本日は、=LOVEによる 「=LOVE パジャマゲームパーティー」、「#みりにゃと女子会 プリンセスだけで楽しんじゃお(ハート)」を開催!!







指原莉乃プロデュース「=LOVE」「≠ME」「≒JOY」。昨日、3グループによる「イコノイジョイ大感謝祭」(9/18(月・祝)まで計6日間、10公演を開催)が、品川プリンスホテル ステラボールにて開幕したが、2日目となる本日は「=LOVE パジャマゲームパーティー」(15:00~)、 「#みりにゃと女子会 プリンセスだけで楽しんじゃお(ハート)」(19:00~)の2公演が開催された。





15:00から開催された「=LOVE パジャマゲームパーティー」 は、ソファーやテーブルが置かれたステージ上で、メンバーがパジャマに身を包み、様々なゲームに挑戦するといったコンセプトのイベント。グループが2チームに分かれて、イヤホンから音楽を大音量で流しながら行う伝言ゲーム「イヤホンガンガン伝言ゲーム」、メンバーの深層心理を来場者のファンの前で明らかにしてしまう「心理テストゲーム」、スクリーン上に出された色々な表情のお題に合わせて、パジャマ姿でチェキ撮影を行う「パジャマチェキ撮影会」、イコラブの楽曲をいつもとは違うポジションでダンスする(誰のポジションになるのかは名前入りのビブスを引いて決定)「パジャマでランダムメンバーダンス」、イコラブに関するお題を元にフルーツバスケットを行う「パジャマでイコラブ★バスケット」など、大感謝祭ならではのスペシャル企画で会場を盛り上げた。最後は、メンバーのパジャマ姿を撮影できる、非常に貴重な撮影タイムも設けられるなどファンにとってはたまらないイベントとなった。

メンバーの音嶋莉沙は「イコノイジョイ大感謝祭という初めてのイベントで、今日は『パジャマパーティー』をテーマに、メンバーみんなが自身でパジャマを用意して、すごく貴重なイベントになったんじゃないかと思います。今日はご来場いただきありがとうございました。」とのイベントを終えた感想を語り、「=LOVE パジャマゲームパーティー」を締めくくった。



19:00から開催された 「#みりにゃと女子会 プリンセスだけで楽しんじゃお(ハート)」では、アパレルブランド「Rose Muse」やカラーコンタクト「melady(ミレディ)」もプロデュースし、ファッションやメイクといった女子力の高さに定評がある「大谷映美里」による、女子限定のトークイベントとなった。

来場者(プリンセス)のファッションを大谷映美里がチェックし、さらに私物の洋服がプレゼントされ来場者を大いに沸かせた「みりにゃのファッションチェック!」、来場者の相談や恋バナに答える「みりにゃとおはなし!」、大谷の個人YouTubeチャンネル「みりにゃと申します。」にて公開している人気動画企画【毎日メイク】を、≠MEのメンバー鈴木瞳美をゲストに迎え、当イベント版としてステージ上で実演した「みりにゃの毎日メイク!イベント版!」、開演前ロビーに展示されていた大谷がコーディネートした洋服3ポーズの中から、来場者の投票により大谷が着用する洋服を決定する「みりにゃに この服着て欲しい!」といった企画でイベントは大いに盛り上がった。

大谷は「最初はすごく緊張していたのですが、皆が優しくて暖かくて夢のような女子会でした。プリンセンスの皆さんが愛おしくて、皆さんを抱きしめたいです。皆さん来てくれてありがとうございました。」と初の女子会イベントを終えた喜びを語った。





明日9/14(木)には、「=LOVE 諸橋沙夏 ソロコンサート」 (開場18:00/開演19:00)と題し、メンバー諸橋沙夏の長年の夢だったソロコンサートがついに開催される予定。

=LOVEは先日、通算15枚目となるニューシングルが11/29(水)に発売されることも発表されている。オンラインサイン会、オンラインお話し会の開催も決定しているので、併せて詳細をチェックしてほしい。





10/18(水)と19(木)には、2日間にわたり、デビュー6周年を記念した「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」が、自身初となる「さいたまスーパーアリーナ」で開催される。過去最大規模となる、記念すべき公演を控え、全力で2023年も駆け抜ける=LOVEに今後も大注目してほしい。





★新曲「ナツマトぺ」Music Video

https://youtu.be/Y1Bboo5KXL4





作詞:指原莉乃

作曲・編曲:庄司夏葵

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

Director:ZUMI

Choreographer:shoji(s**t kingz)





★新曲「ナツマトぺ」好評配信中

https://equallove.lnk.to/Natsumatope





◎11/29(水)発売 =LOVE 15thシングル

【=LOVE 15thシングル「タイトル未定」商品概要】

■Type A

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type A生写真10種のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価 格:1,650円(税込)





■Type B

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type B生写真10種のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価 格:1,650円(税込)





■Type C

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type C生写真10種のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価 格:1,650円(税込)





■Type D

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type D生写真10種のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価 格:2,200円(税込)





■Type E(通常盤)

仕 様:CD

価 格:1,100円(税込)





商品タイトル、CD及びDVDの収録内容、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせ致します。





◎=LOVE 15thシングル発売記念 オンラインサイン会開催!!

