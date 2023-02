[GMOインターネットグループ]

アニメイトゲームス限定キャンペーンも実施



GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)は、運営するブラウザゲームプラットフォーム「アニメイトゲームスポータル」(https://gd.gesoten.com/m/animategames/)にて、『恋花幕明録』の事前登録キャンペーンを2023年2月15日より開催します。

『恋花幕明録』は、株式会社サイバード(以下 サイバード)が手掛ける、全世界でのシリーズ累計会員数3,500万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の派生レーベル「+ONE by イケメンシリーズ」の第1弾タイトルで、株式会社アニメイトと共にお届けするものです。













本作品は、戊辰戦争後の明治時代を舞台に「斎藤一」「木戸孝允」「土方歳三」など歴史上の武士達との命をかけた激動の恋物語をお届けする女性向け恋愛ゲームで、仲村宗悟や古川慎など豪華声優陣がキャラクターボイスを担当します。

2023年春のリリースに先駆け、「恋花幕明録」の公式サイト、アニメイトゲームス、公式Twitter、イケメンシリーズファンクラブのいずれかにおいて事前登録したお客様向けに、登録者数に応じて最大でダイヤ1,700個やガチャ10回分アイテム、★4以上確定ガチャ1回分アイテムなど、豪華アイテムがもらえるキャンペーンを開催します。

さらに、アニメイトゲームス限定でアニメイトでのお買い物に利用できる300アニメイトポイントプレゼントや、声優が登壇する「恋花幕明録」リリース記念イベントinアニメイトご招待の特典を提供します。





【事前登録キャンペーン概要】



■キャンペーン期間:2023年2月15日(水)~サービス提供開始まで

■対象者:「恋花幕明録」の公式サイト、アニメイトゲームス、公式Twitter、イケメンシリーズファンクラブのいずれかにおいて事前登録したお客様

・「恋花幕明録」公式サイト:https://p-one.site/bakumeiroku/

・アニメイトゲームス:https://gd.gesoten.com/m/animategames/

・「恋花幕明録」公式Twitter:https://twitter.com/bakumeiroku

・イケメンシリーズファンクラブ:https://ikemen-fc.com/



■事前登録者数別プレゼント:











(※1)カードガチャの対象はスタンダードカードガチャになります。

※サービス開始後30日以内にプロローグを終えたお客様全員に配布いたします。



■アニメイトゲームス事前登録者限定特典

1.アニメイトゲームスでの事前登録で300アニメイトポイントをプレゼント

2.2023年4月8日(土)開催の「恋花幕明録」リリース記念イベントinアニメイトにご招待(抽選)



<リリース記念イベント概要>

開催日:2023年4月8日(土)

会場 :animate hall BLACK (アニメイト池袋本店9F)

出演 :仲村宗悟(斎藤一役)他



<イベント応募方法>

アニメイトゲームスにて事前登録完了後、特設バナーより申込方法の詳細をご確認の上ご応募ください。

抽選完了後、抽選結果はCLUB animate「イベント申込・アンケート」内『申込・回答履歴』よりご確認いただけます。(3月下旬頃の発表を予定)

※イベント応募期間:2023年2月15日(水)~3月15日(水)23:59

※事前登録キャンペーンの期間と異なりますのでご注意ください





【「+ONE by イケメンシリーズ」とは】







全世界でのシリーズ累計会員数3,500万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の派生レーベルとして誕生し、サイバードが様々なパートナー企業と一緒に、お互いの強みを活かした女性向け恋愛ゲームをお届けします。





【『恋花幕明録』とは】









「+ONE by イケメンシリーズ」の第1 弾タイトルとして、アニメイトとサイバードがお届けする作品です。本作では、戊辰戦争後の明治時代を舞台に「斎藤一」「木戸孝允」「土方歳三」など歴史上の武士達との命をかけた激動の恋物語をお届けします。アニメイトゲームス、App Store、Google Playでの配信を予定しています。





■登場キャラクター&声優陣

「斎藤一」CV:仲村 宗悟、「土方歳三」CV:古川 慎、「木戸孝允」CV:鈴木 崚汰、

「井伊直弼」CV:松風 雅也、「西郷隆盛」CV:木村 良平、「勝海舟」CV:阿座上 洋平、

「榎本武揚」CV:興津 和幸、「桐野利秋」CV:坂田 将吾



『恋花幕明録』公式サイト:https://p-one.site/bakumeiroku/

『恋花幕明録』公式Twitter:https://twitter.com/bakumeiroku







