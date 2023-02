[GMOインターネットグループ]

「ベリロン」として初めてのJリーグコラボ名古屋グランパス・清水エスパルスの公式コレクションを提供開始



GMOインターネットグループのGMOアドパートナーズ株式会社の連結会社で、総合マーケティング支援事業を展開するGMO NIKKO株式会社(代表取締役社長:佐久間 勇 以下、GMO NIKKO)は、タレントやスポーツ選手などの著名人をはじめ、国内外に多くのファンを持つ、顔が長い動物をドット絵で表現したNFTコレクション「VeryLongAnimals(以下、ベリロン)」と戦略的パートナーシップを2023年2月8日(水)に締結いたしました。

本提携により、GMO NIKKOはNFTを活用したファンマーケティングを総合的にプロデュースする「NFTプロデュース byGMO」を介して、「ベリロン」とのコラボレーションNFTを提供することが可能となりました。







さらに、「NFTプロデュース byGMO」が企画を支援した「ベリロン」コラボレーション第1弾として、本日2023年2月24日(金)より、サッカーJリーグ所属「名古屋グランパス」及び「清水エスパルス」とのベリロン公式コレクションを、GMOインターネットグループのNFTマーケットプレイス「Adam byGMO」(https://adam.jp/)にて提供開始いたします。なお、Jリーグ所属クラブと「ベリロン」とのコラボレーションは初めての試みとなります。









【「ベリロン」コラボ記念デジタルグッズ(NFT)を先着12,000名様にプレゼント!】











本日2023年2月24日(金)より、「名古屋グランパス」及び「清水エスパルス」のベリロン公式コレクション『VeryLongGRAMPUS』と『VeryLongS-PULSE』を、NFTマーケットプレイス「Adam byGMO」の各クラブデジタルグッズ取り扱いストアにて提供開始いたします。





なお、本コラボレーションを記念して、『VeryLongGRAMPUS』より『ベリーロンググランパスくん』、『VeryLongS-PULSE』より『ベリーロングパルちゃん』のデジタルグッズを、それぞれ先着12,000名様にプレゼントいたします。







いつもとは異なり顔が長くなった、名古屋グランパス公式マスコットキャラクター グランパスくんと、清水エスパルス公式マスコットキャラクター パルちゃんを手に入れることができますのでぜひご参加ください。









【プレゼント概要】













■「Adam byGMO」のアカウント登録及び

『ベリーロンググランパスくん』『ベリーロングパルちゃん』のお受け取り手順



■注意事項

・プレゼントは上限に達した場合、終了いたしますので、予めご了承ください。

・本コレクションの購入やプレゼントのお受け取りには、「Adam byGMO」のアカウント登録(無料)が必要です。

(免責事項)

・本コラボレーション記念デジタルグッズのお受け取りは、各クラブにつきお一人様1回限りとさせていただきます。

・画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

・本企画は予告なく変更または終了する場合がございます。予めご了承ください。







【戦略的パートナーシップ締結の背景】



デジタルマーケティングを主とする総合マーケティング支援事業を展開してきたGMO NIKKOは、2021年にNFT事業推進室を立ち上げ、2022年10月からは「NFTプロデュース byGMO」の提供を開始し、NFTを活用したファンマーケティングを支援しています。

「ベリロン」は、古くから連載が続く日本のマンガやアニメのように、長く残り続けることを目指す国内トップクラスのNFTコレクションで、2023年2月25日(土)にコレクションが誕生してから1周年を迎えます。

GMO NIKKOは、一般企業やIP・コンテンツホルダーにNFTを活用いただくにあたり、その先のファンやユーザーに長く、できる限り「とても長く」愛されるコレクションやコミュニティをプロデュースしていくため、本パートナーシップを締結いたしました。





【ベリロンのコメント】



「VeryLongAnimals」通称「ベリロン」は、ただ顔が長い動物であることを楽しみながら、独自のポイント制度や二次創作カルチャーを通じて、熱狂的なコミュニティと経済圏を形成しているNFTコレクションです。今回締結させていただいた、GMO NIKKOとの戦略的パートナーシップを通じて、よりベリーロングに愛されるNFTコレクションに育てあげていきます。

コレクション誕生1周年を迎えるタイミングで実現した、名古屋グランパス様及び清水エスパルス様のベリロン公式コレクション『VeryLongGRAMPUS』と『VeryLongS-PULSE』という「唯一無二」のデジタルアイテムを通じて、サッカースタジアムの熱狂や感動といった体験を「NFT」として皆さまの思い出にベリーロングに残していただくことができれば幸いです!