2023年11月29日(水)発売、=LOVE 15thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンラインサイン会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンラインサイン会の開催が決定!!この=LOVE 15thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンラインサイン会参加権利付通常盤の抽選購入申込を、抽選購入専門サイト「forTUNE music(https://fortunemusic.jp/)」にてスタート!





★オンラインサイン会開催日時

【日程・時間】

2023年11月1日(水)

2023年11月6日(月)

2023年11月10日(金)

2023年11月11日(土)





★詳細はHPをチェック

https://equal-love.jp/





◎=LOVE 15thシングル発売記念 オンライン個別お話し会開催!!

2023年11月29日(水)発売、=LOVE 15thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別お話し会の開催が決定!!

この=LOVE 15thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤の抽選購入申込を、抽選購入専門サイト「forTUNE music(https://fortunemusic.jp/)」にてスタート!





★オンライン個別お話し会開催日時★

【日程】

2023年12月17日(日)

2023年12月24日(日)

2024年1月8日(月祝)

2024年1月20日(土)

2024年1月21日(日)

2024年1月28日(日)

2024年2月10日(土)

2024年3月9日(土)

2024年3月16日(土)





【時間】 ※全日程共通

開場時間/9:45 開始時間/10:00 終了時間/20:00



★詳細はHPをチェック

https://equal-love.jp/





★=LOVEコンサート映像デジタル配信スタート!

これまでに発売された=LOVEの映像商品からコンサート映像がデジタル配信スタート!





▼主要配信サービス

https://equallove.lnk.to/LiveVideo



【配信タイトル一覧】

・1stコンサート「初めまして、=LOVEです。」@昭和女子大学人見記念講堂

・2周年コンサート「=LOVE デビュー2周年記念コンサート」@中野サンプラザホール

・WINTER TOUR「You all are“My ideal”」@TDCホール

・WINTER TOUR「You all are“My ideal”」@日本武道館

・全国ツアー「全部、内緒。」@横浜アリーナ

・4周年コンサート「=LOVE 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」@幕張メッセイベントホール





※「=LOVE 3rd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の配信はございません。

※カバー曲の配信はございません。





★2023年10月18日(水)・19日(木) 「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」さいたまスーパーアリーナにて開催!

公演名:=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT

日程:2023年10月18日(水)・19日(木)

会場:さいたまスーパーアリーナ





★プロフィール



指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」でメジャーデビュー。これまでに14作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」、14thシングル「ナツマトぺ」はオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2023年3月2日には、=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」』追加公演を日本武道館で開催。7月19日(水)に発売した14thシングル「ナツマトぺ」は、オリコン・週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を記録し見事1位を獲得。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。





オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A





■イコノイジョイInfo

★商品情報

2023年7月26日(水) Release!

映像商品「イコノイジョイ 2022」





★「イコノイジョイ大感謝祭」

会場:品川プリンスホテル ステラボール





・9月14日(木)

「=LOVE 諸橋沙夏 ソロコンサート」 開場18:00/開演19:00

諸橋沙夏の長年の夢だったソロコンサート!ついに開催!

・9月15日(金)

「≠ME 合唱団」 開場14:00/開演15:00

合唱コンクール全国大会を目指す、ノイミー合唱部の学園ドタバタコメディー!

「≒JOY カラオケ大会」 開場18:00/開演19:00

私服のメンバーがカラオケします!90分歌いまくります!それだけです!

・9月17日(日)

「どきゅめんたりー おぶ のっといこーるみー」 開場13:00/開演14:00

ノイミーの歴史を映像やゲームと共に振り返る、笑いアリ涙アリのドキュメンタリー企画!?

「≠ME カラオケ大会」 開場17:00/開演18:00

私服のメンバーがカラオケします!90分歌いまくります!それだけです!

・9月18日(月・祝)

「=LOVE 秋祭り」 開場13:00/開演14:00

浴衣姿のメンバーが、神社の秋祭りでファンの皆さんと一緒に大はしゃぎ!

「=LOVE カラオケ大会」 開場17:00/開演18:00

私服のメンバーがカラオケします!90分歌いまくります!それだけです!



