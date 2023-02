[GMOインターネットグループ]

2023年2月6日にトルコとシリアの国境付近で発生した地震により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。



GMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、2023年2月24日(金)より募金口座を開設し、トルコ南東部を震源とする地震で被災された方々への支援募金の受付を開始します。





シリア国境に近いトルコ南東部で、現地時間2月6日午前4時17分ごろに発生したマグニチュード7.8の地震と、その後に起きたマグニチュード7.5の大きな地震により、トルコとシリアで大きな被害が出ており、死者数はこれまでに4万9000人を超えていると伝えられています。

これを受け、GMOインターネットグループは募金口座を開設し、皆さまからお預かりした募金を被災された方々への支援として「日本赤十字社」と「チャイルド・ファンド・ジャパン」を通じて寄付することにいたしました。



なお、このたび開設する募金口座は、今回の地震への募金に限らず、今後さまざまな募金をみなさまからお受けするために常設といたします。



また、GMOインターネットグループといたしましても、現地での救援活動、復興支援などにお役立ていただくべく、義援金として1000万円を拠出いたします。



被災されたみなさまが、一日も早く平常な生活に戻られることをお祈り申し上げるとともに、皆様の温かいご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。



【募金口座概要】



1.受付期間

・2023年2月24日(金)より開始

2.募金口座

1.日本赤十字社用口座

・振込口座:GMOあおぞらネット銀行(0310)

法人営業部(101)

普通 1571025

・口座名 GMOインターネットグループ災害募金口座

(ジーエムオーインターネツトグループサイガイボキンコウザ)



2.チャイルド・ファンド・ジャパン用口座

・振込口座:GMOあおぞらネット銀行(0310)

法人営業部(101)

普通 1572800

・ 口座名 GMOインターネットグループ災害募金

(ジーエムオーインターネツトグループサイガイボキン)



※同行間手数料無料。他行から上記口座にお振込みの場合、各金融機関所定の手数料がかかります。



※税控除等について

個人の方→特定寄付金に該当します。寄付金控除の対象となります。

法人の方→特定公益増進法人に対する寄付金となります。



手続きの際に救援金を寄付したことが確認できる書類(銀行の「ご利用明細票」や「振込金受取書」、郵便局の「振込用紙の半券」、インターネット銀行の場合は、確認画面を印刷したもの)が必要となります。

なお、弊社を通じての寄付では、個別の受領書の発行はお受けしておりません。



詳細は最寄りの税務署へ問い合わせいただくか、国税庁ホームページを参照ください。

(URL:http://www.nta.go.jp/index.htm)



3.寄付先

・日本赤十字社(URL: https://www.jrc.or.jp/contribute/help/2023turkeysyria/)

・チャイルド・ファンド・ジャパン(URL: https://www.childfund.or.jp/blog/230207syria)



※寄付の詳細につきましては、こちらのページよりご確認いただけます。

(URL:https://www.gmo.jp/info/news/82/)





【GMOインターネット株式会社】

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円



