので、ご注意ください。

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※転売/譲渡禁止

※開催公演に関しては理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。予めご了承ください。

※公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。お客様の様子が写真・映像に映りこむ場合がございますので、あらかじめご了承ください。



■リリース情報

Awkmiu

EP「アロー」CD発売中

CDはこちら:https://awkmiu.lnk.to/0823ep

Streaming&Download:https://orcd.co/arrow-ep



〇通常盤(CD) ¥2,500(税込) VVCL-2330

〇期間生産限定盤(CD+BD) 3,200(税込) VVCL-2331~2332 ※アニメ描き下ろしスリーブ仕様





【収録情報】

<DISC1:CD> (通常盤/期間生産限定盤 共通)

M1. アロー (TVアニメ『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』エンディングテーマ)

M2. Mr.Crier

M3. そこから

M4. 1089

M5. dice





<DISC2:BD>(期間生産限定盤のみ)

01. アロー -Music Video-

02. TVアニメ『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』ノンクレジットエンディング



【店舗購入者特典】

※全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※商品1枚購入につき1つ購入特典をお渡しいたします。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※絵柄は後日公開となります。





〇全国アニメイト(通販含む):ましかくブロマイド(アニメ描き下ろし絵柄)

〇ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む):L判ブロマイド(アニメ描き下ろし絵柄)

○セブネットショッピング:オリジナル缶バッジ

〇Amazon.co.jp:メガジャケ

〇Awkmiu応援店特典:オリジナルロゴステッカー



▼Awkmiu「アロー」Music Video





■Awkmiuプロフィール

シキ(Vocal & Guitar)、Aki(Keyboard)、カヤケンコウ(Bass)、関根米哉(Drums)からなる4ピースバンド“Awkmiu(オークミュー)”。





メンバーそれぞれのカラーが重なり合って生まれるソリッドなサウンドと、日常を鋭利かつシネマティックに切り取るシキの歌詞世界で、"Solid Pops"の現在地を提示。新しさの中にもどこか根源的な懐かしさ感じさせ、少年と少女、危うさと巧妙さなど相反するエッセンスを内包した楽曲たちを掻き鳴らす。





バンド名は英語のAwkward(不器用な)とフランス語のmieux(より良い)を掛け合わせた造語で、「不器用ながらもより良い音楽を届けたい」という思いが込められている。





〇シキ(ボーカル&ギター)

東京都出身。B型。Awkmiuの作曲・作詞を手掛ける。幼少期から舞台などで活躍し、舞台音楽の影響を受ける。趣味は読書や美術鑑賞。自らアートワークやジャケットデザインを手掛ける。





〇Aki(キーボード)

ニューヨーク出身。O型。3歳の頃からピアノを弾き始める。ラフマニノフ、上原ひろみなどクラシックからジャズまで幅広い音楽から影響を受ける。





〇カヤケンコウ(ベース)

東京都出身。A型。高校の文化祭でベースを弾いたことがきっかけでバンド活動に没頭。つかみどころのないキャラクターはバンドの中でも弟的な存在。





〇関根米哉(ドラムス)

埼玉県出身。A型。Official髭男dismをはじめ、SOMETIME’s、ゆいにしお、伊藤美来などのサポートも務めるなど経験に裏打ちされた確かでチャレンジングなプレイがバンドを支える。





■Awkmiu SNSアカウント

Official Site:https://www.awkmiu.com/

YouTube:https://www.youtube.com/@Awkmiu

Instagram:https://www.instagram.com/awkmiu/

X(Twitter):https://twitter.com/Awkmiu

TikTok:https://www.tiktok.com/@awkmiu_band?lang=ja-JP



