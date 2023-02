[GMOインターネットグループ]

主要サービスでのセール開催に加え、伝説の機能「教えてロリポおじさん」が人工知能(AI)を搭載し2023年Ver.で期間限定復活



GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎 以下、GMOペパボ)は、2023年1月10日(火)に、創業20周年を迎えました。

これを記念して、本日2月28日(火)にGMOペパボ創業20周年特設サイト(URL:https://pepabo.com/20th/)を公開いたしました。特設サイトでは、創業からこれまでのGMOペパボを振り返るインフォグラフィックスやGMOペパボおよび連結会社のGMOクリエイターズネットワークのサービスのユーザーインタビューなどを掲載しています。

また、2005年に公開され話題となった伝説の機能「教えてロリポおじさん」が人工知能(AI)を搭載した「教えてAIロリポおじさん」として復活、特設サイトより期間限定(終了日未定)でご利用いただけます。

さらに、2023年3月3日(金)~5日(日)23時59分の3日間、「GMOペパボ20周年大感謝祭」と題し、GMOペパボが運営する主要8サービスにて、送料無料やポイントバックなどのセールを開催いたします。















【GMOペパボの20年間とこれから】



■クリエイターと歩んできたGMOペパボの20年間

GMOペパボは、2003年1月10日にレンタルサーバー「ロリポップ!」をはじめとした個人向けホスティング事業を事業目的とした有限会社paperboy&co.として福岡で創業いたしました。その後、EC支援事業、ハンドメイド事業など事業領域を拡大することで、さまざまなプロダクトを通じ、インターネットを使ったアウトプットへの支援を行なってまいりました。これまでに支援してきたクリエイターの総数は延べ778万人(※1)にのぼります。20年前はわずか13名だったパートナー(従業員)も475名(※2)となり、拠点も東京、福岡、鹿児島の3拠点と拡張、2019年2月にはフリーランス向け金融支援サービス「FREENANCE byGMO」を運営するGMOクリエイターズネットワークが連結企業としてジョインするなど企業としても成長を続けています。

昨今では、運営サービスへのWeb3関連技術の適用や新規事業の検討を目的として2022年3月に新設した「ペパボ3推進室」の開発によりオリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」において、NFTコンテンツでオリジナルグッズの作成・販売を国内オンデマンドプリントサービスでは初めて可能にする(※3)など、時代や流行にあわせたクリエイターのアウトプット活動への支援にもいち早く取り組んでいます。また、国内最大(※4)のハンドメイドマーケット「minne byGMOペパボ」ではリスキリングに注目し、ものづくりの領域におけるスキルシェアを促進するべく、ものづくりのビジネススクール『minneカレッジ byGMOペパボ』を創立(※5)し、ハンドメイドマーケットとして新たな領域への進出も行なっています。



(※1)主要サービスの累計ユーザー数(2022年12月末時点)

(※2)2022年12月末時点

(※3)【プレスリリース】国内オンデマンドプリントサービス初!オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」、NFTコンテンツでオリジナルグッズの作成・販売ができる機能を本日5/23(月)よりNFTコンテンツ制作者向けに提供開始

URL:https://pepabo.com/news/press/202205231300/

(※4)ハンドメイド作品の販売を主軸とするハンドメイドマーケット運営会社2社の作家・ブランド数と作品数に関するIR資料公表数値及びサイト公表数値を比較。2022年8月末時点、GMOペパボ調べ。

(※5)【プレスリリース】ハンドメイドマーケット「minne byGMOペパボ」、学んだことをすぐ活用でき、活動の幅を広げるものづくりのビジネススクール『minneカレッジ byGMOペパボ』を創立 ~リスキリング機会を創出し、ハンドメイド作家・ブランドの活動をスキルシェア領域へ拡大~

URL:https://pepabo.com/news/press/202212151300/





■新たなミッションと共に進むGMOペパボのこれから

GMOペパボでは「インターネットで可能性をつなげる、ひろげる」をミッションのもと、さまざまな事業やプロダクトを通じてクリエイターのインターネット上での活動を支援してきました。20周年を迎え、新たなフェーズへと進んでいくことを目指しミッションを刷新することといたしました。











この、新たに策定したミッションには、人類のアウトプットを促すプロダクトを生み出し続けることで、ユーザーのみなさまと共に進化し、拡大し続けていくという決意を込めています。

2023年2月20日には「SUZURI byGMOペパボ」がデジタルコンテンツの販売を開始(※6)、物販からデジタルコンテンツへと領域を拡大することで、クリエイターには新たな創作活動の場を、ユーザーには新たなコンテンツとの出会いを創出、提供しています。デジタルコンテンツは、今後「minne byGMOペパボ」でも取り扱いを開始予定となっています。

これからもGMOペパボは、自身のアプトプットの総量を上げることはもちろん、事業活動やサービスを通じ、アウトプットしやすい環境の整備、アウトプットしたくなる仕掛けづくりに意欲的に取り組んでまいります。



(※6)【プレスリリース】オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」、デジタルコンテンツの取り扱いを開始 ~本日11/16より、イラスト、音楽、映像などのデジタルコンテンツの事前登録が可能に~

URL:https://pepabo.com/news/press/202211161600/







【『GMOペパボ20周年記念特設サイト』概要(URL:https://pepabo.com/20th/)】





インフォグラフィックス「ペパボの20年を知る」

GMOペパボの20年間にまつわるさまざまな数字によるインフォグラフィックを公開しました。



伝説の機能が人工知能を搭載して期間限定復活!「教えてAIロリポおじさん」



2005年にリリースされ話題となった伝説の機能「教えてロリポおじさん」が、20周年を記念し、「教えてAIロリポおじさん」として期間限定(終了日未定)で復活します。「教えてAIロリポおじさん」は、人工知能(AI)を搭載し、旧バージョンと比べ賢くなっています(当社比)。



ユーザーインタビュー動画

GMOペパボおよび連結会社のGMOクリエイターズネットワークのサービスのユーザーインタビュー動画です。サービスの担当者とユーザーさんによる対談形式で、サービスを通じたアウトプットについて語っていただいています。





【『GMOペパボ20周年大感謝祭』概要】









2023年3月3日(金)~5日(日)23時59分の3日間、GMOペパボが運営する主要8サービスにてお得なセールを開催いたします。詳しくは各サービスページをご覧ください。











