GMOインターネットグループ株式会社(代表取締役グループ代表:熊谷 正寿 以下、GMOインターネットグループ)が提供する、高機能かつシンプルでわかりやすいホスティングサービス「ConoHa byGMO」は、2023年3月1日(水)より、「Minecraft」「ARK」「RUST」などの人気タイトルの12のゲームテンプレートが無料で使えるゲームユーザー向け新サービス『ConoHa for GAME』(URL:https://www.conoha.jp/game/)の提供を開始いたしました。









『ConoHa for GAME』は「Minecraft」、「ARK」、「RUST」などの人気タイトルにおいてマルチプレイをお楽しみいただくために必要なサーバーを、月額542円(税込み)(※1)からご利用が可能なサービスです。国内最多(※2)12のゲームテンプレートを無料提供しており、ゲームの設定変更やバージョンアップをサーバーの専門知識が無い方でも簡単に実行することができます。



また、通常価格に比べ最大17,500円もお得になる「長期割引パス」ご用意し、長くゲームをお楽しみいただく方に向け低価格でサービスを提供いたします。



(※1)「長期割引パス」の1GB・36ヶ月契約の場合

(※2)2023年3月自社調べ。国内ホスティング事業者の提供するゲームテンプレート数の調査結果。



また、『ConoHa for GAME』のリリースを記念して、すべてのお客様に「長期割引パス」を全プラン15%OFFの料金でお買い求めいただける「キャンペーン」を2023年3月1日(水)~2023年3月31日(金)の間実施いたします。







【『ConoHa for GAME』リリースキャンペーン概要】















【『ConoHa for GAME』について】(URL:https://www.conoha.jp/game/)





■特徴1.国内最多12のゲームテンプレート数

「Minecraft」、「ARK」、「RUST」といったマルチプレイが可能な話題タイトルのゲームテンプレートを国内最多の12テンプレート(2023年3月1日現在)無料でご提供いたします。今後もお客様のご要望やゲームのリリース状況に応じて、順次追加予定です。



・提供ゲームテンプレート

Minecraft 統合版 / Minecraft Java版 / Minecraft Forge / ARK / Rust / Assetto Corsa /

Counter-Strike: Global Offensive(CS:GO) / Factorio / Team Fortress 2 / Valheim / Terraria(テラリア) / 7 Days to Die



■特徴2.柔軟な料金設計

『ConoHa for GAME』のサーバー料金は、ご利用時間に応じて変動する従量課金型の『通常料金』と、1ヶ月以上ご利用いただく場合に料金がお得になる「長期割引パス」の2種類をご用意しております。



・『ConoHa for GAME』ご利用料金表(税込)







■特徴3.直感的な操作とわかりやすい画面のコントロールパネル

『ConoHa for GAME』のコントロールパネルはシンプルで使いやすいことが特徴です。従来のクラウド・ホスティングサービスで課題となっていた複雑な画面設計を改善し、より直感的な操作を可能にするべく、“ユーザーの使いやすさ”を軸に設計するHCD(Human Centered Design:人間中心設計)プロセスを導入。目的別に各ナビゲーション項目やインターフェイスを再構築し、視認性の向上と作業負荷の低減を図りました。







【「ConoHa byGMO」とは】





ブログやHP作成に最適な国内最速(※3)レンタルサーバー『ConoHa WING』をはじめ、よりサーバーを自由にカスタマイズ・構築することが可能な『ConoHa VPS』、Windows OSをご利用される方向けの『ConoHa for Windows』など、お客様のご利用目的に応じて最適なサービスをお選びいただけるホスティングサービスです。初期費用無料で「簡単」、「使いやすく」を徹底的に追及したサービスで、サーバーを初めてご利用いただく方から個人事業主、法人まで幅広くご利用いただいております。



(※3)2023年1月現在、自社調べ。日本国内シェア90%以上を占めたトップ10サービスにおいて、各サービス最下位プランのサーバー処理速度を、負荷テストツール「Apache Bench」「h2load」で5回計測した平均値を比較。国内シェアは、Webhosting.infoおよびDomainToolsをもとに算出。





【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOインターネットグループ株式会社

ドメイン・ホスティング事業本部 ConoHa事業部 原田

E-mail:info@conoha.jp





【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業 ■暗号資産事業

資本金 50億円