【名古屋グランパスのコメント】



『NAGOYA GRAMPUS NFT COLLECTION』はコレクションすることが「クラブの力」となり、「クラブとの絆」になる、リアルとデジタルをかけあわせた新しい応援のカタチです。

今回の「ベリロン」とのコラボレーションNFTを通じて、GMO NIKKOと清水エスパルス様とともに、サッカーだけに留まらない新しいグランパスのカタチをお届けできればと考えています。







【清水エスパルスのコメント】



国内でも有数の「熱量の高い」NFTコレクションである「べリロン」と『パルコレ』のコラボレーションをGMO NIKKOと名古屋グランパス様とともに実施できることに大変興奮しております。エスパルスのマスコットキャラクター「パルちゃん」、そして今後は、各選手が顔の長いイラストに変身する企画も予定しております。いつもとは異なる「表情」をお楽しみください!





【「VeryLongAnimals(ベリロン)」について】(URL:https://verylonganimals.com/)



VeryLongAnimalsは、短期的な利益追求と盛り上がりに終始してしまいがちなNFT業界において、最も長くあることを目指すコレクションです。ただ顔が長い動物であることを楽しみながら、商用利用が無許可で可能な二次創作文化や、資本主義の次となる長い主義を作るべくベリーロングポテトが交換されるポイント制度を通して、独自のコミュニティと経済圏を形成しています。2022年11月に初代コレクション「VeryLongAnimals GENESIS」を完結。コレクションの総取引額は118ETH、約定価格は最高10ETHに到達しました。

Twitter(英語):https://twitter.com/verylonganimals

Twitter(日本語):https://twitter.com/vla_japan

Discord:https://discord.gg/JQJnDzpC



【「NFTプロデュース byGMO」について】(URL:https://gmo-metaverse.com/nftproduce)



■「NFTプロデュース byGMO」のミッション





「NFTプロデュース byGMO」はNFTの本質である

「本物を証明できる技術」

「本物の在庫を設定できる技術」

「本物に利益を還元できる技術」

を活用したファンマーケティングを提供することで、一般企業やIP・コンテンツホルダーとファンとの"新しい体験""新しいコミュニケーション"を創出します。(※)



(※)それぞれ100%保証される技術ではございません





【GMO NIKKOについて】(URL:https://www.koukoku.jp/)



GMO NIKKOは、デジタルマーケティングを強みとする総合マーケティング支援会社です。お客様のユーザーを徹底研究し、ユーザーの心を動かすアイディアを企画し提供してまいりました。また、「TRUE」という統一ブランドのもと、マーケティングソリューションサービスをシリーズ展開しています。今後は、

”NFT”や”メタバース”など新しいコミュニケーション手法を常に開拓、そして駆使することで、時代の一歩先を行く『Surprising Partner』としてお客様の課題解決につながる最高のマーケティングサービスを提供してまいります。





【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMO NIKKO株式会社 NFT事業推進室

TEL:03-5456-6650 E-mail:nft@koukoku.jp



【GMO NIKKO株式会社】(URL:https://www.koukoku.jp/)

会社名 GMO NIKKO株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 佐久間 勇

事業内容 ■総合マーケティング支援事業

-インターネット広告事業

-メディア事業

-ツール・ソリューション事業

-SaaS事業

-メタバース・NFT事業

資本金 1億円



【GMOアドパートナーズ株式会社】 (URL:https://www.gmo-ap.jp/)

会社名 GMOアドパートナーズ株式会社 (東証スタンダード 証券コード:4784)

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 橋口 誠

事業内容 ■メディア・アドテク事業

■エージェンシー事業

資本金 13億156万8,500円



【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円



